HEFTIG: Det brant i denne flermannsboligen i Mjøndalen natt til mandag. En person er bekreftet omkommet.

Mann i 40-årene død etter boligbrann

Det brant kraftig i en kommunal bolig i Mjøndalen i Drammen natt til mandag.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Røykdykkere har funnet en person omkommet. Personen er bært ut av andre etasje av bygget, sa operasjonsleder Tommy Eriksen til VG rundt klokken 00.30.

Like før klokken 03.00 skriver Drammens Tidene at den omkomne er en mann i 40-årene fra Stavanger og at de pårørende er varslet. Dette bekrefter også politiet til VG.

På dette tidspunktet er det fremdeles åpne flammer på stedet.

Flere beboere

Det er flere beboere registrert på adressen. Operasjonsleder så heller ikke bort ifra at det kunne vært besøkende inne i bygget også.

Flere av beboerne skal ha evakuert seg selv, og blir undersøkt av helsevesenet. Tre av de ble sendt til sykehus, ifølge DT.

Rundt klokken 3:30 er politiet sikre på at de har kontroll på alle beboerne, og at det ikke skal ha vært flere inne i bygget under brannen.

Heftig brann

Inge Landsrød i politiet forteller til VG at brannvesenet trolig vil fortsette arbeidet utover morgentimene mandag.

De har fått inn ekstra ressurser fra Asker, Drammen og Øvre Eiker.

Eriksen beskriver brannen som heftig.

Årsaken til brannen er det for tidlig å si noe om. Politiet har ennå ikke fått gjennomført åstedsundersøkelser, da det ennå ikke er mulig å ta seg rundt i bygget.