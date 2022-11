Frem til i dag har Universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø hatt monopol på å utdanne jurister.

Krangler om behovet for nye studenter: − Frekt

Hvor mange jusstudenter trenger Norge? Nå anklages myndighetene for fusk i faget.

Temperaturen har vært høy blant studenter og jurister etter at BI fikk tillatelse til å opprette et eget studium i jus. BI-studenter advarer mot å ha fordommer mot skolen og ønsker utvidelsen velkommen.

Etablerte jusstudenter har derimot stilt kritiske spørsmål til utviklingen.

Nå kobler Juristforbundet seg på debatten og anklager myndighetene for fusk. Det er NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som anklages:

– NOKUT bruker Juristforbundets kommuneundersøkelse (Rambøll 2020) som argument for å godkjenne nye masterutdanningssteder innen rettsvitenskap. Dette er i beste fall å lese undersøkelsen vår slik en viss herre leser bibelen, sier Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune.

Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune.

NOKUT, som vurderer kvaliteten på høyere utdanning, godkjente nylig en ny mastergrad i jus på BI. Det fikk Juristforbundets studentgruppe til å spørre i VG om behovet var tilstrekkelig utredet.

Tilsynsdirektør Nina Waaler svarte slik:

– NOKUT vurderer ikke behovet, men kvaliteten på utdanningsprogrammet. Når det er sagt, har Juristforbundet selv gått ut i 2021 og sagt at det er for få jurister i norske kommuner. Så behovet har de selv undersøkt, sa Waaler til VG.

Nina Waaler, tilsynsdirektør i NOKUT.

– Frekt av NOKUT

– Her er Waaler og NOKUT på tynn is. Dette er nemlig direkte feil. NOKUT fusker i faget, sier Benedicte Gram-Knutsen, leder av Juristforbundet – Kommune.

Hun forklarer at det Juristforbundets kommuneundersøkelse faktisk slår fast, er at bare 55 prosent av norske kommuner har en eller flere jurister i egen administrasjon.

– Fokus i undersøkelsen er at kommunene mangler evne og vilje til å ansette helt nødvendig juridisk kompetanse. Den sier ikke noe om fremtidens behov for jurister, hverken i offentlig eller privat sektor. Derfor oppleves det som frekt av NOKUT å bruke dette argumentet i mediene, sier Gram-Knutsen til VG.

Tilsynsdirektør i NOKUT, Nina Waaler, er forelagt kritikken fra Juristforbundet.

– Det er politisk bestemt at flere institusjoner utover UiB, UiO og UiT skal kunne tilby rettsvitenskap. NOKUTs rolle er å vurdere søknaden ut ifra gjeldende regelverk. I hvilken grad det er et behov for et nytt tilbud er ikke NOKUTs rolle eller ansvar. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Waaler til VG.

VG har tidligere omtalt striden om hvem som skal få lov å utdanne jurister i Norge. Frem til nå har universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø hatt monopol, men dette ble opphevet i år.

BI har fått tillatelse til å opprette en mastergrad – mens universitetene i Stavanger og Agder kjemper for det samme.