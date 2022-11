Leder Jonas Toft i Studentparlamentet ved UiT og lederen ved Studenttinget NTNU, Astrid Hilling.

Studentledere: Kansellering hjelper ikke saken vår

Både i Oslo og Bergen har studenter erklært Ola Borten Moe «persona non grata». Nå inviterer studentpolitikk-kolleger statsråden til dialog.

Begrunnelsen for at studentene ikke ønsker forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) velkommen i lokalene sine på campus, er at de mener at han ikke tar studentenes utfordringer på alvor.

– Vi er lei av de signalene og den retorikken som brukes om studentene. Borten Moe ser ikke studenthverdagen. Vi trenger en statsråd som lytter til oss, sa lederen ved Studentparlamentet i Bergen, Aksel Haukom, til VG mandag kveld.

Han trekker frem studiestøtten og gratisprinsippet i høyere utdanning som saker statsråden ikke har levert på.

Lederen ved Studentparlamentet i Bergen, Aksel Haukom

Oline Sæther, leder ved Studentparlamentet ved UiO, fortalte til Universitas på fredag at studentene opplever å ikke bli prioritert, og at vedtaket er et utrykk for denne frustrasjonen.

Stiller seg bak kritikken

VG har spurt studentlederne ved fire andre universiteter om de vurderer å følge etter UiO og UiB. Foreløpig har ingen planer om det.

– Vi tenker at det er viktig med en dialog med statsråden og at han kan møte studentene der de er. Det tror vi gir bedre forståelse og tiltak som treffer studentene bedre, sier leder ved Studentparlamentet ved NTNU Astrid Hilling.

Lederen ved Studenttinget NTNU, Astrid Hilling.

Hun stiller seg likevel bak kritikken mot ministeren.

Det gjør også leder i arbeidsutvalget i studentparlamentet ved OsloMet.

– Opplevelsen av å ikke bli tatt på alvor kjenner vi oss igjen i. Denne opplevelsen blir forsterket når ministeren omtaler reaksjonen fra UiO og UiB som pubertal, sier leder Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng.

Leder i arbeidsutvalget i Studentparlamentet ved OsloMet, Karl Magnus Nikolai Coronus Dretvik Nyeng.

Etter UiO-erklæringen i forrige uke sa Borten Moe til Khrono at kanselleringen er en pubertal uttrykksform - men at han ønsker en god dialog med alle – inkludert studentene.

Nå inviterer Nyeng UiOs studentparlament til å ha neste møte på OsloMet – hvis ministeren ønsker å gjøre alvor av å gå i dialog.

Mener vedtak gjør dialog vanskelig

Studentparlamentet ved UiT sier at de tror en resolusjon som erklærer ministeren uønsket vil svekke evnen deres til å tale studentenes sak. Det sier leder Jonas Toft til VG.

– Det er vanskelig å invitere til dialog når utgangspunktet er at personen man ønsker å diskutere med, er uønsket.

Han peker på at regjeringen har gjort endringer som gjør det enklere for studentsamskipnadene å bygge nye studentboliger – en sak Studentparmalemtet tok opp med ministeren da han besøkte dem i fjor høst.

Leder Jonas Toft i Studentparlamentet ved UiT.

– Vi har tro på at det er slike møter som bidrar til at vi får gjennomslag. Å skulle ha kansellert statsråden ville ikke ha hjulpet vår sak.

Toft sier at de er uenige med statsråden i mye, både når det gjelder studenthelse, studentbolig og studiestøtte.

– Vi vil fortsette å kjempe for våre saker gjennom å invitere til samtale, hvor alle er velkomne.

Hjertelig velkommen ved USN

Studentparlamentet ved Universitetet i Sørøst-Norge ønsker statsråden hjertelig velkommen til universitetet for å gå i dialog.

Leder Harald Bolstad sier at han ønsker seg en minister som møter studentene på en mer fremoverlent måte.

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Sørøst-Norge, Harald Bolstad

– Grunnen til at jeg ønsker dialog med Borten Moe, er for å diskutere det som er studentenes interesser, blant annet studentøkonomi og studenters psykiske helse, sier Bolstad.

VG har tatt kontakt med Ola Borten Moe. Han ønsker ikke å kommentere saken, men understreker at man ikke kommer videre ved å kansellere hverandre og ikke snakke sammen.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

På Dagsnytt 18 mandag kveld han seg uenig i at han ikke forstår studentenes situasjon:

– Det som skjer er at studentene blir rammet, slik som alle andre grupper, av svekket kjøpekraft, sa utdanningsministeren.