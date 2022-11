TILTALT: Johny Vassbakk, som har vært til stede i tingretten hver dag siden rettsstart, satt helt stille mens bilde etter bilde fra obduksjonen flimret over skjermen til forsvareren hans. Vassbakk har hele veien fastholdt at han er uskyldig anklaget og at han aldri, så vidt han vet, har møtt Birgitte Tengs.

Kronbeviset mot Vassbakk: Kan ikke utelukke kontaminering

HAUGESUND TINGHUS (VG) Strømpebuksen til Birgitte Tengs har vært gjennom en rekke tekniske undersøkelser. Men hvor mange som har tatt på den, kan ikke politiet svare på.

Ingri Bergo

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Over 27 år etter drapet på Birgitte Tengs går saken for retten på nytt.

Johny Vassbakk (52) er tiltalt for drapet, men nekter straffskyld.

Påtalemyndighetens kronbevis i den pågående rettssaken mot ham, er et DNA-funn på Birgitte Tengs’ strømpebukse.

Info DNA-beviset – kort oppsummert DNA-funnet skal ha blitt avsatt øverst ved linningen på strømpebuksen som Birgitte Tengs hadde på seg da hun ble drept natt til 6. mai 1995.

Drøyt ett år etter drapet ble en blodflekk på strømpebuksen klippet ut og lagt på en liten beholder med konserverende væske. I 2019 kom nye analyseresultater som viste treff på Vassbakk.

Funnet er ikke en fullstendig DNA-profil, men samme Y-profil som Vassbakk har. Det betyr at det er høy sannsynlighet for at funnet stammer fra ham eller fra hans mannlige slektninger, som alle deler samme Y-profil.

Senere undersøkelser konkluderte med at Vassbakk har en mutasjon i sin Y-profil som utelukker hans mannlige slektninger.

Denne uken kommer retten til å få en gjennomgang av slektsgranskingsprosjektet som ble gjennomført i forbindelsen med den nye etterforskningen til Kripos. Vis mer

Tirsdag gjennomgikk politioverbetjent Lone Wickstrøm fra Sør-Vest politidistrikt en tidslinje for hvordan strømpebuksen ble håndtert i årene fra 1995 og frem til i dag.

Det er Kripos’ gruppe for etterforskning av kalde saker som har hatt hovedansvaret for den nye etterforskningen av Tengs-saken, men de har samarbeidet med Sør-Vest politidistrikt.

Et sentralt spørsmål er hvorvidt oversmitte eller kontaminering (forurensning) kan forklare hvordan DNA-funnet som klaffet med Vassbakk havnet på strømpebuksen.

Birgitte Tengs ble brutalt drept natt til 6. mai 1995. Politiet fant henne med strømpebuksen og trusen rullet ned rundt anklene.

Strømpebuksen ble skilt fra trusen hennes etter obduksjonen, en gang mellom 9. og 11. mai 1995, ifølge Wickstrøm. Nøyaktig når, vet ikke politiet.

Det var først over ett år etterpå, i august 1996, at Rettsmedisinsk institutt (RMI) sikret flere prøver fra strømpebuksen. Én av de ni prøvene som ble analysert er den som i dag brukes i rettssaken mot Vassbakk.

ETTERFORSKNINGSLEDER: Lone Wickstrøm var i tingretten i Haugesund tirsdag.

Politiet ble tipset om Vassbakk allerede i 1995, men det var først da de fikk svar på nye DNA-analysene av strømpebuksen at de gikk til pågripelse høsten 2021.

Nøyaktig hvor mange ganger strømpebuksen ble undersøkt før pågripelsen, kan ikke politiet svare forsvarsadvokatene på i retten tirsdag.

Men kontaminering kan, ifølge politiet, ikke forklare hvorfor tiltaltes DNA har kommet på strømpebuksen, konkluderte Wickstrøm.

SÅR TVIL: Forsvarerne Stian Kristensen (til venstre) og Stian Bråstein mener DNA-beviset er for svakt til å felle deres klient.

Forsvarer Stian Kristensen påpekte at klærne til Birgitte Tengs ifølge et tidligere vitne ble lagt ut flatt på samme rom under oppbevaringen.

– Vet du om [politiet, red.anm.] hadde på seg hansker mellom de tok på hvert plagg, spurte Kristensen.

Wickstrøm svarte at politiet også i 1995 tenkte på kontaminering, men sa at hun ikke kunne redegjøre for dette utover det som allerede har blitt sagt i retten.

– Kan være andre forklaringer

Vassbakks andre forsvarer, Stian Bråstein, sier at han opplever at tyngden til DNA-beviset har endret seg siden påtalemyndigheten la frem beviset helt i begynnelsen av rettssaken.

– En endring som ikke går i favør av påtalemyndigheten?

– Ja, det tenker jeg. Det er endring som gjør at vi nå sitter igjen med et utsagn som vi i større grad er enig i, sier Bråstein.

Forsvareren mener den største overraskelsen var at Wickstrøm svarte forbeholdent på spørsmål om politiet kan dokumentere at DNA-treffet på Vassbakk ble avsatt med blodige fingre.

– Jeg oppfatter at hun, på samme måte som vi har anført hele veien, sier at det kan man ikke være sikker på, at det kan være andre mulige forklaringer, sier forsvareren.

OBDUSERTE TENGS: Birgitte ble obdusert på Gades Institutt dagen etterpå, søndag 7. mai. Obdusentene Inge Morild (til venstre) og Peer Lilleng var også i tingretten i Haugesund tirsdag og redegjorde for skadene hennes.

Påtalemyndigheten er uenig i at DNA-beviset i dag fremstår som mer usikkert enn tidligere.

– Det er ingenting som har kommet frem i dag som endrer vår vurdering, sier statsadvokat Thale Thomset til VG.

– Kan man utelukke kontaminering av DNA-beviset?

– Som vi har vært inne på flere ganger, så er kontaminering en mulighet i denne saken generelt. Men det vil uansett ikke forklare hvorfor vi finner tiltalte på strømpebuksen.

– Er dere fremdeles like overbevist om at DNA-beviset holder til domfellelse?

– Det er som sagt tatt ut tiltale i denne saken, det er gjort mange vurderinger av bevisene i forkant, og det er ikke kommet frem noe nå som stiller våre vurderinger i et annet lys.