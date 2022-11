FLYTTER STATUE: Torsdag kveld ble «Fearless Girl»-statuen plassert utenfor den iranske ambassaden. Han får støtte fra Høyre-politiker Mahmoud Farahmand.

Christian Ringnes satte kunstverk utenfor den iranske ambassaden

Statuen «Fearless Girl» har stått utenfor Grand Hotel i Oslo. Nå har den blikket festet på den iranske ambassaden – med en hijab i hånden.

Anna Tørmoen

Espen Sjøllingstad Hoen (foto)

Statuen i Oslo er en kopi av den opprinnelige statuen med samme navn, som står i finansdistriktet på Manhattan New York.

Statuen som står i Oslo derimot, er eid av milliardær, eiendomsinvestor og kunstsamler Christian Ringnes – og ble først avduket utenfor Grand Hotel i 2018.

Nå har han imidlertid flyttet den – til den iranske ambassaden i Oslo.

– Utgangspunktet er alt som foregår i Iran selvfølgelig, forklarer Ringnes.

I over to måneder har det over hele Iran vært en bølge av demonstrasjoner mot presteregimet i kjølvannet av at den unge kvinnen Mahsa Amini (22) døde i moralpolitiets varetekt – på grunn av «feil» bruk av hijab.

VIKTIG: Christian Ringnes har flyttet sin «Fearless Girl» statue.

Viktig handling

– Jeg håper at den får stå og at ikke at noen tar den, sier Ringnes til VG.

Statuen ble flyttet torsdag kveld, og det er også plassert en hijab i hånden på statuen.

– Det er litt sivil ulydighet, men det snakker vi ikke om, sier Ringnes med et smil.

Stortingsrepresentant fra Høyre, Mahmoud Farahmand, fikk nyss om flyttingen og dro ned for å se. Det er en symboltung handling, mener han.

– Handlingen er ganske viktig. Symbolikken i statuen er en ting. Vanlige folk uten tilknytning til Iran begynner å bry seg, og det er viktig.

Iverksatt gransking

Myndighetene har svart på protestene i Iran på en svært brutal måte, og så langt har 416 mennesker blitt drept, ifølge aktivistgruppa Iran Human Rights.

Rundt 14.000 personer, inkludert barn, har så langt blitt arrestert i løpet av høstens protestbølge i Iran, fortalte FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Turk, da han åpnet det ekstraordinære møtet i Genève torsdag.

FNs menneskerettighetsråd fordømmer Irans undertrykkelse av fredelige demonstranter. En internasjonal gransking skal iverksettes, har flertallet bestemt.

VG har forsøkt å komme i kontakt med den iranske ambassaden torsdag kveld, men har foreløpig ikke fått svar.