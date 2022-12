BLIR KALDERE: Det er varslet lavere temperaturer i julemåneden vi nå går inn i. Dermed forventes strømprisen å vake på i underkant av fire kroner.

Dette får du i strømstøtte for november

Nå er det klart hva strømstøtten for november blir, nemlig rundt 48 øre per kilowatt time i Sør-Norge. Det er 22 øre mindre enn hva vi fikk i oktober og hele 277 øre lavere enn i september.

Så var da også prisene ekstremt høye i september mens de subbet bakken i første halvdel av november.

I de tre prisområdene i Sør-Norge - Bergen inkludert - var prisen helt nede i to øre i snitt gjennom døgnet fredag den 11. november.

Men mot slutten av måneden bykset de oppover igjen for å ende på en gjennomsnittspris på ca. 113 øre. Med moms blir det rundt 140 øre per kilowattime.

Får ingenting

Info Satser strømstøtte november

NO1 (Sørøst): 47,89 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 48,15 øre/kWt

NO5 (Vest): 47,89 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte Kilde: NVE Vis mer

Trønderne – eller rettere sagt de som bor i elspotområde NO3 - får null i strømstøtte i november selv om prisene her lå på over fire kroner per kilowattime på tampen av november.

Ifølge Enova kan man grovt anslå at 10 prosent av årsforbruket går med i november. Har du et totalforbruk på 20 000 kilowattimer, betyr det at strømstøtten for forrige måned kan ligge på rundt 960 kroner. Men dette er altså ingen fasit, kun et anslag.

Her er prisene så langt i desember som danner grunnlaget for denne månedens strømstøtte.

Tommelfingerregel

Kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight mener følgende tommelfingerregel er grei hvis du vil regne deg frem til hvor mye du må betale:

– Dropp alle timedataene, de bare kompliserer. Ta regningen fra i fjor og se på månedsforbruket. Gang det med i underkant av to kroner, så vil du komme i nærheten av den prisen du får, sier han til VG.

Det vil si at om du har et forbruk på 1000 kilowattimer: Gang det med to og gjør om summen til kroner. Det vil altså si 2000 kroner.

Dette inkluderer rubbel og bit: kraftpris på 70 øre før statsstøtte, moms, elavgift, nettleie og selve strømstøtten.

Det er kaldere vær på gang, men med strømstøtten får du altså dekket 90 prosent av strømprisen over 70 øre (87,5 øre inklusiv moms) inntil 5000 kilowattimer i måneden.

– Det blir vesentlig kaldere. Prisene fra slutten av november vil vedvare gjennom hele desember da det er meldt mellom minus 5 og minus 10 grader i hele landet samtidig som det blir bortfall av ytterligere kjernekraft, sier Lilleholt.

Det ventes tørt, kaldt og vindstille vær uten nedbør.

– Markedets gjennomsnittsforventning til desember ligger på i underkant av fire kroner, med moms blir det fem. Nå forventer man at prisen i desember blir høyere enn gjennomsnittet for resten av vinteren, sier analysesjefen i Volue Insight.

Men det er som kjent temperaturen som bestemmer prisen.

– Med ekstrem kulde kan vi få priser i enkelttimer på 10–20 kroner fordi det ikke er kapasitet nok til å dekke forbruket, sier Lilleholt. Men han skynder seg å legge til at industrien da vil koble ut og dermed vil prisene gå ned.

Også andre strømeksperter mener at de siste dagenes høye priser er et forvarsel på hva som kommer i desember.

– Prognosene sier at vi får 14 dager med skikkelig kaldt vær i hele Norden. Temperaturene skal ligge langt under det normale, og det blir ikke nedbør, sier Sigbjørn Seland, sjefanalytiker i Storm Geo Nena til Bergens Tidende.

Men det er mye usikkerhet knyttet til prisene som svinger veldig for tiden. Akkurat mellom jul og nyttår pleier de også å gå litt ned siden industrien da tar en pause.