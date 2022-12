13-åringenes hyllest av læreren er sett av millioner

SKI (VG) Elever på Ski ungdomsskole filmet en TikTok sammen med kontaktlæreren. Nå får de kommentarer både fra Norge og utlandet.

Det er engelsktime når VG møter elevene og lærer Bjørn Eek Johansen. For noen uker siden, laget elevene på 8. trinn en TikTok-konto for å hylle den nye kontaktlæreren sin.

– Vi synes han er en kjempefin lærer, sier Felix Røhme (13) som går i 8G-klassen.

Sammen med H-klassen lager og poster elevene TikTok-videoer sammen med læreren. Den tredje videoen de la ut har gått viralt, med millioner av visninger, «likes» og kommentarer.

– Vi ville vise at vi også kan ha det gøy på skolen. Folk fra flere forskjellige land kommentere på videoen, sier 13-åringen.

Dette skrives i kommentarfeltet:

«skulle ønske vi hadde sånn lærer»

«imagine having a teacher as cool as him»

«Han må sånn serr være den beste læreren på jord»

– Vi må ha det mer morsomt på skolen. Jeg tror dere lærer mer da, sier kontaktlærer Bjørn Eek Johansen til elevene.

Se videoen som gikk viralt under:

– Ikke så seriøst

Det er Sofie Sættem (13) som står bak kameraet og filmer videoen som er sett av millioner.

– Videoen hadde over fem millioner visninger rett før jeg la meg dagen vi publiserte den, sier hun.

Elevene forteller at de er veldig glade for at Bjørn er lærer deres.

– Han er veldig avslappet, og lærer bort ting på en gøy måte. Det er ikke så seriøst og kjedelig hele tiden.

GLADE: Nicolai Voldsdal, Sofie Sættem og Leah Ulriksen er glade for lærer den fikk da de begynte på ungdomsskolen i høst.

Nicolai Voldsdal (13) forteller at de hadde sett andre gjøre noe lignende. Han opprettet TikTok-kontoen «alleelskerbjorn», hvor klassene deler på å poste videoer.

– Med den tredje videoen vi la ut så gikk vi viralt. Da vi gikk hjem fra skolen, hadde det kommet masse likes.

Johansen har vært kontaktlærer for klassene siden høstens skolestart.

Ville si mer «ja»

– Det har brakt oss i klassene mer sammen, sier Johansen om elevenes TikTok-prosjekt.

Han håper den hyggelige stemningen varer utover skoleåret. Han tok imot elevene da de begynte på ungdomsskolen nå i høst.

LÆRER: Bjørn Eek Johansen mener det må være morsomt å gå på skolen, og ikke bare tradisjonell undervisning.

– De tidligere skoleårene har jeg sagt mye nei. Dette året tenkte jeg å prøve å si mer «ja» til ting, og det har jeg lært mye av.

Han er glad for at klassene har fått et morsomt prosjekt sammen, og sa blankt «ja» da elevene foreslo å lage TikTok-videoer.

– Det er for mye stress i skolen og det er viktig å ikke stresse mer enn vi må.

KLISTREMERKER: Nå selger klassene klistremerker av læreren for å tjene penger til klassetur før de er ferdige på ungdomsskolen.

Elevene på 8. trinn på Ski ungdomsskole kommer fra forskjellige barneskoler, og de ble satt sammen til klasser nå i høst.

– Vi ville gjøre noe som brakte klassen sammen og vi er blitt bedre kjent med hverandre og læreren nå, enn om vi bare skulle hatt vanlige klassetimer sammen, sier Sættem.

Leah Ulriksen (13) fra H-klassen forteller at det er et fint kommentarfelt under videoene de poster, noe som ikke alltid er tilfellet på TikTok.

– Det er veldig gøy, sier hun.

Det samme synes hovedpersonen i videoen. Det er særlig en kommentar læreren husker.

– Den var fra en elev i Russland tror jeg, som skrev: «Læreren vår hadde blitt sparken om de gjorde noe lignende.»

Han er legger til:

– Jeg er litt stolt av at vi får lov til å gjøre ting som dette som lærere her i Norge.

Elevene synes det er veldig fint at læreren stoler på dem. Også når de kom med forslaget om å lage TikTok.

– Vi lærer mye av ham, og han underviser oss på en annerledes måte og inkluderer oss i avgjørelser om hva vi skal gjøre, sier Ulriksen.

Brukes i undervisningen

Læreren sier han har lært mye av å bruke TikTok med elevene, og de bruker også eksempler fra suksessen i undervisningen.

– Vi har lært om algoritmer i mattetimen og sett på antall visninger videoene har fått. Det er bra med litt avbrekk, vi klarer ikke følge med på tavleundervisning hele tiden, sier Røhme.