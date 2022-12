I 2018: Her blir kokende vann blir til is i minus 15 grader i Folldal. Gjør man dette trikset, er det viktig å ikke kaste vannet rett opp. Skulle det ikke fryse, risikerer du å få varmt vann i fleisen ...

I Folldal var det kaldest natt til mandag

Kulda siger inn over kongeriket. Natt til mandag var det kaldest i Folldal; her ble det målt minus 26,2 grader.

Nummer to og tre på kuldelisten siste døgn er Leirflaten i Gudbrandsdalen og Filefjell med henholdsvis 25,9 og 25,1 kuldegrader.

– Det er vinter nå, og i det store og hele ligger det an til å bli litt kaldere enn normalt, sier Elin Tronvoll, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, til VG.

– I Oslo ser fredagen ut til å bli kaldest med minus 8 grader, legger hun til.

Farevarsel om snø

Ellers må trøndere og romsdalinger ta frem snøskuffen.

Meteorologisk institutt har nemlig sendt ut gult farevarsel i forbindelse med at det er ventet mye snø i Trøndelag og Møre og Romsdal fra natt til tirsdag.

– Fra natt til tirsdag er det ventet snøbyger under 300 meter, og synkende snøgrense utover tirsdagen. Det er ventet rundt 10–25 centimeter snø på 24 timer, med store lokale forskjeller. Mest snø er ventet i ytre strøk, skriver Meteorologisk institutt.

Varselet gjelder for Trøndelag og Møre og Romsdal i perioden fra klokken 1 natt til tirsdag, og fram til klokken 19 onsdag kveld.

Meteorologene skriver at det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold, og at snøfokk kan gi redusert sikt og mulighet for kolonnekjøring og stengte veier.

De har også sendt ut farevarsel om snøfokk for Nordland og ytre strøk av Troms fordi det mandag til onsdag kveld ventes snøfokk på grunn av kraftig vind fra nordvest, og snøbyger



Men i Sør-Norge er det ikke så mye snø på trappene.

– Det er ikke så veldig mye snø i vente, men lite grann. Det kan komme litt snø i løpet av uken, men det blir ikke store tilslaget, sier Tronvoll.

Kulda har begynt å gjøre seg gjeldende andre steder i landet også. På Sjusjøen var det minus 12,6 grader på morgenkvisten i dag.

KALDT I NATT: På Sjusjøen har både kulden og snøen lagt seg, der var det drøye 12 kuldegrader da dette bildet ble tatt søndag.

Hvit jul?

Men blir det hvit jul, eller må vi bare drømme om den?

Meteorologene mener dessverre vi er litt for tidlig ute til å få svar på akkurat dette – for mange – viktige spørsmålet.

– Det er veldig tidlig å si. Prognosene fremover er at det skal fortsette å være ganske kjølig. Der hvor det er snø kommer den nok ikke til å forsvinne, men mer enn det kan vi nok ikke si, opplyser Iselin Skjerva, statsmeteorolog ved Meteorologisk institutt, som sitter med info om hvordan været blir litt på sikt.

Hun råder snøhungrige til å gå på Senorge.no for å sjekke snødybden i kongeriket.

Trøndere og romsdalinger får i hvert fall en hvit kappe denne uken.

– I Trøndelag er det ventet mest i ytre strøk men i Møre og Romsdal kommer det så å si overalt, sier Skjerva.

– Vil trønderne få en hvit jul?

– Hvis det fortsetter sånn og det blir liggende, men man kan jo ikke vite så lengt frem, sier Skjerva og viser til at prognosene foreløpig kun går frem til 14. desember.

– Det kan jo komme en varmere periode etter det. Det vet vi ikke, men prognosene fram til 14. desember ser kjølige ut, avslutter hun.