VARSLER: Forfatter Hilde Rød-Larsen (48).

Helsetilsynet starter undersøkelser etter anklager mot psykiater

Helsetilsynet bekrefter at forfatter Hilde Rød-Larsens anklager mot en norsk psykiater nå har blitt en sak for tilsynsmyndighetene.

Saken har fått mye oppmerksomhet i media etter at forfatter Hilde Rød-Larsen ble intervjuet i den danske avisen Information.

Der fortalte Rød-Larsen at hun i arbeidet med romanen «Diamantkvelder» skjønte at det hun skrev handlet om hennes egen metoo-opplevelse med en norsk psykiater.

VG intervjuet Rød-Larsen om boka forrige uke.

Nå bekrefter Helsetilsynet at de starter undersøkelser av hennes anklager mot psykiateren.

– Når sånne opplysninger kommer frem i det offentlige rom, så forplikter det tilsynsmyndighetene til å undersøke nærmere, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn til VG.

BEKREFTER: Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, sier til VG at det er opprettet en tilsynssak.

Han forteller at Helsetilsynet tok kontakt med Rød-Larsen:

– Vi må ha navn og konkrete saker for å gå inn i saker. Vi kan ikke agere på rykter eller romanstoff. Derfor har vi tatt kontakt med Hilde Rød-Larsen og spurt om hun vil snakke om det. Det svarte hun ja på, og hun har bekreftet hvem det handler om, sier Andresen og fortsetter:

– Dette har blitt en sak for tilsynsmyndighetene.

Han forklarer at det er Statsforvalteren som formelt oppretter en tilsynssak.

– Ikke en pasientrelasjon

Psykiaterens advokat, Halvard Helle i Schjødt, kommenterer saken slik:

– Han er trygg på at han ikke har gjort noe som berører det helserettslige eller etiske regelverket. Det trer i kraft bare hvis det dreier seg om pasientrelasjoner, og dette er ikke en pasientrelasjon, sier han.

ADVOKAT: Halvard Helle er partner i advokatfirmaet Schjødt.

– Dette er personlige forhold mellom to samtykkende voksne personer, som ligger langt tilbake i tid. Det er meget viktig å understreke at det ikke har vært en pasient/behandler-relasjon, fortsetter Helle.

– Hva tenker han om at Helsetilsynet nå skal inn og undersøke dette?

– Det kan vi ikke annet enn å ta til etterretning.

Helle sier at psykiateren er trygg på at undersøkelsen ikke vil få noen konsekvenser for ham.

– Men det er ikke overraskende at Helsetilsynet undersøker saken etter uttalelsene fra Rød-Larsen til NRK, og de skal selvfølgelig få gode svar på de spørsmålene de måtte ha, sier advokaten.

FØRER TILSYN: Statens helsetilsyn og Statsforvalteren har ansvaret for å føre tilsyn med helsetjenestene.

– Nytter å melde fra

Hilde Rød-Larsen er glad for at Helsetilsynet tok kontakt med henne.

– De kom meg i forkjøpet. Nå har jeg varslet muntlig og kommer til å følge opp skriftlig.

– At Helsetilsynet tar min sak så alvorlig at de henvender seg til meg, og at jeg blir møtt av dem på en trygg og god måte, får meg til å tenke at samfunnet vårt virker, sier Hilde Rød-Larsen til VG.

Hun har hele veien vært tydelig på at hun ikke var pasient hos psykiateren. Det er viktig for Rød-Larsen at saken blir behandlet formelt.

– Det er hevet over enhver tvil at det er riktig at jeg nå har varslet om saken formelt. Vedkommende psykiater skal få anledning til å forsvare seg på skikkelig vis, og det kan ikke skje via mediene.

– Og så håper jeg at andre ofre vil få en tro på at det nytter å melde fra om ulike former for brudd på legeetiske retningslinjer, sier Hilde Rød-Larsen.

FORFATTER: Hilde Rød-Larsen er forfatter, oversetter, tidligere forlagsredaktør og datter av den kjente diplomaten Terje Rød-Larsen.

Den siste uken har saken hennes fått mye oppmerksomhet og utløst en rekke debatter.

– Det oppleves som veldig voldsomt, sier Hilde Rød-Larsen og legger til:

– Jeg er meg mitt ansvar bevisst. Men først og fremst er jeg veldig glad for de ulike debattene som nå er satt i gang, som handler om noe som er større enn min konkrete sak.

På spørsmål om Helsetilsynet vil gjøre egne undersøkelser, svarer direktør Andresen:

– Det er også for tidlig å si. Det vi vet av erfaring fra andre saker, er at når sånne saker blir kjent i media, så kan andre som har vært i kontakt med samme helsepersonell ta kontakt med oss, sier han og fortsetter:

– Når noen begynner å stå frem, så vet vi at hvis noen har opplevd lignende, så kan det hende at de tar kontakt med tilsynsmyndighetene.