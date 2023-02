SOSIAL MINISTER: Emilie Enger Mehl mener det er riktig å være på den nest største sosiale medier-plattformen, også når man er justisminister.

Mehl slipper TikTok-høring - men Stortinget tar grep

– Selv en justisminister kan gjøre feil, sier lederen for kontrollkomiteen på Stortinget om Emilie Enger Mehls bruk av TikTok - og manglende svar til Stortinget.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått kritikk for å ha hatt installert den kinesiske appen TikTok på sin statsrådsmobil, og for å ha gitt Stortinget for dårlige svar om hvilke sikkerhetsvurderinger som er gjort.

Men lederen for kontrollkomiteen, Høyres Peter Frølich, ser ikke noe behov for en kontrollsak mot justisministeren.

– Kontrollkomiteen bruker tid på store og alvorlige saker nå. Justisministerens bruk av TikTok er innrømmet og rettet opp, og det bør være nok, slik Høyre ser det. Så det blir nok ingen TikTok-høring, sier Frølich til VG.

Høyre-leder Erna Solberg mener Mehl langt tidligere burde opplyst om hun hadde installert appen på sin tjenestetelefon, eller ikke.

Denne innrømmelsen fra Mehl kom først for et par uker siden.

– Men den feilen hun har gjort i tillegg, er å forsøke å føre Stortinget bak lyset, sa Solberg til NRK forrige uke.

Kritikkverdig

Frølich er enig i at dette er kritikkverdig.

– Digitale feller finnes over alt. Det er oppsiktsvekkende at det kunne skje med den kunnskapen man hadde om TikTok i 2022. Men selv en justisminister kan gjøre feil. Det viktigste er at nye rutiner er på plass, sier Frølich.

– Det er derimot ikke bra at «sikkerhetshensyn» er brukt som unnskyldning for å ikke svare. Hensynet til sikkerhet kan ikke misbrukes for å unngå å svare Stortinget, legger han til.

Seriøse aktører

Til NRK avviser Mehl mandag at hun har villedet Stortinget i denne saken, og sier samtidig at hun mener det er viktig å være på plattformer der unge brukere er.

– Det er den nest mest brukte sosiale medier-plattformen i Norge etter Snapchat blant ungdom mellom 18 og 29 år. Det mener jeg det er riktig å forholde seg til. Dette er et sted der barn og unge ferdes. Da mener jeg det er viktig at også seriøse aktører er på den plattformen.

Stortinget tar grep

Alt Tiktok-bråket har likevel ført til at Stortinget nå tar grep.

I et innlegg på Stortingets intranett med tittelen «Tiktok og andre apper» varsler Stortingets administrasjon nå at de om kort tid vil sette opp en stand på Stortinget, hvor representanter kan komme og få gjennomgang av hvilke tilganger man har gitt de ulike appene på telefonen.

Administrasjonen ber også representantene være varsomme ved nedlastning av apper på sine telefoner:

«Administrasjonen oppfordrer til generell varsomhet ved installering og bruk av apper på telefon og nettbrett. Særlig personvernet kan vare utsatt.»

Ikke forbud

I innlegget problematiseres det hvor mye informasjon og tilgang appen krever fra brukeren.

«Enkelte tillatelser må til for at appen skal fungere etter hensikten, men i svært mange tilfeller krever apper vesentlig flere tilganger enn hva som er logisk og akseptabelt.»

Samtidig slås det fast at det ikke så langt er lagt ned noe forbud mot bruk av Tiktok.

«Bakgrunnen for dette er at appen først og fremst er en risiko knyttet til personvern for den enkelte og at risikoen vil avhenge av hvordan appen brukes og den enkeltes behov for skjerming av informasjon.»