Sandra Klonteig (høyre) tester en av hettene som skal brukes til å måle hjerneaktivitet.

Hjerneforsker Sandra (27) vil finne svar om mental helse

Hva kan teknologi fortelle deg om din mentale helse? Det håper Sandra Klonteig (27) å finne svar på gjennom sin forskning. Målet er å kunne hjelpe særlig unge kvinner som sliter psykisk.

– Hvis det blir lettere å stille diagnose, kan man også gi raskere og riktigere hjelp til personer som sliter med angst og depresjon, sier Klonteig, som er stipendiat ved OsloMet.

Hun er hjerneforsker med særlig interesse for å finne ut hvordan man kan koble teknologi og mennesker, for å få bedre helse og livskvalitet.

Om kort tid slipper Klonteig de første forsøkspersonene inn i laboratoriet hun og forskningsgruppen har fått innredet på Universitetet i Oslo.

Info Hva er stipendiat? Stipendiat er en yrkestittel, og ofte benyttes betegnelsen doktorgradsstipendiat. Som stipendiat må du være tatt opp til og følge et forskerutdanningsprogram på et universitet eller en høgskole, også kjent som Ph. d.-utdanning. Vis mer

Sandra Klonteig ser på resultatet av en kartlegging. Hun tar doktorgrad på hvordan psykisk helse kan måles med teknologi.

Der venter to hetter med forskjellige elektroder festet på utsiden. Den ene måler blodstrømmen i hodet, og kan fortelle noe om hvordan hjernen bruker energi. Den andre hetten forsøkspersonene skal ha på seg, måler elektriske impulser som oppstår i hjernen. Den tredje tingen de som melder seg frivillig til prosjektet skal teste, er et apparat som registrerer hvor blikket ditt beveger seg og hva de fokuserer på.

En av hettene som brukes i forsøket

Fokuserer negativt

Målet er at man i fremtiden kan bruke en eller flere av disse teknologiene til å måle unge kvinners psykiske helse over tid.

Klonteig forteller at personer som har angst eller depresjon legger større vekt på negativ informasjon fra omgivelsene. Hvis man for eksempel ser et bilde av en person som er på vei til jobben i regnet, vil det tolkes annerledes av en person som har en tendens til bekymringer og nedstemthet, sammenlignet med en person som ikke har det.

Den førstnevnte vil kunne fokusere på at det triste og håpløse, mens en som ikke er engstelig eller deprimert vil kunne tenke at det er fint med litt regn i håret, og det er en ny dag med nye muligheter.

Hjernen vår har begrenset kapasitet. Det betyr at den må filtrere ut informasjon for ikke å bli overbelastet.

– De gjør vi gjennom hvor vi retter oppmerksomheten vår, og her spiller følelser en viktig rolle, forklarer Klonteig.

Sandra Klonteig viser hvordan hetten brukes. Sven Ivar Ougendal (t.v.), er masterstudent i biomedical engineering ved OsloMet» Han skriver masteroppgave om fNIRS teknologien

Trenger mer forskning på kvinnehjernen

Hvis plagene oppdages tidlig, vil det kunne gi stor gevinst for både pasientene og samfunnet. Man vet at jo tidligere man oppdager og behandler psykiske plager, desto bedre prognose og bedre effekt vil pasientene få av behandlingen. Mange medisiner tar ganske lang tid før de virker som ønsket.

Klonteig har valgt å forske på unge kvinner, fordi de har mye høyere forekomst av angst og depresjon. Dessuten trengs det mer forskning på kvinnehjernen, mener Klonteig.

Stipendiat ved OsloMet, Sandra Klonteig.

Hun er enig med de tre norske hjerneforskerne som nylig skrev at det er på høy tid at helseforskningen speiler det faktum at kvinner utgjør halvparten av verdens befolkning. Det aller meste av helseforskning har foregått og foregår på menn. En av årsakene er at mange mener kvinners biologi gjør det vanskeligere å tolke forskningsresultater.

Appen som skal brukes for å kartlegge psykisk helse er under utvikling.

Etter den første delen av studien, er Klonteigs plan å bruke en app der forsøkspersonene kan måle den psykiske helsen over tid.

– Vi ønsker at de som er med skal få noe tilbake, og i appen vil de kunne se sin egen utvikling over tid.

Nå starter hun letingen etter de 20- 50 forsøkspersonene som skal være med i pilotstudien.