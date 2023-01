MAKSPRIS: Forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet mener en forbedret strømstøtte må på plass for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren.

LO-topper krever mer i strømstøtte

LO-topp Jørn Eggum vil ha en makspris på 70 øre på strøm før årets lønnsoppgjør tar til. Også Fagforbundets Mette Nord mener strømstøtteordningen må forbedres.

NTB

– Det er helt opplagt at økte priser og økt rente vil ha stor betydning inn i lønnsoppgjøret. Derfor er det viktig dersom regjeringen kan sende signaler om en forbedret ordning, sier Nord til NTB.

Overfor NRK mandag tar Eggum, som er leder for Fellesforbundet, til orde for å styrke strømstøtten. Et av forslagene er å øke strømstøtten til 100 prosent støtte over 70 øre – med andre ord en makspris på 70 øre for strømmen.

Dette eller en ombygging av dagens ordning må til for å få i havn et vanskelig lønnsoppgjør til våren, mener Eggum.

Viktig rolle

Fellesforbundet er Norges største fagforbund innen privat sektor, og Eggum spiller en viktig rolle når forbundet om et par måneder skal i lønnsforhandlinger med Norsk Industri.

I fjor endte oppgjøret med en ramme på 3,7 prosent. Prisstigningen ble imidlertid på 5,9 prosent, noe som betyr en reallønnsnedgang.

Det vil trolig ha mye å si når kravene i årets oppgjør blir fremmet.

– Hvis vi får en håndsrekning som gjør at medlemmene våre betaler mindre av inntekten sin til strøm fordi de får dekket mer av staten, vil det virke inn på de økonomiske kravene vi stiller ved årets oppgjør, sier Eggum.

– Man må få på plass en bedre strømstøtteordning slik at folk flest klarer å betale regningene sine, krever han.

– Hardt rammet

Mette Nord peker på at undersøkelser viser at Fagforbundets over 400.000 medlemmer er hardt rammet av økende priser på energi og matvarer og økt rente.

– Vi har sett at strømstøtteordningen har virket, og at Norge har lavere prisstigning enn mange andre land. Likevel er det behov for å se om den kan bli bedre. Derfor er jeg glad for at regjeringen har signalisert at de vil justere strømstøtten, sier hun.

FORBEDRING: Også lederen i Fagforbundet Mette Nord håper en forbedret strømstøtte vil gjøre frontene mindre steile i årets lønnsoppgjør.

Nord viser til at LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier til NRK at strømstøtten ble diskutert på et møte mellom LO, NHO og Olje- og energidepartementet sist onsdag, og at olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) da bekreftet at regjeringen ser på «eventuelle tilpasninger slik at ordningen kan treffe bedre».

Kaldt vann i blodet

I et intervju med NTB i forrige uke heller imidlertid Aasland kaldt vann i blodet på dem som håper på endringer i strømstøtten.

– Vi ønsker å ha en strømstøtteordning som er relevant. Og det har vi nå. Det er ikke noen nye endringer på trappene, slo Aasland fast.