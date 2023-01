ÅRELANG VENTING: Frps Erlend Wiborg krever handling for å stanse ekteskap med fetter eller kusine.

Lov-utsettelse: − Unge tvinges til ekteskap

For over to år siden ba Stortinget regjeringen forby at unge tvinges til å gifte seg med sin fetter eller kusine.

– Vi purret saken for etter år siden, men saksbehandlingen går med sneglefart. Nå presser vi igjen på, sier Erlend Wiborg, innvandringspolitisk talsperson i Frp.

I november 2020 vedtok en sjelden politisk trio – Ap, Sp og Frp – at Erna Solberg-regjeringen skulle legge frem for Stortinget nødvendige lovendringer for å forby ekteskap mellom søskenbarn.

– Vi fikk flertall sammen med de to nåværende regjeringspartiene og regnet med at dette ville løse seg relativt raskt. Men så har ikke skjedd. Derfor vil vi fremme forslag hvor vi gir regjeringen en tidsfrist, hvor de må levere i løpet av 2023, sier Wiborg.

SØSKENBARN-TVANG: Wiborg sier de ber Stortinget presse regjeringen.

– Egen fetter eller kusine

Han sier at også Høyre nå har snudd.

– Dermed har flertallet blitt enda større. Det er gjennomdokumentert at søskenbarnekteskap kan føre til store negative konsekvenser, både på individ- og samfunnsnivå. Inngifte er en praksis som ikke hører noe steds hjemme i et moderne samfunn.

Han legger til:

– Vi vet også at flere unge tvinges inn i ekteskap med egen fetter eller kusine. Dermed kan et forbud mot søskenbarnekteskap også ha den effekten at færre tvinges inn i ekteskap.

PURRET: Per-Willy Amundsen purret i fjor.

Wiborgs partikollega Per-Willy Amundsen stilte i februar i fjor skriftlig spørsmål om status for fremdriften i gjennomføringen av vedtaket.

Gir frist til nyttår

– Vi fikk til svar fra barne- og familieministeren at de jobbet med gjennomføring av vedtaket og at de blant annet vurderte saken knyttet til menneskerettigheter. Den utredningen skulle være ferdig til påsken 2022. Nå er tålmodigheten slutt og vi krever at regjeringen må levere, sier han og viser til de ber Stortinget presse regjeringen, gjennom å fremme følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovendring som forbyr ekteskap mellom søskenbarn innen 31. desember 2023.»

– Tvangsekteskap er allerede forbudt. Hvorfor er det da nødvendig med et forbud søskenbarnekteskap.

– Det finnes mange former for tvang. Her ofte et press involvert, hvor det er en forventning i familier om at de må gifte seg med en kusine eller fetter, for å få oppholde i Norge. Det for er det nødvendig med eget forbud – noe da også et flertall på Stortinget har bedt om, sier Wiborg.

Lover å levere

VG har bedt om en kommentar til denne saken fra barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp), men de velger i denne omgang bare å svare kort, via en mail fra senior kommunikasjonsrådgiver Cecilie Roang, som skriver:

«Departementet arbeider nå med høringsnotatet, og det tas sikte på at det skal ferdigstilles til våren. Dette arbeidet prioriteres.»