Slik kan du spare penger på mat

Spis mindre kjøtt, kjøp det du liker og bruk fryseren. Dette er noen av sparetipsene før den ventede prisøkningen på mat.

Benytt deg av tilbud og orienter deg i markedet, men ikke kjøp varer du vanligvis ikke ville kjøpt.

Dropp impulskjøp.

Unngå matsvinn.

Benytt fryseren, men planlegg dette nøye.

Velg grønnsaker, belgfrukter og kornvarer fremfor kjøtt og animalske produkter.

Dette er noen av rådene fra Marie Thrane og Silje Elisabeth Skuland, i forkant av at det er varslet nye kraftige prishopp på mat fra 1. februar.

To ganger i året – 1. februar og 1. juli – justeres prisene fra leverandørene til dagligvarekjedene. Det kalles også «prisvinduer». Det gjør at prisene i butikkhyllene økes rundt disse datoene.

– For de med aller minst blir dette vanskelig, det er det ingen tvil om, sier Skuland til VG. Hun er forskningslederen hos Forbruksforskningsinstituttet SIFO på OsloMet.

– Mer grønnsaker

– Ett av mine grunntips er å spise mer grønnsaker, belgfrukter og kornvarer, og mindre kjøtt og animalske produkter, fordi det er mye rimeligere og bra for kropp og klode. Ofte er det kjøtt og animalske produkter som øker mest i pris, sier Thrane til VG. I 2020 skrev hun boken «Middag for 25 kroner», og hun har også en master i folkehelsevitenskap.

Kjøtt kan du heller handle når det er på tilbud eller hvis du finner produkter med kort holdbarhet. Da har du muligheten til å fylle opp fryseren for en rimeligere penge, mener Thrane.

– Jeg spiser gjerne kjøtt hvis det selges til halv pris på grunn av dato, da fyller jeg opp fryseren. Du kan også bytte hele eller halve kjøttdeigpakken med bønner, linser eller kikerter, så har du til mange flere middager, fortsetter Thrane.

Skuland fra SIFO sier imidlertid at det er mange gode grunner til å redusere kjøttforbruket, men at «det kommer an på hvem man er».

– Det kan fort bli litt vondt å bytte ut kyllingfileten med kikerter om du har dårlig råd og er alenemamma. Det er viktig at barna liker og spiser maten, sier Skuland.

– Ikke prisene i seg selv du må gå etter

Skuland sier at man om man går etter de billigste varene bør man sjekke kilo- og literprisen, orientere seg i markedet ved bruk av apper og tilbudsaviser, og planlegge kjøpene. Hun kommer imidlertid med et stort «men»:

– Det gjelder å kjøpe varene du vanligvis kjøper og vet du vil spise. Det er ikke vits å kjøpe mange bokser med sodd om du ikke liker sodd. Det er ikke prisene i seg selv du må gå etter, men det er varene du liker å spise som du må kjøpe så billig som mulig, sier Skuland.

Thrane understreker viktigheten av å unngå matsvinn.

– Å ikke kaste mat henger sammen med å kjøpe nedpriset mat i datovaredisken, sier Thrane, som tror at å titte i denne disken er forbundet med langt mindre skam enn tidligere.

Hun råder folk til å lukte og smake på maten selv om den nærmer seg – eller har gått over – holdbarhetsdatoen.

– Bruk sansene og tenk deg om en ekstra gang. Ikke bare se på datoen, særlig hvis maten er merket «best før». Også med kjøtt og fisk går det fint noen dager etter siste forbruksdag, men da kan du være litt mer skeptisk.

Dropp impulskjøp

Thrane mener det er supert å ha ukesmenyer og lage budsjetter, men tror mange kan synes dette er krevende.

– Det viktigste er at man tenker seg om når man er i butikken og har en plan for alt man legger i handlekurven. Hvis du kjøper en stor pakke kyllingfilet, tenk gjennom hva du skal bruke den til og om du skal fryse ned det du ikke får brukt med en gang, sier Thrane.

Og styr unna impulskjøpene.

– Ofte handler man på impuls, men om man virkelig skal spare så må man kutte noen tilleggsprodukter. Trenger du egentlig de ferske urtene, parmesan på pastaen, brus og snacks i hverdagen?

Fraråder storhandel

Med tanke på den varslede prisøkningen har ekspertene vært svært uenige om forbrukerne bør storhandle før 1. februar. Forfatter Thrane er klar i sin tale:

– Det er en litt skummel tendens å oppfordre til panikk hos folk. Prisjusteringen kommer uansett, og det er en fare for at man kjøper for mye og ikke får brukt det opp eller kanskje ikke trenger det man har handlet. Da er det bedre å få til langvarige holdningsendringer og tilpasse egen økonomi, sier Thrane.

Skuland følger opp med å kun råde om hamstring til de som er vant til dét, som har oversikt over hva de forbruker.

– De fleste er vant til å gå i butikken hver eller annenhver dag, så da er man kanskje ikke vant til å oppbevare maten over lang tid, sier Skuland.

