MÅTTE SKROTE TALEN: Irene Ojala fra Pasientfokus er én av fire som representerer Finnmark på Stortinget. Mandag fikk hun ikke tale på vegne av dem hun representerer.

Fikk ikke holde innlegg i strømdebatten: − Udemokratisk

Stortingsrepresentant Irene Ojala fra Finnmark fikk ikke snakke under mandagens strømdebatt. – De vet jo at jeg er her, sier hun.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er fint å bli bedt til kongen, sier Irene Ojala og referer til at stortingsrepresentantene blir invitert til middag på Slottet.

– Men jeg synes det er viktigere å få lov til å si det velgerne vil at jeg skal si. Jeg er jo ikke her for min egen del, jeg er her for å representere dem, sier hun.

Hun er én av fire stortingsrepresentanter fra Finnmark, og landets eneste representant fra valglisten Pasientfokus.

Under mandagens ekstraordinære stortingsmøte om strøm fikk samtlige stortingspartier holde innlegg etter redegjørelsen fra olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Med unntak av Pasientfokus’ representant. Begrunnelsen er at Ojala ikke representerer et parti, men en liste.

Får ikke snakke

– Jeg synes det er udemokratisk, det må jeg si. Jeg har ikke alltid behov for å si noe i debatter, men noen ganger har jeg det, sier hun.

Innlegget hun hadde forberedt til mandagens strømdebatt måtte hun bare legge bort.

«HASTEMØTE»: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) fikk aldri hørt Irene Ojalas innlegg i debatten da han mandag redegjorde i Stortinget.

Også i mars, da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) redegjorde om krigen i Ukraina, fikk ikke Ojala komme til orde. Talen hun hadde forberedt måtte droppes.

– Jeg er jo valgt av folket i et demokratisk valg, og jeg synes jo alle sammen skal få lov til å bli hørt, sier hun.

Mener hun kunne tatt ordet

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) bekrefter at Ojala ikke får taletid etter redegjørelser fordi hun representerer en valgliste og ikke en partigruppe.

Dette er definert i Stortingets forretningsorden, som kan sees på som Stortingets felles spilleregler, blant annet for debatter.

– Når det er muntlige redegjørelser fra en statsråd er det definert at alle partigrupper får holde innlegg på fem minutter, og Pasientfokus er ikke en partigruppe. Det må vi styre etter, sier Gharahkhani.

SPILLEREGLER: Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) mener det ikke er vond vilje, men reglene som hindrer Ojala fra å tale under redegjørelser.

Under strømmøtet ble det en debatt om debatten. Det resulterte i et unntak fra forretningsordenen. Partier fikk holde innlegg på tre minutter, i tillegg fem minutters-innleggene.

– Hadde Ojala tatt ordet da og spurt om å få være en del av de tre minuttene, så hadde vi kunnet åpne for det, sier Gharahkhani.

Info Paragrafene det vises til i forretningsordenen: Paragraf 45 Muntlig redegjørelse for Stortinget fra et regjeringsmedlem: Med samtykke av Stortingets presidentskap kan et regjeringsmedlem gi en muntlig redegjørelse i et stortingsmøte. Så vidt mulig skal redegjørelsen føres opp på dagsordenen. Presidenten kan beslutte at redegjørelsen umiddelbart skal følges av en debatt. Forsamlingen kan deretter avgjøre om redegjørelsen skal føres opp til behandling i et senere møte, sendes til en komité, eller vedlegges protokollen. I en debatt som følger umiddelbart etter redegjørelsen, kan en representant fra hver av partigruppene – og vedkommende regjeringsmedlem – få ordet én gang i inntil fem minutter. Under en slik debatt kan det ikke fremsettes forslag. Ved avslutningen av en slik debatt avgjør forsamlingen om redegjørelsen skal vedlegges protokollen eller behandles videre etter første ledd bokstav a eller b. Dersom forsamlingen ikke er enig om videre behandlingsmåte etter første eller andre ledd, avgjøres videre behandlingsmåte ved avstemning. Paragraf 77 Partigrupper: Med uttrykket «partigruppe» i denne forretningsordenen forstås den representanten eller de representantene som er innvalgt fra et registrert parti som ved valget stilte liste i minst en tredjedel av fylkene. Kilde: Stortinget.no Vis mer

Må foreslå regelendring

– Ojala mener det er udemokratisk at hun ikke får tale, hun er jo valgt inn på lik linje som alle andre representanter?

– Det er ikke noe vond vilje, men under en helt vanlig redegjørelse må vi forholde oss til forretningsordenen. Hvis vi skal gjøre noe annerledes må den endres, sier Gharahkhani.

For å endre forretningsordenen kan hun sende forslag til reglementskomiteen, sier stortingspresidenten.

De behandler forslag i slutten av hver stortingsperiode.

– Men jeg tar med meg innspillene hun har til presidentskapet, så kan vi ta en vurdering når vi først fraviker fra forretningsordenen, sier Gharahkhani.

TRE ÅR TIL: Pasientfokus-representanten mener Stortinget i større grad bør tilpasse seg at hun sitter på tinget.

– Skal være her i tre år til

Helt munnkurv kan det ikke sies at Ojala har. Siden hun ble valgt inn på stortinget i fjor har hun holdt 25 innlegg og to replikker.

Likevel er hun kritisk til forskjellsbehandlingen presidentskapet på Stortinget gjør mellom partigrupper og liste i enkelte debatter.

– Nå har jeg vært her i snart ett år, og da vet de jo at jeg er her. Som jeg bruker å si: det er bare daue folk og stein som ikke kan endre mening. De må kunne tilpasse seg og inkludere lista inn i planleggingen, sier Pasientfokus-representanten.

– Jeg skal være her i hvert fall i tre år til, legger hun til.

Pasientfokus fikk 12,7 prosent av stemmene i Finnmark i 2021. I valgkretsens største by, Alta, var oppslutningen hele 40,5 prosent.