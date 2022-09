BUDSJETT-BALL-GLEDE: 3000 fotballer ligger klare i pappeskene bak barne- og familieminister Kjersti Toppe.

Budsjettlekkasje: 96 millioner til baller og skateboard

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) er en sjelden fugl i regjeringen i høst: Hun får lekke en positiv nyhet fra statsbudsjettet.

– Jeg kan bekrefte at vi har funnet plass til en viktig satsing for barn og unge, som trenger hjelp til å delta i aktiviteter. Vi øker innsatsen på dette feltet med 96 millioner kroner i statsbudsjettet, sier Toppe til VG.

Det er en av få - og små - satsninger som regjeringen har lagt inn i sitt forslag til statsbudsjett som kommer neste torsdag - som kommer til å være preget av kutt - ikke av satsninger.

Til dem som ikke har råd

Vi møter barne- og familieministeren i utstyrslokalene til den ideelle stiftelsen Bua, som i høst vil ha 212 ulike lokaler i Norge, hvor skoler, idrettslag eller enkeltpersoner kan få eller få låne utstyr.

– Vi vet det er mange foreldre som ikke har råd til å kjøpe slalåmski, skateboard eller andre sports- og fritidsutstyr. Dette utstyret er nøkkelen til at barna kan få kjøre slalåm eller å skate. Da skal foreldrene vite at det faktisk er ordninger som gjør at de kan få eller få låne utstyr, sier Toppe.

Hun fremholder at det i en tid med store ekstrautgifter til strøm og lån, er mange som ikke har råd til fritidsutstyr til barna.

– Her kan du eksempelvis få låne telt, liggeunderlag og fritidsutstyr, hvis ungene skal på telttur – og langrennsski og slalåmski og annet nødvendig utstyr hvis de skal på fjellet en helg, sier Toppe.

VISE, IKKE PRØVE: Statsråden turde ikke prøve skateboardet, men ville gjerne vise frem et av de mange slalomskiene som ligger klar for utlån til vintersesongen.

– Nøkkelen for deltagelse er utstyr. Derfor er det så viktig at foreldrene, selv om de ikke har råd til å kjøpe, engasjerer seg sammen med barna, slik at de får tilgang til utstyr som gjør at de kan dra på tur eller leke med andre barn, sier daglig leder i Bua, Monica Vogt.

Gratishjørner

En hel vegg i lokalet er fylt opp av store pappesker med baller.

– En sportsforretning har gitt dem. Vi er avhengige av offentlige midler, som gjør at vi kan holde utleveringsstedene åpne, mange givere ønsker å bidra, sier hun og viser oss rundt i lokalene, hvor det meste sports- og fritidsutstyr som finnes, står klar.

TILBUD: Daglig leder i Bua, Monica Vogt, ber norske foreldre og ungdom sjekke om det er et utleveringssted nær deg, på Bua.no.

Hun sier mesteparten kjøpes inn og er til utleie, men at en del også gis bort.

– Vi har gratishjørner på utleveringsstedene. Baller gis ofte bort til klubber og andre.

Dette er bare ett av elementene i ordningen.

– Bua og andre utstyrssentraler får 20 millioner kroner neste år, av de 96 millionene, sier Toppe.

Her er de andre tiltakene

Her er andre tiltak som dekkes av tilskuddsordningen:

Tilbud om gratis eller rimelige ferie- og fritidsaktiviteter,

Midler til åpne møteplasser (fritidsklubber, ungdomshus mm) og aktivitetsguider.

Penger til lokale fritidskasser som dekker kontingenter eller andre utgifter til fritidsaktiviteter,

Ordninger som skal bidra til at flere får sommer- og deltidsjobber.

Penger til loser/ungdomsloser som skal hjelpe unge med å fullføre utdanningsløp.

– Utenforskap

– Ordningene dekker ulike aktiviteter og tilbud for barn og unge som står i risiko for å havne i utenforskap. Dette er ordninger som kommuner og frivillige lag og organisasjoner søker på. Målet er å hjelpe barnefamilier gjennom å bidra til at barn deres ikke faller utenfor aktivitet, men blir inkludert, sier Toppe.