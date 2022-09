STUDENT: Henrik Hauglund (33) er ikke fornøyd med slutten på lærerstreiken. Han har selv jobbet i skolen, blant annet under coronapandemien. Foto: Privat

Dropper ut av lærerstudiet etter streiken

Da lærerstreiken ble avsluttet med tvungen lønnsnemnd, bestemte Henrik Hauglund (33) seg for å avbryte studiet som fører til jobb i skolen.

Tirsdag kveld ble det klart at regjeringen avslutter lærerstreiken med tvungen lønnsnemnd. Streiken hadde da pågått siden før sommeren, og flere tusen lærere har deltatt.

Avgjørelsen fikk vikarlærer og lærerstudent Henrik Hauglund (33) til å avbryte deler av studiene. Han vil ikke lenger jobbe som lærer.

– Nå klarte de å få mange til å revurdere lærerstudiet, både nåværende og kommende studenter, sier Hauglund til VG.

Streiken har vært et samtaleemne blant han og medstudentene, og de har blant annet diskutert hvilke karrieremuligheter de har utenfor læreryrket.

– Det har vært spent stemning blant oss som har fulgt med fra sidelinjen fordi den i stor grad handler om oss.

Nå satser 33-åringen heller på jobb som prosjektleder og med administrasjon.

– Jeg har akkurat startet deltid hos en arbeidsgiver som driver med solcelleanlegg.

Slutter med pedagogiske fag

Studenten tar master i nordisk språk og litteratur som etterutdanning. I utdanningen tas pedagogikk underveis, men disse emnene slutter 33-åringen med nå.

– Jeg fullfører masteren, men dropper de pedagogiske fagene. Nå er det andre stillinger som er mer lukrative. Før følte jeg det var kult å være lærer, men det føler jeg ikke nå etter at streiken ble overkjørt. Det må være et mer forutsigbart yrke med tanke på lønnsvekst.

Regjeringen kan gripe inn med tvungen lønnsnemnd når de mener en streik fører til fare for liv og helse, eller alvorlige samfunnsmessige konsekvenser. Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) begrunner blant annet lønnsnemnda med at unges psykisk helse står i fare.

33-åringen fra Grimstad har de siste årene studert i Kristiansand.

– Da jeg begynte på studiet i 2017, var det er ufattelig moro å være med på å forme elevene til en fremtid. Det å stå å undervise er inspirerende og gøy. Egentlig er det også en trygg og stabil jobb.

Opptatt av utdanning

Lærer-lønninger har blitt svekket siden 2004.

– Det er en mørk dag, sa leder for Utdanningsforbundet Steffen Handal etter at det ble kjent at regjeringen stoppet streiken.

Nå er opp til Rikslønnsnemnda hva som blir innholdet i lærernes tariffavtale.

– Hvis det endrer seg tilbake til at det er status å være lærer, at normal lønnsvekst følges og at bruken av ufaglærte lærere går ned så ville jeg absolutt ta opp pedagogikk, sier student Hauglund.

Han har vært opptatt av at bruken av lærere uten godkjent kompetanse må ned i skolen.

– Det betyr mye for oss som bruker fem–seks år på utdannelse til å bli lærer.

– Hva tenker du om streiken som nå ble avbrutt?

– Det blir vanskeligere å rekruttere nye lærere. Mye av det som har blitt pratet om er å ha en normal lønnsvekst og da er det med tvunget lønnsnemnd en ganske stor overkjøring.

Reagerer på uttalelser

Han reagerer også på uttalelser fra ulike skoleledere i mediene.

– Enkelte har hevdet at lærere kastet elevene under bussen i streiken og regelrett snakket ned sine egne ansatte. Vi studenter har snakket om det vi har lest i mediene. Inntrykket har vært at lærere fort blir dårlig fremstilt og til slutt overkjørt.

