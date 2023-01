MASSEVAKSINASJON: Over 12,3 millioner doser med coronavaksiner er satt i Norge de siste to årene.

Rekordmange krav: Har utbetalt millioner i vaksineerstatning

I fjor søkte rekordmange nordmenn om erstatning etter å ha tatt vaksine - blant annet for menstruasjonsforstyrrelser. Ida Austgulen var en av dem.

Aldri før har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottatt så mange krav om erstatning for bivirkninger fra vaksiner som i 2022.

Over 12,3 millioner doser med coronavaksine er satt i Norge, og i fjor søkte totalt 693 personer om erstatning etter å ha tatt vaksinen.

Det er en økning på 133 prosent fra året før.

159 av disse er kvinner som har opplevd forstyrrelser i menstruasjonen.

Meldingene går på at mensen gjør mer vondt, blødningene er sterkere, de har lengre varighet og det er kortere intervaller mellom blødningene. Enkelte kvinner skal ha meldt om blødninger som varte i månedsvis.

– Kvinnene har i de fleste tilfellene fått kraftigere og hyppigere blødninger enn det de ellers er vant med. Dette har igjen medført ekstra utgifter til innkjøp av bind og tamponger, det kan ha gjort skade på sengetøy og madrass eller det kan ha gitt utgifter til legebesøk, sier konstituert direktør i NPE, Anne-Mette Gulaker, til VG.

FIKK ERSTATNING: Ida Austgulen fikk 2500 kroner etter et år med kraftige blødninger.

Småbarnsmoren Ida Austgulen er blant kvinnene som søkte om erstatning, etter å ha opplevd kraftige blødningsforstyrrelser som følge av corona-vaksinen.

Hun fikk første vaksinedose bare tre uker etter hun fødte sitt andre barn. Etter første stikk, fikk hun kraftige blødninger og menstruasjonssmerter. I løpet av høsten, etter andre vaksinedose ble satt, opplevde Austgulen enda hyppigere blødninger.

Bivirkningene var krevende for både hode og kropp, sier hun.

– Blødningene og smertene begrenset i stor grad hva jeg klarte å gjøre i hverdagen. Vi måtte holde oss mye hjemme, og til tider var jeg så preget av smertene at jeg måtte holde sengen.

Blødningene skapte også mye psykisk stress. Blødninger fra underlivet blir ofte koblet som symptom på mer alvorlige sykdommer.

– Tanken på at blødningene skulle være en mer alvorlig lidelse gjorde at jeg mistet nattesøvnen, spesielt med tanke på at jeg har to små barn, forteller hun.

Mangel på kunnskap

Austgulen opplever at plagene hennes har blitt tatt på alvor, både i møte med fastlegen og spesialhelsetjenesten. Samtidig frykter hun at mange får avslag på sine søknader, grunnet lite kunnskap på feltet.

– Da jeg ble tilkjent erstatning, satt jeg igjen med en følelse av at det faktum at jeg fullammet i den aktuelle perioden gjorde det lite sannsynlig at blødningen skyldtes noe annet enn vaksinen. Da dukket det opp spørsmål om jeg hadde fått medhold dersom jeg ikke fullammet den blødende perioden, selv om plagene hadde vært de samme.

Austgulen fikk dekket 2500 kroner i utgifter til blant annet legebesøk og sanitet. Dette var kun for de første månedene med blødningsforstyrrelsene, som varte nærmere et år.

Det økonomiske aspektet var ikke motivasjonen for å søke om erstatning, sier hun.

– Det å ha blitt tilkjent erstatning oppleves i seg selv som å bli tatt på alvor, sier Austgulen.

– Jeg sitter igjen med en følelse av at jeg har fått anerkjennelse for at bivirkningene var svært belastende. Pengebeløpet i seg selv er ikke viktigere enn at plagene ble anerkjent.

4,8 millioner i erstatning

Norsk pasientskadeerstatning har til nå utbetalt nær 4,8 millioner kroner i erstatning for vaksineskader.

De største erstatningssummene som har blitt utbetalt gjelder for skader som følge av AstraZeneca-vaksinen.

Vaksinen ble tatt ut av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet etter flere alvorlige bivirkninger.

Fire av sakene gjelder erstatning etter dødsfall som følge av vaksinen, tre av dem etter vaksinasjon med AstraZeneca og ett dødsfall knyttet til Pfizer-vaksinen.

VG har tidligere skrevet om enkemannen Trond Engens kamp for erstatning. Kona Gunhild Engen døde etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen.

Norsk pasientskadeerstatning har så langt behandlet under halvparten av de totalt 1000 kravene som har kommet inn som følge av vaksinen.

Til nå har 73 prosent fått avslag, mens 27 prosent har fått medhold i sine krav.

– Når vi behandler den enkelte saken, så må vi sjekke ut om det er andre mer sannsynlige årsaker til de plagene det kreves erstatning for, enn vaksinen. I mange tilfeller er det andre mer sannsynlige årsaker, og svaret på søknaden blir da nei. Vi sier også nei i saker, hvor plagene ikke medførte økonomiske ekstra utgifter eller tap, sier NPE-direktør Gulaker.

Mensforstyrrelser på pakningsvedlegg

Per 23. januar 2023 har 17.424 kvinner meldt ifra til Statens legemiddelverk om menstruasjonsforstyrrelser etter å ha tatt coronavaksine.

– De aller fleste meldingene gjelder kvinner i fertil alder, altså mellom 20 og 49 år, sier overlege Ingrid Aas hos Legemiddelverket til VG.

861 av tilfellene regnes som alvorlige, men ifølge Aas er det ikke nødvendigvis bare menstruasjonsforstyrrelsen, men andre plager som er meldt samtidig, som gjør at meldingen samlet sett klassifiseres som alvorlig.

– Når bivirkningen er alvorlige på grunn av menstruasjonsforstyrrelsen i seg selv, er det stort sett fordi den er langvarig og går ut over arbeidsevne og funksjonsnivå, forklarer overlegen.

OVERLEGE: Ingrid Aas i Statens legemiddelverk.

I fjor ble kraftige menstruasjonsblødninger ført opp som mulig bivirkning på pakningsvedlegget til coronavaksinene fra Moderna og Pfizer.

– Det er vi veldig glade for. Norske kvinner har vært flinke til å melde fra til oss, og vi har stått på i det europeiske legemiddelsamarbeidet for å løfte det som et signal. Det har sammen med befolkningsundersøkelsene til Folkehelseinstituttet og andre studier ført til at menstruasjonsforstyrrelser nå står på listen av bivirkninger, sier Aas.

– Mange tenker kanskje av det kom veldig på tampen av vaksineringen, men det er viktig videre. Nå ligger det der slik at kvinner, helsepersonell og myndigheter kan ta hensyn til det med tanke på videre vaksinering og råd om vaksinering, legger hun til.

Info Erstatningskrav etter vaksinetype Pfizer 403 krav totalt. 48 har fått medhold, 169 er avslått, 22 er henlagt. 164 saker er fremdeles under behandling. Sum utbetalt så langt: 723.400 kroner AstraZeneca 187 krav totalt. 32 har fått medhold, 77 er avslått, 18 er henlagt. 60 saker er fremdeles under behandling. Sum utbetalt så langt: 3.784.253 kroner Moderna: 184 krav totalt. 28 har fått medhold, 43 er avslått, 10 er henlagt. 103 saker er fremdeles under behandling. Sum utbetalt så langt: 220.000 kroner Uavklart/ukjent vaksine: 216 krav totalt. 1 har fått medhold, 9 er avslått, 18 henlagt. 188 er ikke avgjort. Kilde: Norsk pasientskadeerstatning Vis mer