To skadet etter skyting i Oslo - ingen pågrepet

Politiet er i området Nationaltheatret og Vika etter melding om skyting. To personer er skadet, og det jobbes med førstehjelp på stedet.

Politiet skriver at oppdraget først ble definert som PLIVO, som betyr pågående livstruende vold, men dette ble reversert etter noen tid.

Politiet skriver at to personer med skader som er forenlig med bruk av skytevåpen.

– Politiet søker i området etter gjerningsperson/gjeringspersoner.

VG har vært i kontakt med en tipser som sier hun hørte fire skudd etterfulgt av skrik og rop. Hun forteller at én person lå nede og fikk hjelp av forbipasserende, før et massivt politioppbud og ambulanse kom til stedet.

En person skal ha løpt fra stedet, ifølge tipseren.

En annen tipser forteller at politiet har sperret av et stort område, og at bevæpnet politi er på stedet.