SPYDEBERG (VG) Mina og Mille Hjalmarsen (16) var beboere på Fossumkollektivet da de ble meldt savnet. For første gang på 40 år har behandlingsstedet opplevd dødsfall.

– Det verste som kan skje, det skjedde faktisk, forteller daglig leder Mona Spakmo.

VG møter henne på kontoret i Spydeberg sentrum en knapp uke etter at tvillingene Mille Andrea (16) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) mistet livet av det som trolig var en overdose.

En tredje jente (16), som ifølge hennes bistandsadvokat bodde med en av jentene, overlevde.

To menn er siktet i saken. Begge nekter straffskyld.

DAGLIG LEDER: Mona Spakmo sier de opplever at pårørende føler seg trygge når de har ungdommene sine i behandling. Foreldrene til tvillingene skrev i dødsannonsen at de ønsket donasjoner til avdelingen.

De første dagene hos Fossumkollektivet har vært travle.

– Vi ble varslet umiddelbart. Det verst tenkelige, hadde jo skjedd. Ledere rykket umiddelbart ut og var til stede på lokasjonene der jentene har bodd.

Det aller viktigste har vært å lytte til tvillingenes foreldre og hva de trengte av deres ansatte.

Ser ut som et hjem

Fossumkollektivet er en ideell stiftelse, og har drevet barnevernstjenester i 40 år.

Unge under 18 år er tilknyttet barnevernet, men det trenger ikke å bety at de tidligere har bodd på institusjon. De kan også ha bodd hos mor og far og ha et nært forhold til dem.

På avdelingene der de yngste bor, er det forsterket bemanning. Det er alltid minst tre «medlevere» på jobb, i tillegg til støttefunksjoner som lege, psykolog og annet fagpersonell etter behov.

«Medlevere» er det Fossumkollektivet kaller de ansatte som bor hos dem – som gjerne er sykepleiere eller vernepleiere.

– Det ser ut og virker som et hjem. De som jobber hos oss, de kommer på jobb og er på jobb hele døgnet, i mange døgn. Det skal ikke være voksne som kommer og går.

Spakmos første dødsfall

Ifølge politiet ble tvillingene meldt savnet rundt et døgn før de ble funnet døde, og politipatruljer ble informert i tråd med vanlig rutine.

– Jeg har vært ansatt i snart seks år. Det er ikke første gang noen tar en overdose eller har ruset seg, og at vi har vurdert at de trenger å dra på sykehus.

– Men første dødsfall?

– Ja, første dødsfall. Det har ikke skjedd når jeg har jobbet her. Vi er ikke kjent med at det i den 40 års lange historien har vært overdose som har ført til dødsfall hos inneliggende.

TRAGEDIE: Det var Mille Andrea (16, til venstre) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) som ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg søndag 8. januar. Bildet er tatt på julaften i fjor.

Dette skjer når alarmen går

– Så kommer en ungdom ikke tilbake til avtalt tid. Hva skjer i det øyeblikket?

– Det aller første vi gjør, er jo å ta telefonkontakt eller annet for å sjekke ut, «er bussen din forsinket, er toget ditt forsinket, eller er det noen grunn til at du ikke er tilbake ennå?» For det kan jo være bare at de er ti minutter forsinket, så da utløses jo ingenting.

Når det ikke er en logisk grunn, rykker ansatte ut i bil og begynner aktivt søk der de kontakter en rekke instanser.

– Vi har ofte veldig tydelige avtaler. Det første ungdommene får beskjed om når de kommer, er jo hva vi iverksetter hvis en sånn hendelse skulle inntreffe. Så de vet hva som kommer til å skje.

Info Dette skjer når ungdom forsvinner fra en av Fossumkollektivets avdelinger for ungdom Avdelingen følger rutine for rømming: Ansatte rykker ut i biler og begynner aktivt søk umiddelbart når det oppdages at ungdommen har rømt (ikke kommet tilbake etter avtale) fra Fossum Ung. Dette innebærer å forsøke å oppnå kontakt og motivere ungdommen til frivillig å komme tilbake, gjennomføre søk i nærområder og andre steder vi har erfaringer med at ungdommen har oppholdt seg tidlige, eller etter tips fra blant annet pårørende. Det gjøres også en vurdering av fare ved at ungdommen rømmer. Det være seg fare for blant annet rus, kriminalitet og/eller overgrep. Det gjøres fortløpende forsvarlighets- og risikovurderinger. Aktuelle instanser varsles rutinemessig, herunder politi, uteseksjonen og barnevernsvakten som er viktige samarbeidspartnere for å finne ungdommen. Barnevernstjenesten og Bufetat varsles, samt pårørende der ungdommen har samtykket. Disse blir varslet: Barnevernsvakt, barnevernstjeneste, pårørende, internt i Fossumkollektivet og politiet. Vis mer

– Ofte varsler vi politiet i Oslo i tillegg, selv om ungdommen ikke har hjemmeadresse der. Det er vi som institusjon som har et ansvar for å bruke nettverket deres for å forsøke å lokalisere hvor ungdommen er.

Når noen rømmer, skal man først prøve å bringe beboeren frivillig tilbake til institusjonen.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå å bruke tvang men det er alltid en vurdering som må gjøres opp mot fare for liv og helse og risiko for rusinntak eller annet.

– Hvor vanlig er det at man ikke kommer tilbake på avtaletid?

– Det er vanskelig å tallfeste det, men mange av de som er veldig unge, viser litt motstand når de kommer i behandling. I de aller fleste tilfeller henter vi ungdommene tilbake etter avtale, helt uten dramatikk. Det er for flere en del av behandlingsprosessen.

– De eldre er i behandling frivillig og har gjort sine valg før de kommer.

– Vi må også noen ganger gjøre forsvarlighetsvurderinger, samtidig som vi må tørre å gi tillit. Det er viktig at de også skal mestre og ha frihet.

SPYDEBERG: På denne avdelingen bodde en av tvillingene.

– Ingen låste dører

Noen av ungdommene er der frivillig, mens andre er plassert der mot sin vilje. Likevel er prosedyrer og retningslinjer for forsvarlighet og vurderinger og bruk av tvang ikke ulikt for de to, understreker hun.

Likt for begge, er også de tydelige rammene som blir satt for fellesskapet:

Kollektivet har klare rutiner på når man står opp på morgenen og spiser frokost sammen. Det er behandlingsmøter, samtaler med lege, med psykolog og med pårørende.

Mye av behandlingen handler om tillit:

– Vi har ingen låst dører, og vi har kniver i kjøkkenskuffene. Så vi ønsker jo på den måten også, at det oppleves som en tillit når ungdommene kommer inn, at vi ikke behandler dem som noen som ikke kan stoles på.

– Markedet jobber ofte i forkant

– Er det noen spesielle stoffer som går blant de unge?

– Nå spør du ikke eksperten, men vi er jo også godt kjent med alle de nye rusmidlene, og det er klart disse brukes av, eller har vært brukt av våre ungdommer. Men jeg vil nok tenke at vi kan si at det er hele spekteret.

– Markedet jobber jo ofte i forkant, men legene våre følger med på hva som er ute på markedet av nye stoffer. Mange har vel lest i avisen om Fentanyl og andre ting, og det er klart at dette er vi oppdatert på slik at man sikrer seg at det slår ut på prøvene.

ETTERFORSKES: Politiet forseglet døren der to jenter ble funnet døde i Spydeberg, som er en del av Indre Østfold kommune i Viken fylke.

Barnevernet har varslet en bred gransking av dødsfallene.

Skapmo har gått gjennom deres prosedyrene, og mener det ser ut til at de har fulgt rutinene og prosedyrene i den konkrete saken med tvillingene.

– Vi tenker at vi er helt trygge på kompetansen vår, på rutinene våre, på hvordan vi jobber, og at vi vet at det vi gjør er mer enn godt nok, langt over forsvarlighetskravet.