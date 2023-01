DAGEN ETTER: Politisperringer ved der hvor Zaniar Matapour skjøt og drepte to personer i juni i fjor.

Utvalg skal granske terrorsaken - men ikke E-tjenesten

Varselet PST fikk av E-tjenesten før terroren i Oslo den 25. juni, skal evalueres. Men utvalget som gransker håndteringen av angrepet, har ikke mandat til å kontrollere E-tjenesten.

Forrige uke avslørte VG at en agent på oppdrag for Etterretningstjenesten ble varslet om planer for et terrorangrep mot Skandinavia, seks dager før terroren rammet Oslo 25. juni i fjor.

E-tjenesten varslet videre til Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) ble ikke informert før angrepet.

Hun har tidligere vist til at håndteringen av terrorhendelsen skal evalueres av et utvalg Politidirektoratet nedsatte i august.

– Jeg er som mange andre opptatt av at vi får flere svar i denne saken, slik at vi kan vurdere om noe burde vært gjort annerledes og ta lærdom, sa Mehl til VG fredag.

Men utvalget har ikke mandat til å gå inn i E-tjenestens virksomhet.

Droppet fra mandat

Pressevakt Christian Sylta Hagen i Politidirektoratet skriver i en epost til VG at det ble vurdert om E-tjenesten skulle være en del av evalueringen:

– Det var i en tidlig fase under utarbeidelsen av mandatet et tema at Etterretningstjenestens informasjonsdeling og samhandling med PST også burde være en del av evalueringen. Konklusjonen ble at en slik beslutning lå utenfor Politidirektoratets og PSTs myndighet, skriver han.

Evalueringen ble derfor presisert til i hovedsak å treffe politiets og PSTs ansvarsområde.

– Spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort med henhold til eventuell evaluering av Etterretningstjenestens oppgaveløsning knyttet til terrorhendelsen i Oslo 25 juni, må rettes til Etterretningstjenesten eller Forsvarsdepartementet.

Bedt om egen redegjørelse

Det er forsvarsdepartementet og forsvarsministeren som er E-tjenestens øverste sjef.

VG har spurt Forsvarsdepartementet om de vil utvide evalueringen av terroren til å inkludere E-tjenestens samarbeid med PST, og hvilke vurderinger de har gjort med hensyn til å evaluere også dette.

De svarer i en epost:

– Etter hendelsen har E-tjenesten orientert departementet om sine bidrag og involvering i saken. Departementet har videre bedt om en egen redegjørelse fra E-tjenesten om deres involvering i denne saken.

Ifølge Forsvarsdepartementet er redegjørelsen pågående. De har foreløpig ikke svart på når de ba om den.

Utover det viser Forsvarsdepartementet til at evalueringen av politiet og PST omfatter informasjonen E-tjenesten leverte til PST.

– Forøvrig er det grundige mekanismer for å drive uavhengig kontroll med de hemmelige tjenestenes virksomhet, skriver de.

VG har vært i kontakt med E-tjenesten om denne saken, de henviser videre til departementene.