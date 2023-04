Bygning har rast sammen i Halden

Deler av fjellet har rast inn i papirfabrikken til Norske Skog Saugbrugs. Én person ble sperret inne, men ingen skal være skadet.

– Utrolig nok er ingen personer skadet. Det er vi veldig glade for, sier operasjonsleder i politiet, Anders Strømsæter.

Litt etter klokken 04:30 natt til torsdag fikk de melding om kollaps av en bygning.







– Det ble klart på stedet at det hadde gått et større steinras fra fjellet bak her, sier han.

Flere kraner har veltet og deler av bygningen har falt sammen.

ØDELEGGELSE: En del av bygningen har kollapset, som følger av raset.

21 personer var inne i bygget, og én person var en stund sperret inne, men ble evakuert ut ved hjelp av en stige, forklarer brannvesenet.

Bygningen er skadet, og er nå derfor stengt for ansatte og andre.

– Fokuset i det siste har vært på å sikre området rundt, sier brannsjef Ole Kristian Torgalsbøen.

De ansatte er samlet og blir ivaretatt av kommunen og helsevesenet.

Geologer er på vei til området for å gjøre undersøkelser sammen med politiet.

Evakuerer ikke flere

Politiet kan ikke utelukke om det kan gå nye ras, men de anser det ikke som farlig for bebyggelsen som er oppe på fjellet.

– Det er vår foreløpige vurdering, så vil dette bli vurdert grundigere etter hvert, men per nå ser vi ingen grunn til å evakuere der, sier Strømsæter.

Politiet har også hatt helikopter og drone i sving over området.

– Dette er for å gi oss bedre oversikt over skadene og området rundt her med tanke på eventuelle nye ras, forklarer innsatslederen.

Norske Skog Saugbrugs er en norsk papirfabrikk i Halden som i dag er en del av Norske Skog.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post