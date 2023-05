Støre om Helga Pedersen: − Jeg har ikke bedt henne om å ikke stille til noe

YOUNGSTORGET (VG) Etter en telefon fra Jonas Gahr Støre ville ikke Helga Pedersen stille som partisekretær likevel. Men Støre avviser at han ba henne trekke seg.

På en pressekonferanse tirsdag morgen sa Støre at han ringte Helga Pedersen i helgen for å «bringe klarhet» i om hun er kandidat til vervet som partisekretær.

Men han avviser at han la noe som helst form for press på Pedersen:

– Hun må selv ta ansvar for sin avgjørelse. Jeg har ikke bedt henne å ikke stille til noe, sa Støre.

LANDSMØTEKLARE: Bjørnar Skjæran, Jonas Gahr Støre og statssekretær Kristoffer Thoner på vei til pressekonferanse.

Var en debatt

Ap-lederen forklarte på pressekonferansen at han hadde registrert at «det var en debatt i mediene om et forslag til ny partisekretær».

– Jeg hadde ikke snakket med henne om dette, og hun hadde ikke ringt meg Jeg synes at jeg som partileder, når det blir slik, at det er naturlig å ta en sånn prak. Da virker telefonen. Så da ringte jeg fredag kveld, sa Støre.

Pedersen sa i NRKs «politisk kvarter» tirsdag morgen at samtalen med Støre hadde betydning for hennes avgjørelse om ikke å stille som motkandidat til den sittende partisekretæren Kjersti Stenseng.

Hun sa at samtalen med Støre hadde bidratt til denne beslutningen, og at «grunnlaget for et tillitsfullt og godt samarbeid med sentrale miljøer i Arbeiderpartiet ikke er til stede».

– Hun trakk den konklusjonen. Det er hennes ansvar, sa Støre på sin pressekonferanse.

1. mai holdt Pedersen hovedtalen i Tana, der hun er ordfører. Beskjeden var klar: Arbeiderpartiet er i krise. Hun fikk ikke støtte fra partileder Støre, som sa til TV 2 at partiet ikke er i krise.