BOKGLEDE: Kunnskapsministeren koser seg med bokhistorier fra elver ved Gamlebyen skole, som fortalte om bøkene de for tiden leser. Det var elever i 3.- 4.- og 6.-klasse.

Vil gi elevene bøker etter pandemien: − Bruker stadig mer tid på skjerm

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ber landets unge ta digitale pauser og vil bidra med penger som tilsvarer en bok hver til landets elever fra 1. til 7. klasse.

Kortversjonen Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ønsker at unge tar digitale pauser og foreslår økt bevilgning til læremidler i grunnskolen.

Regjeringen vil øke bevilgningen med 150 millioner kroner i revidert budsjett for "en ekstra satsing på læremidler og implementering av fagfornyelsen i grunnskolen".

115 millioner kroner til innkjøp av trykte læremidler til elever i grunnskolen, som tilsvarer en bok til hver elev fra 1. til 7. trinn.

30 millioner til kompetansebyggende tiltak for å styrke skolenes kompetanse.

5 millioner til utvikling av samiske læremidler.

Brenna mener det er viktig å ivareta engasjementet for papirbøker og at bok og digital lesing må utfylle hverandre, blant annet med digitale pauser og mer omgang med bøker. Vis mer

VG er med henne til Gamlebyen skole i Oslo, hvor hun lekker fra revidert budsjett, som legges frem 11. mai:

– Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 150 millioner kroner til «en ekstra satsing på læremidler og implementering av fagfornyelsen i grunnskolen»:

– Det vil for eksempel kunne gi i snitt én bok til de rundt 440.000 elevene på 1. til 7. trinn på alle skoler i hele landet, sier Brenna.

Ved Gamlebyen skole møter vi leseglade elever, som villig forteller om bøkene de leser. Vi får vite om hovedinnholdet i bøker som Huckleberry Finn, La skogen leve og Egoland.

Engasjerte argumenterer de for bøker: Blant annet at du lettere skaper bilder i hodet når du leser en bok, at det er gøy å bla om på sidene og at lesing eller underholdning på skjerm gjør at du blir mer sliten i øynene.

LESEHEST: Brenna tegnet og fortalte elevene om bokens gleder og at hun leser rundt 40 bøker i året.

Pandemien

– Dette engasjementet som elevene her har for papirbøker, må vi holde på gjennom skoleløpet – og livet, sier hun.

Brenna brenner for boken, men sier at bok og digital lesing må utfylle hverandre.

– Vi vet at norske barn leser stadig mindre og vi vet at vi bruker stadig mer tid på skjerm. Vi vet også pandemien gjorde at mange skoler brukte penger på å kjøpe inn digitale verktøy og ta dem i bruk. Konsekvensen er at vi nå ser at vi har brukt for få penger på bøker, og vi kommer derfor med forslag om en ekstra bevilgning på 150 millioner kroner.

FIKK HJELP: Winnifred og Hayley fikk leie kunnskapsministeren gjennom skolegården til biblioteket.

Pause

– Skal de brukes til fagbøker eller til eksempelvis skjønnlitterære bøker?

– Disse 115 millionene skal gå til trykte læremidler, altså i hovedsak skolebøker. Det er veldig ulik situasjon i skolene våre. Noen bruker bare papirbøker, andre bruker i stor grad digital læremidler. Veldig mange har en kombinasjon. Derfor må det blitt opp til skolene og kommunene å bestemme det.

– Det fremstår som en utvikling det er veldig vanskelig å bremse; vi blir stadig mer digitale?

– Målet er ikke å bremse utviklingen, men å bredde ut slik at elevene kan ta til seg tekst fra bøker. Skjermene vi har, enten det er mobilen, iPad, pc, TV, er rundt oss hele tiden, men mange har godt av å ta seg en digital pause og omgås bøker litt mer.

Hun har med seg Marit Strand (Sp) på skolebesøket.

LESEGLEDE: Mari Strand og Brenna sier de håper bokslippet kan gi større leseglede blant norske elever.

– Bøkene har regjert, men de siste årene har det digitale tatt over mange steder. Det har kommet nye læreplaner og det er en totalomveltning av innholdet i skolen. I den fasen har bøkene kommet i bakgrunnen, sier Strand, som sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Når skolene nå får kjøpe nye bøker, vil det kunne gi bøkene mer plass i skolen, sier hun.