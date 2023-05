OLALA: Kanskje det blir et sommersprell før kraftig økte renteutgifter får oss ned på jorden til høsten.

Kronen faller videre, hvor ender det?

Oljeprisen faller, det gjør også kronen. Spørsmålet er hvor langt ned NOKen skal. Og hva Norge egentlig kan gjøre.

Kortversjonen Oljeprisen har stupt over 8 prosent på to dager. Det og generell markedsuro gjør at investorer velger andre valutaer enn norske kroner.

Norges Bank øker trolig renten på torsdag, men det er neppe nok til å styrke kronen da dette allerede er priset inn i kronekursen.

En svak krone fører til dyrere ferier, men økte renteutgifter kommer til å svi mye mer siden nordmenn har mye gjeld.

Det er usikkert hva som kan styrke kronen, men dempet kronesalg kan kanskje bidra. Vis mer

Lørdag måtte du betale 1208 kroner for å ta ut 100 euro i en minibank i Nederland. Og etter helgen har kronen rutsjet videre. Du bør med andre ord ha flust med feriepenger før du setter kursen sørover i sommer.

De siste to dagene har oljeprisen rast over 8 prosent. Det og en urolig verden drar kronekursen ned. Med unntak av noen få dager etter at coronakrisen slo ned i mars 2020 har euro aldri vær dyrere for nordmenn.

– Varsomme investorer

– Svingninger og uroligheter i markedet gjør investorer mer varsomme med å investere i norske kroner, forklarer sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. Han viser til at ikke bare olje- og gasspriser har falt, men råvarer generelt.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken

– Det går ut over råvarebaserte valutaer. Selv om de fleste føler at renten her hjemme har steget mye på kort tid, er ikke renten i Norge spesielt høy sammenlignet med våre handelspartnere, sier Hov.

Det gjør det mer fristende for investorer å plassere pengene et sted hvor de får høyere avkastning, som for eksempel i USA. Den amerikanske sentralbanken Fed hevet onsdag kveld styringsrenten til intervallet 5–5,25 prosent.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreasen i Sparebank1 Markets har liten tro på at Norges Bank vil øke renten mer enn det markedet har priset inn allerede. Høyere rente vil gjøre kronen mer attraktiv, men han mener kostnadene blir for store.

– Vi kan ikke bruke renten for å forsvare kronekursen og holde inflasjonen nede fordi det vil innebære renteøkninger som vil være alt for krevende for en stor del av husholdningene som har for høy gjeld. Norges Bank skal ikke drive det norske folk fra gård og grunn, men roe oss litt ned, sier Andreassen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets

Hans magefølelse er at vi roer ned forbruket om ikke så altfor lenge.

– Mange er nok nødt til å snu litt på skillingen når vi kommer ut på høsten. Det er min hypotese, sier Andreassen.

Da har nemlig de hyppige renteøkningene slått inn i nettbanken.

– Det betyr mye mer enn at ferien har blitt dyr, mener Andreassen. Galopperende boligpriser har ført til at mange nordmenn er nedsyltet i gjeld.

– Folk er negative

Markedet forventer at Norges Bank hever styringsrenten 0,25 prosent poeng torsdag og ytterligere en «kvarting» i juni til en topp på 3,5 prosent. Men både Handelsbanken og Nordea forventer en rentetopp på 3,75 prosent.

Økonomer er spent på hva Norges Bank vil si om den svake kronekursen under torsdagens rentemøte.

– Jeg tror de bruker anledningen til å rope varsku om kronekursen og behovet for at flere deler av den økonomiske politikken bidrar, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 til E24.

Når du planlegger ferien, husk at prisene i mange land har steget mer enn her hjemme.

– Drar du til Italia har prisene steget åtte prosent og kronekursen falt 20. Legger du sammen det blir det en dyr ferie, sier Andreassen.

Selv mener han at kronekursen er fem-seks prosent for svak.

– Jeg vil heller gamble på at kronen stiger fem prosent det neste året enn at den faller fem prosent. Men det er gambling og er ikke et råd jeg ville handle på selv en gang, sier Andreassen.

Samtidig mener han det er vanskelig å si hva som skal drive kronen opp.

– Folk er negative. Jeg tror veldig mange ligger i sivet – de ser at kronen er svakere enn det fundamentale forhold skulle si.

Navnebror Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen, mener ikke kronens lave nivå er et problem. Han påpeker at mange næringer, som fiskeoppdrett og reiseliv, tjener på en svak krone selv om importavhengige næringer taper.

Jan Ludvig Andreassen, sjeføkonom i Eika Gruppen

– Det kan ikke fortsette

– Problemet er at den faller og faller. Det kan ikke fortsette.

Han mener regjeringens stramme økonomiske politikk ikke er spesielt klok.

– I praksis skattlegger vi rikinger og bærekraftig næringsliv for å kunne sløse det bort på batterifrabrikker og dess like. Det er ikke spesielt smart.

Han mener rentens effekt på kronekursen har vist seg å være svak og at det kanskje er på tide med mer grunnleggende endringer.

– Hvis vi ikke får til å styrke kronen, vil kravet komme om at vi binder kronen til Europa og går over til dansk pengepolitikk, sier Andreassen i Eika.

Verdien av danske kroner holdes som kjent stabil mot Euro. Men før det kan skje, mener Jan Ludvig Andreassen, må det foreligge et bredt politisk forlik hvor både LO, NHO og andre mener at dette er en god idé.

Andreassen i Sparebank1 Markets advarer om at det ikke er en enkel løsning å binde kronen til Euro. Og ikke er Norge EU-medlem heller.

– Danmark har klart det, men de er unntaket. Sveits fikk det ikke til.

Så hva annet kan Norges Bank gjøre for å støtte opp kronen? Den kan støttekjøpe, men det har ikke sjeføkonomen i Sparebank1 Markets tro på at kommer til å skje. Ikke ennå i alle fall.

– Det kan Norges Bank i prinsippet gjøre, men jeg ville ikke spilt det kortet i dag. Så svak er ikke kronen. Men faller kronekursen 10–20 prosent til kan jeg endre oppfatning. Noen land har lykkes med dette, men mange har mislykkes.

Det er nok mye mer sannsynlig at Norges Bank demper kronesalget den gjør på vegne av staten for å kunne overføre utenlandsk valuta til Oljefondet. Dette må ikke forveksles med valutaintervensjon – påvirkning av kronekursen.

– Det går mot nedjustering av kronesalget på grunn av lavere olje- og gasspriser enn i opprinnelig budsjett. Endringer kan komme i revidert budsjett i mai. Det kan være en gamechanger for kronekursen, sier Marius Hov i Handelsbanken og legger til:

– Det vil kunne dempe noe av presset vi ser nedover mot kronekursen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets understreker at Norge er en liten brikke i en global integrert økonomi.

– Vi kan ikke vedta aksjemarkedet, vi kan ikke vedta valutakursen, vi kan ikke vedta oljeprisen eller strømprisen. Vi er en liten kork på havet.