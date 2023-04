80-TALLET SLÅR TILBAKE: Tonje Brenna og Jan Christian Vestre valgte hver sin is de husket fra sin barndom på 1980-tallet for å feire at de ble innstilt som nestledere. Brenna gikk for «Sandwich», Vestre valgte «Kjempe Yes».

Historisk Utøya-link: − Veldig rørt

Tonje Brenna (35) og Jan Christian Vestre (36) var begge på Utøya under terrorangrepet i 2011. Nå får de ansvar for å heve Arbeiderpartiet på meningsmålingene før høstens tøffe kommunevalgkamp.

Næringsminister Vestre og kunnskapsminister Brenna ble fredag innstilt som nye nestledere i Arbeiderpartiet. Etterpå inviterte de til iskrem-feiring i den stekende vårsolen på Youngstorget i Oslo.

Brennas navn har vært regnet som et sikkert kort inn i partiledelsen i lang tid, mens Vestres navn for alvor først ble nevnt offentlig i nestleder-diskusjonen for vel en uke siden.

– Det kom som et sjokk på Tonje at hun skulle bli nestleder i Arbeiderpartiet. Hvem kunne tro, sier Vestre.

– Flere ble også overrasket da du ble statsråd i fjor høst?

– Jeg var minst like sjokkert selv. Man må passe seg, før man vet ordet av det kan man bli næringsminister, sier han advarende.

PÅ TOPPEN AV OSLO: Brenna og Vestre ble intervjuet av TV-kanaler, radio, papiraviser og nettaviser etter tur i en heseblesende runde på taket over Arbeiderpartiets hovedkvarter i Oslo.

– Veldig rørt

Brenna og Vestre var begge på Utøya da 69 mennesker ble drept i et terrorangrep i 2011. Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet.

Etter angrepet jobbet begge med å bygge opp igjen AUF og Utøya.

Brenna ser bort på Vestre.

– Jeg ble veldig rørt da Jan Christian ble statsråd. Han var et bilde på at terroristen ikke vant, det gjorde demokratiet, deltagelsen og ytringsfriheten. Det at Jan Christian og veldig mange andre valgte å fortsette med politikk etter å ha blitt utsatt for terror beveger meg veldig. Både det å se andre, men også muligheten til å få gjøre det selv.

– Det gjorde litt vondt i magen da vi sto på slottsplassen i fjor og her i sola i dag. Det er vi som er her nå. Det kunne også vært andre. Vi mistet altfor mange, sier Vestre.

GAMLE KJENTE: Vestre og Brenna kjente hverandre også før terrorangrepet på Utøya i 2011. Begge har en lang historie i AUF og Arbeiderpartiet.

Sola skinner i Oslo fredag, men meningsmålingene har hengt som en mørk sky over Arbeiderpartiet i lang tid. I april er gjennomsnittet på stortingsvalgs-målingene 18,2 prosent, ifølge pollofpolls.no.

– Jeg tror noe av grunnen til at valgkomiteen har pekt på oss er at vi er optimistiske, arbeidsomme folk som har oppriktig tro på politikk og liker å jobbe med det. Vi synes også det er viktig og meningsfylt å ha ansvar når det er litt vanskelig, sier Brenna.

Hun sier at partiet må gi folk trygghet i usikre tider for å vinne tillit fra flere velgere. Vestre mener at Ap må levere politikk som hjelper folk og kan gjennomføres, ikke lettvinte eller populistiske forslag.

– Vi fortsatte med politikk etter 22. juli. Vi har opplevd tøffe ting før, men det er kanskje når det er litt ekstra vanskelig at det er litt ekstra meningsfullt, sier Brenna.

– Må få flere i jobb

Vestre og Brenna leder hver sin resolusjonskomité på landsmøtet 4.–6. mai. Da må de sy sammen forslag fra partiorganisasjonen til politikk partiet skal gjennomføre i regjering.

Brenna sier at mange er bekymret for økonomien og peker på tre hovedområder Arbeiderpartiet nå må levere på:

Ha trygg, økonomisk styring.

At folk har en jobb å gå til.

Trygghet i jobben og for å få jobb.

– Det er ganske mange titalls tusen unge mennesker i Norge som hverken er i jobb eller tar utdanning. Å finne løsninger som gjør at flere kan delta i arbeidslivet er i kjernen på det vi må bli enda bedre på fremover, sier Brenna.

1 / 4 TENKER SAMMEN: Brenna og Vestre på 7-eleven ved Youngstorget. FOLKELIG IS: Vestre og Brenna velger begge tradisjonelt. ISER IKKE I TENNENE: Vestre spiser is på pinne. Brenna knekker av biter fra «Sandwhichen» fordi det ellers iser i tennene. forrige neste fullskjerm TENKER SAMMEN: Brenna og Vestre på 7-eleven ved Youngstorget.

– Hva skiller dere to?

– Et helt fødselsår. Vi bor forskjellige steder. Vi har helt ulike erfaringer fra arbeidslivet og hva vi har brukt tiden vår på. Jan Christian velger isen «Kjempe Yes», jeg velger «Sandwich». Jeg er en fløteis-person, sier Brenna stolt.

– Så du er den trygge og forutsigbare, mens han er den spenstige og litt ville?

– Mener du på ekte at «Yes»-is er mer spenstig og vilt enn «Sandwich»? Da mener jeg at du helt grunnleggende har en gal isanalyse, sier hun.

ISKREM-ANALYTIKER: Jan Christian Vestre og Tonje Brenna tok en pustepause ved fontenen på Youngstorget fredag ettermiddag.

Fire østlendinger – to mangemillionærer

Hvis Brenna og Vestre blir valgt vil partiledelsen bestå av fire fra Østlandet. Støre og Vestre er fra Oslo, Brenna fra Jessheim og partisekretær Kjersti Stenseng fra Innlandet.

– Kan dette bære på landsmøtet, Brenna?

– Nå er denne innstillingen enstemmig. Jeg håper den bærer på landsmøtet, sier Brenna og legger til:

– Der er det et sentralstyre som er veldig bredt, med folk fra alle de tre nordligste fylkene, kyst, innland og fra sør til nord. Det er et sentralstyre som til sammen representerer hele Norge, sier hun.

FORNØYD: Jonas Gahr Støre møtte pressen etter innstillingen ble klar.

Halvparten av partiets ledelse vil også være mangemillionærer, hvis valgkomiteens innstilling blir vedtatt. Støres formue er på 45 millioner kroner, mens Vestre har en formue på rundt 75 millioner.

Vestre tok over familiebedriften da han var 25 år gammel, fordi faren døde av kreft. Vestre AS produserer utemøbler og har fabrikk i Innlandet.

– Jeg har ikke noe problem med at folk stiller spørsmål om det. Jeg har den bakgrunnen jeg har, sier Vestre

– Det er få næringsministre som har vært næringslivsledere. Sammen med veldig flinke og kule kolleger har jeg bygd opp en bedrift som eksporterer til mange land og har bygd opp norske arbeidsplasser. Det er jeg stolt over, sier han.