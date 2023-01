SKIPPERTAK: Sjefen selv, Per Gunnar Berg, i Ford Motor Norge, tro til med snømåking på Bekkelagskaia i Oslo tirsdag før jul for å få flest mulig biler ut til kundene før regjeringens nye avgifter trådte i kraft 1. januar. Avgiftene gjør en Ford Mustang Mach-E med størst batteribakke og firehjulstrekk ca. 50.000 kroner dyrere.

Deadline-kjør for å unngå elbil-avgifter

Hos bilimportørene har det vært alle mann til pumpene. Idet nyttårsrakettene gikk til himmels, gikk nemlig elbil-avgiftene samme vei. Aldri før har det vært registrert så mange biler som i desember.

I fjor ble det totalt førstegangsregistrert hele 174.329 nye personbiler, det er nesten like mange som i 2021.

– Det har aldri vært registrert så mange biler i desember som i 2022. Det er ny rekord. Den forrige rekorden var i desember 2021, sier Mikkel Friis, kommunikasjonssjef statistikk hos Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

– Stått på hodet

Bare i desember ble det førstegangsregistrert 39.497 nye personbiler, nesten en dobling fra julemåneden 2021 da 20.567 biler ble registrert.

– Forhandlerne har stått på hodet for å få bilene ut til kundene slik at de slipper moms og nye avgifter, sier Mikkel Friis.

Hos Ford var sjefen selv, Per Gunnar Berg, på Bekkelagskaia i Oslo for å børste snø av de nye bilene som nettopp var kommet til landet.

Det var Bilnytt som meldte dette først.

– Vi rakk å få registrert alle som kom inn. Vi tok inn både på Bekkelagskaia og i Drammen. Alle ansatte var i gang med å spa snø på Bekkelagskaia, sjefen selv også. Det var alle mann til pumpene, sier Anne Sønsteby, informasjonsdirektør i Ford Motor Norge, til VG.

Hun forteller at de ansatte tok på seg vinterhabitten og satte i gang med å koste vekk 30 cm nysnø som dekket flere hundre biler slik at man kunne få fraktet dem videre ut til forhandlerne som etter beste evne ekspederte dem til kundene.

Bilene ble satt i grupper alt etter som de skulle til Oslo, Trondheim, Bergen eller andre steder i kongeriket.

– Det var ikke nok ansatte noe sted. Når havnen er full og mer enn full, så er det utfordrende, sier Sønsteby.

Noen kunder rakk å få sin etterlengtede nye bil før jul, andre får den nå rett over nyttår mens noen igjen må vente litt før de kommer ut fra havneområdet.

– Men det blir uten avgifter?

– Ja, vi fikk registrert dem uten avgifter, sier Sønsteby.

Så mye dyrere blir det

Fra 1. januar innførte regjeringen moms på kjøpesummen over 500.000 kroner på elbiler, samt det som for mange blir en minst like kostbar vektavgift. Sistnevnte kom som en gedigen overraskelse i statsbudsjettet.

For mange blir det en prisøkning på flere titalls tusen kroner dersom bilen ikke ble registrert før midnatt 31. desember 2022. Derfor har det vært en voldsom pågang av nye biler til Norge på tampen av fjoråret.

Ifølge Skattedirektoratet er det registreringen i Motorvognregisteret som avgjør om elbilen får de nye avgiftene, og ikke når kunden får overlevert bilen.

Også hos Harald A. Møller, som importerer Volkswagen, Audi, Skoda og Seat, har det vært travle dager.

– Apparatet vårt var i sving hele veien til utpå kvelden nyttårsaften, for å sørge for at vi kunne ivareta så mange kunder som overhodet mulig før nyttår. Uansett er det flere kunder som først får oppfølging i år, men i en tid med mye usikkerhet i flere ledd kan jeg forsikre alle om at det ikke har stått på innsatsen fra vår side i en hektisk innspurt, sier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Øyvind Rognlien Skovli.

STOR ØKNING: Her fra Drammen havn, som er Norges største bilhavn.

Mikkel Friis hos OFV snakket med flere forhandlere før jul som sa de ville holde på med registrering av nye biler nesten til nyttårsrakettene tok av.

– De har jobbet på spreng. Det er helt åpenbart at de har lagt ned voldsomt med ressurser for å få ut så mange biler som mulig og det henger sammen med det kom nye skatter og avgifter. Det er klart at veldig mange ble glad for å få bilen sin før nyttårsklokkene kimte, sier Friis.

Han forteller at 2021 var et rekordår for nybilregistreringen.

– Men det er neimen ikke så mye som skiller. Vi hadde annet rentenivå da, andre strømpriser og matvarepriser. Norge ble pumpet fullt av nye merker og modeller og det var så spennende at mange valgte å prioritere bilkjøp.

Men selv om 2022 har sett veldig annerledes ut med leveringsproblemer, mangel på bildeler og krigen i Ukraina, sørget regjeringens nye avgifter for at det likevel ble et godt år for nybilmarkedet.

– At tallene ble høyere enn det mange antok, kan vi nok si, avslutter Friis.