Slik så det ut på E8 ved Fiskevollbrua i retning Oslo mandag morgen.

Advarer bilister: − Kjør forsiktig!

Væromslag fører til såpeglatte veier både på Østlandet og Vestlandet. Vegtrafikksentralen øst ber folk som ikke må ut å kjøre, om å la bilen stå.

Natt til mandag har Statens vegvesens entreprenører jobbet på spreng – blant annet med å salte veier.

Glatte veier og tette sluk

Det har vært meldt om flere bilberginger i natt, opplyser Vegtrafikksentralen øst til VG.

– I dag er en dag du må vurdere om du må ut og kjøre eller ikke. Om du må ut, så kjør forsiktig og senk farten, sier Christofa Key-Nilsen hos veitrafikksentralen.

Hun varsler at det er store vannansamlinger flere plasser, og at det arbeides med å åpne tette sluk.

Krevende vinterforhold

Også på Vestlandet meldes det glatte veier.

– Det er krevende vinterforhold på de fleste veier i indre strøk av Vestlands-området, Voss, Aurland og deler av Sogn. Alle biler er ute og gjør tiltak men det kan fortsatt være glatt og dårlige forhold flere steder. Kjør forsiktig og etter forholdene, melder Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

– Det kan være greit å sjekke veimeldinger på den veien man skal ut å kjøre. Man bør beregne mer tid på enkelte strekninger. Og siden det er glatt, bør man ha god avstand til forankjørende, slik at man har marginene på sin side, sier Stein Nestås hos Vegtrafikksentralen vest til VG.

Han opplyser at de er ute flere steder for å uke friksjonen i veibanen. Blant annet gjennom salting og høvling av is.

GULT FAREVARSEL: Meteorologene sendte i går ut gult farevarsel for is for Oslo, deler av Viken og Innlandet fylke 1. og 2. juledag.

Venter mer trafikk

Foreløpig har det vært rolig 2. juledag, med lite trafikk på veiene.

– Vi forventer at det tar seg opp på grunn av skiftet fra bevegelig helligdag til vanlig arbeidsdag i morgen, sier Nestår.

Her er noen av hendelsene så langt i dag:

En enslig bil har kjørt inn i tunnelveggen inne i Kleivenetunellen sør for Drammen. Politiet rykket ut til hendelsen like etter klokken 07.00 i dag.

Vikafjellet er stengt. Det tas ny vurdering klokken 10.00.

Oslo 110-sentral melder at de i går kveld og natt til i dag har vært ute på 11 vannlekkasjeoppdrag.

E6 ved Alnabru. Kollektivfeltet er stengt i retning Gardermoen på grunn av trafikkuhell, melder vegtrafikksentralen på Twitter klokken 08.19.

Meteorologene sendte i går ettermiddag ut et gult farevarsel for is for Oslo, deler av Viken og Innlandet fylke. Varselet varer til klokken 09.00 mandag.

La bilen stå, men...

Veitrafikksentralene oppfordrer folk til å vurdere å droppe dagens kjøretur. Men mandag morgen er ikke tog et så godt alternativ. I hvert fall ikke mellom Lillestrøm og Oslo Lufthavn, Gardermoen.

Det er forsinkelser på grunn av feil på sporet, og dette påvirker flytoget og flere regionaltog, skriver Bane Nor på sine nettsider.

-- Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver de.