UNDERSØKER: Politiet jobbet ved åstedet 21. desember.

Avdød mann siktet for drap på kvinne i Bergen

En kvinne ble funnet med store skader utendørs og døde av skadene 21. desember. Så ble en mann funnet inne i en leilighet og ble etter kort tid erklært død.

Anne Sofie Mengaaen Åsgard

Marthe Stoksvik

Ole Løkkevik

Mannen har fått status som siktet i saken, melder Vest politidistrikt i en pressemelding. Siktelsen gjelder drap.

– Det betyr at politiet mener det er overvekt av sannsynlighet for at han har drept kvinnen som ble funnet utenfor sin bolig, skriver politiet.







Kvinnen ble funnet utendørs og mannen ble funnet inne i en leilighet.

– Bakgrunnen for siktelsen er spor på åstedet, kombinert med skadene på den døde kvinnen og den døde mannen, sier påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland til VG.

Funnet med store skader

Politiet fikk først melding om at en person var død, onsdag kveld 21. desember.

Da nødetatene kom frem, ble det umiddelbart satt i gang livreddende førstehjelp på stedet, men kvinnen ble erklært død etter kort tid. Hun hadde store skader

Senere ble det gjort funn av mannen inne i leiligheten, som ble erklært død etter kort tid.

Begge hadde skader som tyder på en kriminell handling. De to hadde tidligere vært i et forhold.

Kvinnen hadde en voldsalarm knyttet opp mot andre personer, men ikke mot mannen som ble funnet død.

Skadene gir mistanke

Politiet vil ikke kommentere hva som kan ha vært drapsvåpenet.

– Det er skadene på kvinnen som gir grunnlag for å mistenke at det har skjedd et drap, sier Høyland.

– Var det flere til stede under hendelsen?

– Det var ikke flere til stede, og utover det kommer vi ikke til å si hva andre vitner har fortalt, sier Høyland.

Hun presiserer at politiet ikke kan utelukke at andre har vært involvert.

– Vi jobber nå med å kartlegge hendelsen, hente inn videoovervåkning og analysere spor fra åstedet, sier Høyland videre.

Kartlegger kontakt

Politiet forsøker nå å finne ut hva slags kontakt det var mellom de to avdøde forut for hendelsen.

– Vi vet at de tidligere har vært i et forhold, sier Høyland.

Nå fortsetter politiets etterforskning.