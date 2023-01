Simon søkte hjelp hos Adopsjonsforum: − Jeg følte at de jobbet mot meg

Simon Eriksen Valvik (35) brukte 14 år på å finne den biologiske familien sin. Han hevder den norske adopsjonsformidleren Adopsjonsforum ba ham slutte å lete – og slå seg til ro med den han er.

Lørdag og søndag kunne VG fortelle historien om Simon Valviks jakt på sin biologiske familie i Ecuador gjennom 14 år.

Sørlendingen kontaktet i 2012 første gang foreningen som formidlet ham til Norge, Adopsjonsforum. Da hadde Valvik funnet ut at advokaten fra Ecuador som fulgte ham til Norge som baby, senere ble arrestert og mistenkt for kidnapping av barn.

Valvik sier at først fikk et godt inntrykk av Adopsjonsforum. Men da han fant ut mer om saken sin, skal det ha forandret seg.

I 2013 fikk Valvik kontakt med kvinnen som var oppført i adopsjonspapirene som hans biologiske mor. Men da han kontaktet henne, fikk han vite at dette var løgn. Kvinnen hadde gitt seg ut for å være moren hans da adopsjonen ble godkjent i Ecuador.

– Da jeg fortalte dette til Adopsjonsforum, forandret tonen seg veldig, hevder Valvik.

«Ser ikke helt vitsen med å finne ut mer»

Valvik tok notater kort tid etter telefonsamtalene med Adopsjonsforum i 2013. Under overskriften «Hva vet Adopsjonsforum» står det:

«Blir bedt om å slå meg til ro med den jeg er. Ser ikke helt vitsen med å finne ut noe mer».

Valvik var én av tretten barn som kom til Norge gjennom advokaten Roberto Moncayo.

Da Simon fortalte Adopsjonsforum at han ville gå til media og fortelle om frykten for at han hadde blitt stjålet, skal han ha blitt advart mot dette, sier han.

– Adopsjonsforum ba meg la være. De sa at det kan gjøre det vanskelig for de andre adopterte. Tenk på prosessene du kan sette i gang hos dem, sa de.

MØTE: I november ble Simon gjenforent med sin mor Clara i Ecuador.

– Følte at de jobbet mot meg

Valvik sier at han er fullt klar over at adopterte har ulikt behov for å vite hvor de kommer fra, og at dette var noe han tenkte mye på selv.

– Hvem som helst andre kunne sagt det der til meg. Men at foreningen som fikk meg bort fra Ecuador og til Norge ikke kunne anerkjenne mitt behov for å finne ut av dette...

– Da føltes det som om de hadde noe de ville skjule eller ønsket at ikke skulle komme frem. Jeg følte at de jobbet mot meg.

I en e-post til VG skriver daglig leder Nina Wang i Adopsjonsforum at hvis en adoptert tar kontakt med dem i dag med mistanke om at de er ulovlig adoptert, så skal den adopterte veiledes til å ta kontakt med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet.

Det ble Valvik aldri oppfordret til å gjøre da han fortalte at papirene hans var forfalsket, forteller han.

Adopsjonsforum trakk seg fra intervju

VG hadde i utgangspunktet en intervjuavtale før jul med Adopsjonsforums daglige leder Nina Wang. Men Wang vil ikke stille til intervju, blant annet om Simon Eriksen Valviks sak, fordi Adopsjonsforum ikke vil kommentere enkeltsaker.

Både Valvik og hans adoptivfar har unntatt Adopsjonsforum fra taushetsplikten.

I en e-post til VG skriver Wang:

«Når det gjelder historien om Simon Eriksen Valvik, er det trist at han har opplevd å bli møtt på den måten du beskriver, og i dag bestreber vi oss på å møte alle som henvender seg på en profesjonell og hensynsfull måte».

DAGLIG LEDER: Nina Wang i Adopsjonsforum

Dette skriver hun om at Valvik skal ha blitt frarådet å gå til media med saken sin:

«Generelt er det ikke opp til Adopsjonsforum å råde noen vedr. media, og slik jeg kjenner Adopsjonsforum i dag vil dette ikke være en aktuell problemstilling»

Etter å ha fått ettersendt flere av Valviks uttalelser, sender Wang enda et svar:

«Det er både veldig leit og beklagelig når adopterte opplever at møtet med Adopsjonsforum ikke er tilfredsstillende. Vi jobber hver dag for at de som tar kontakt med oss, både adopterte, deres familier og andre, skal føle seg ivaretatt og få den veiledningen de trenger. Når vi ikke er rett instans jobber vi for å veilede videre til den eller de som best kan bistå personen videre. Dette gjelder hele prosessen, også tida etter at en adopsjon er gjennomført».

Fredag kom Barne- og familieminister Kjersti Toppe med følgende beskjed: Regjeringen setter ned en ekstern gransking av utenlandsadopsjoner til Norge.