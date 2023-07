ETTERFORSKES: Politiet har forseglet døren på ekteparets hus i Ørland i Trøndelag.

Adressa: Drapssiktet på Ørlandet hevder han skaffet medikamenter for å hjelpe kona

Den drapssiktede mannen på Ørlandet forklarer at han skaffet medikamenter for å hjelpe kona si, som han mente var alvorlig syk.

NTB

Ektemannen ble pågrepet og siktet for drap 4. juli. Politiet mener det er sannsynlighetsovervekt for at han forgiftet kona si.

Han mener imidlertid at han prøvde å hjelpe henne.

– Min klient har erkjent å medvirke til å fremskaffe medikamentene som hans kone skal ha inntatt. Hans kone var alvorlig syk og medikamentene ble skaffet etter hennes ønske. Min klient erkjenner ikke være å være knyttet til dødsfallet ut over dette og erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier mannens forsvarer Kristina Jørgensen til Adresseavisa.

Onsdag ble en tredje mann pågrepet i saken. Mannen, som er i 40-årene, ble imidlertid løslatt etter avhør, og kommer ikke til å fremstilles for varetektsfengsling, opplyser politiadvokat Anette Strøm Røsholdt til avisa.

Han er siktet for salg av eller medvirkning til salg av narkotika til den drapssiktede mannen. Mannen ønsket ikke forsvarer under avhøret, men erkjenner ikke straffskyld.

Fredag forrige uke ble også en mann i 30-årene pågrepet. Politiet mener vedkommende solgte giftstoff til mannen som er siktet for å ha tatt livet av kona si.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post