To soldater eksponert for ukjent stoff på Sessvollmoen

En kvinne er fraktet til sykehus med generelt ubehag og kløe i halsen.

Nødetatene rykket til et militært område på Sessvollmoen etter at to soldater er eksponert for et ukjent stoff lørdag formiddag.

En kvinne i 20 årene er fraktet til Ullevål sykehus med symptomer etter eksponeringen.







– Kvinnen tas hånd om av et CBRNE-team CBRNE-teamCBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. der, som bistår med sin ekspertise. Hun opplever generelt ubehag, pusteproblemer og kløe i halsen sier operasjonsleder Melissa Krag ved Øst politidistrikt.

Objektet skal ha blitt hentet inn på leirområdet i Sessvollmoen.

Der har overvåkningskameraer fanget at det ble eksponert for regn, før det har begynt å ryke.

– Det var i den forbindelse soldatene gikk ut for å sjekke, sier operasjonslederen.

Forsvaret vet ikke hva stoff det er snakk om eller i hvilken forbindelse personene ble eksponert for det, opplyser pressevakt Per Gunnar Grosberghaugen til VG.

Da det ikke er fare for eksponering for allmennheten, anses situasjonen for å være under kontroll opplyser Krag til VG.

En prøve av stoffet har blitt tatt med til Forsvarets forskningsinstitutt.

– Vi forventer svar på prøvene innen de neste 24 timene. Deretter sendes resultatene til Ullevål.

– Objektet avgir ikke gasser nå og således er det ingen fare nå. Det jobbes med å avklare om den kjemiske reaksjonen kan starte opp igjen, skriver politiet på Twitter.

Operasjonsleder Melissa Krag sier til Romerikes Blad at det er satt sikkerhetsavstand rundt området.

