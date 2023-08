IKKE ENESTE: Agnete Myhre ble svindlet i juli. Økokrim sier mange opplever det samme.

Agnete (20) ble svindlet for nærmere 170.000 kroner : − Svindlere opptrer stadig mer profesjonelt

Økokrim ser at svindlere opptrer stadig mer profesjonelt: – Vi er bekymret for at folk kan få lavere tillit til politiet og myndighetene, som følge av slike bedragerier.

En julidag ble Agnete Myhre (20) oppringt av en svindler som oppga seg for å være politiet. Under samtalen ble hun svindlet for nesten 170.000 kroner.

– Det var nesten alle sparepengene mine, sier hun frustrert til VG.

– Jeg hadde aldri trodd noe sånt skulle skje med meg, og for å være ærlig trodde en liten del inni meg at man måtte være litt dum for å gå i fellen, men jeg forstår nå hvor utrolig profesjonelle disse svindlerne er, sier hun videre.

Hele 168.000 kroner ble trukket fra kontoen da hun en julidag ble oppringt av et nummer som oppga seg for å være politiet.

Agnete Myhre (20) ble svindlet for 168.000 kroner av noen som utga seg for å være politi.

Nummeret hun ble oppringt fra står registrert som politinummer på gule sider.

«Politiet» som ringte 20-åringen fortalte at noen hadde gjort et identitetstyveri på henne.

– Svindlerne sa det var viktig at jeg ikke oppga noen pin-koder eller informasjon om BankID fordi de ikke hadde rett på den informasjonen.

– I stedet ble det opprettet en sikkerhetskonto i DNB og jeg overførte pengene mine til den nye kontoen.

VG har vært i kontakt med DNB som ikke har anledning til å kommentere saken.

Saken er anmeldt og politiet har henlagt saken.

– Jeg håper så klart at jeg får pengene tilbake, en så stor sum som kanskje er enda større for meg nå som student. Det var penger jeg hadde jobbet for siden jeg var 14 år.

– Jeg kommer til å jobbe hardt for å få de tilbake, likevel ser jeg en risiko for at dette ikke skjer, legger hun til.

FRUSTRERT: Agnete Myhre (20) ble svindlet i juli. Hele 168.000 kroner ble trukket fra kontoen.

Økokrim får mange henvendelser: – Jevn økning

Økokrim sier mange opplever det samme som Agnete Myhre.

– Vi opplever en jevn økning av tilfeller, sier avdelingsdirektør for etterretning og forebygging Lone Charlotte Pettersen i Økokrim.

– Kriminelle benytter seg av en kombinasjon av teknologi som for eksempel spoofing og AI og sosial manipulering. Det begynner å bli veldig vanskelig for hver enkelt å skille mellom ekte og falske henvendelser, legger hun til.

Pettersen forteller at Myhre ikke er den eneste – det er mange som melder inn saker hvor de har blitt lurt eller oppringt av noen som utgir seg for å være politi.

– Svindelmetodene begynner å bli så sofistikerte og målrettede. Vi er bekymret for at folk kan få lavere tillit til politiet og myndighetene, som følge av slike bedragerier.

– Vi ser at svindlere opptrer stadig mer profesjonelt.

ØKOKRIM: Lone Charlotte Pettersen i Økokrim: – Vi opplever en jevn økning av tilfeller.

20-åringen fra Vestfold synes det fremdeles vanskelig at hun faktisk gikk i fellen.

– I hodet mitt har jeg gått igjennom saken og utfallet sikkert én million ganger. Likevel har jeg lært masse av dette som jeg tar med meg videre, dog en dyr lærepenge, sier hun.

Som et forebyggende tiltak mener Økokrim det er viktig å gå ut med informasjon og gi befolkningen noen knagger på hva politiet i slike tilfeller ikke ville spurt om.

Pedersen sier at et godt tips dersom man blir ringt opp av noen som utgir seg for å være politi, er å legge på og deretter ringe banken din for å høre om det du har blitt fortalt stemmer.

– Vi minner om at politiet for eksempel aldri ville spurt deg om kode eller PIN til din BankID og ville heller aldri bedt deg om å godkjenne noe via din BankID. Blir du derfor ringt opp av noen som utgir seg for å være politi og de spør om din BankID, så bør varsellampene blinke, sier hun.

