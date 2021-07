EKSTRAORDINÆRT MØTE: Etter at tillitsvalgt høgskolelektor Åsmund Birkeland ba skolen svare ut om sitt forhold til Norsk Narkotikapolitiforening, er det besluttet et ekstraordinært møte i august. Foto: Terje Pedersen / NTB

Lektor varsler om tette bånd til omstridt narkotikaforening

Politihøgskolen kan ikke lenger «vente passivt» på at de blir dratt inn i granskingen av politiets bindinger til Norsk Narkotikapolitiforening, mener tillitsvalgt Åsmund Birkeland. Nå lover rektor å undersøke saken.

– De er nødt til å finne ut av hvilke faglige oppgaver og ansvar Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) og aktive medlemmer har hatt innenfor politiutdanningen, sier Birkeland, som også er høgskolelektor, til VG.

– Mye tyder på at de har hatt stor innflytelse og at grenser kan ha blitt brutt.

Nå har han som tillitsvalgt for Norsk Tjenestemannslag (NTL) sendt et krav til skoleledelsen. I brevet, som VG har sett, ber han dem redegjøre for forbindelser i fortid og nåtid mellom Politihøgskolen og NNPF.

Han advarer også om at skolens forhold til NNPF kan bli et tema for pressen og granskningen. Nylig ble det besluttet at Justisdepartementet skal granske politiets forhold til foreningen etter at VG og andre medier har avdekket flere tilfeller av rolleblanding.

BER SKOLEN TA GREP: Høgskolelektor ved Politihøgskolen og styremedlem i fagforeningen Norsk Tjenestemannslag (NTL), Åsmund Birkeland, mener skoleledelsen må gå egne fag i sømmene etter bråket rundt Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Privat

Skoleledelsen har, etter at de mottok brevet fra Birkeland, satt et ekstraordinært møte med fagforeningene etter ferien.

– Summen av det som har kommet frem den siste tiden viser at skillet mellom politiet og NNPF er uklart. Vi kommer også til å gjøre egne undersøkelser, sier rektor Nina Skarpenes.

NNPF-bråket: Dette er saken Mellom 2001 og 2018 har NNPF mottatt nesten tre millioner kroner fra politiets eget budsjett, ifølge NRK . Nå er pengestrømmen til foreningen midlertidig stanset i forbindelse med at foreningens rolle opp mot politiet skal granskes.

Flere ganger denne våren har NNPF blitt anklaget for rolleblanding. I april skrev VG om hvordan foreningen lenge har brukt politiets kontaktinformasjon.

I juni skrev VG om en politibetjent som underviste en skoleklasse med en PowerPoint-presentasjon med NNPF-logo, uten å være på oppdrag for NNPF. Avdelingsleder Bjørn Vandvik i Politidirektoratet ba politiet rydde opp i undervisningsmateriell for å forhindre uklarheter og rolleblanding.

I 2013 ble det inngått en avtale mellom politiet, Arbeidstilsynet, Kristiansand kommune og NNPF. I avtalen lå det innbakt et krav om at skjenkestedene måtte henge opp et skilt fra NNPF, som blant annet påla dem å nekte besøkende som bærer legaliseringssymboler adgang. Dersom skjenkestedet gikk med på avtalen, fikk de slippe prikker fra skjenkekontrollen. Politidirektoratet mente avtalen og innholdet var «svært uheldig». Vis mer

Birkeland: Utydelig hvor grensene går

I brevet peker Birkeland på flere potensielle problematiske bindinger mellom høgskolen og den omstridte foreningen, blant dem kurset «Tegn og symptomer».

Det er navnet både på et fempoengsfag ved Politihøgskolen, og et eget kurs NNPF tilbyr.

På sine sider omtaler NNPF «Tegn og symptomer» som det samme kurset som undervises ved høgskolen. De skriver at læreboken de bruker «benyttes i kurset tegn & symptomer som holdes av Norsk Narkotikapolitiforening og Politihøgskolen».

Hvem er Norsk Narkotikapolitiforening? Norsk Narkotikapolitiforening, ofte kalt NNPF, er en ideell organisasjon

Organisasjonen har cirka 3600 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret

NNPF var en aktiv deltager i debatten om regjeringens rusreform og markerte tydelig motstand mot reformen, som senere ble stemt ned. De kjemper for å beholde en streng straffelinje i narkotikasaker.

NNPF skriver selv at de arbeider for å styrke innsatsen mot narkotika og har som mål å samle, systematisere og formidle informasjon og kunnskap om dette. Kilde: Norsk Narkotikapolitiforening Vis mer

Birkeland mener formuleringen tyder på en svært tett forbindelse mellom skolen og foreningen, og at det blir utydelig hvor grensene går.

– Det er mye som tyder på at høgskolen kan virke som en garantist for å gi NNPF faglig tyngde.

NNPF-KURSET MED SAMME NAVN: I likhet med faget «Tegn og symptomer» ved PHS, tar NNPF-kurset «Tegn og symptomer» for seg blant annet symptomer på rusbruk. Foto: Skjermdump, nnpf.no

Høgskolelektoren ber også skolen kontrollere om de har fulgt reglene for bierverv, altså arbeid for en annen arbeidsgiver enn den man egentlig er ansatt hos.

Fra høsten skal NNPF-leder Jan Erik Bresil undervise i faget «Tegn og symptomer» ved PHS.

– Han har lenge vært en profilert skikkelse fra NNPF. Da er det ikke så lett å skulle undervise på en saklig og ikke-personlig engasjert måte i eksakt de samme tingene, mener Birkeland.

– Noen vil mene at du sier dette fordi du står på motsatt side i debatten om norsk ruspolitikk?

– Jeg har lenge hatt en interesse for narkotikapolitikk og norsk politis håndhevelse av den. Den gjør meg sikkert ekstra var for disse tingene, men jeg mener ikke den gjør meg uskikket til å ta opp dette, hverken som lærer eller tillitsvalgt.

Dette ber Birkeland skolen undersøke: Kan noen av aktivitetene til ansatte / innbeordrede ved PHS med tilknytning til NNPF kunne komme i konflikt med retningslinjene gitt i rundskrivet nevnt over?

Hvordan praktiseres kontrollen med overholdelse av reglene for bierverv ved PHS?

Et forhold mediene eller en granskingskommisjon vil kunne forventes å spørre etter, gjelder hvordan PHS forvalter sitt faglige ansvar innenfor undervisning og utdanning: Hvordan

rekrutteres de faglige ressursene i tilknytning til rus- og narkotikatematikken; gjennom innbeordringer eller ved åpne utlysninger

I hvilken grad og på hvilken måte er PHS faglig ansvarlig for utarbeidelsen av og innholdet i undervisnings- og pedagogisk materiell som ligger til grunn for kurset «Tegn og symptomer»?

Kurset «Tegn og symptomer» drives både ved EVU på PHS, men også i stor utstrekning ute i samfunnet. Forbundet mot rusgift (FMR) er en aktør som avholder kurset. De oppgir Politihøgskolen som fagansvarlig, jf. hjemmesiden til FMR. Kurset i november 2020 (som ble avlyst) kostet ca. kr 5000 pr. deltager. Også NNPF avholder dette kurset og skriver at faglitteraturen som brukes er den samme som benyttes ved PHS. Om pensumboken opplyser NNPF at «Dette er en den nyeste lærebok som brukes i kurset tegn & symptomer som holdes av Norsk Narkotikapolitiforening og Politihøgskolen.» Denne formuleringen tyder på en svært tett forbindelse mellom PHS og NNPF; det blir utydelig hvor grensene mellom de to går. Dette setter også fokus på spørsmålet om regelverket for bierverv i politietaten. KILDE: Hentet fra Åsmunds Birkeland brev til skoleledelsen ved Politihøgskolen. Vis mer

– Uheldig

Rektor Skarpenes er overfor VG tydelig på at kursene til NNPF og høgskolen ikke har noe med hverandre å gjøre.

– Det er uheldig og overhodet ikke ønskelig hvis de bruker samme navn i sin utdanning. Nå er det viktig å være så ryddig som mulig, og da er det nok lurt å kalle det forskjellige ting.

Når det gjelder NNPF-lederens stilling, forklarer hun at Høgskolen først forsøkte å ansette internt til «Tegn og symptomer»-faget – uten hell.

SKAL UNDERSØKE BINDINGENE: Rektor ved Politihøgskolen, Nina Skarpenes, lover interne undersøkelser av skolens forhold til den ruspolitiske foreningen Norsk Narkotikapolitiforening. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Etter en åpen utlysning og ordinær søknadsprosess ble NNPF-leder Bresil innbeordret som foreleser, ifølge Skarpenes.

– Det var flere søkere, og Bresil ble regnet som den mest kompetente fordi han har en mastergrad, som var en særlig ønsket kvalifikasjon, sier Skarpenes.

– Kan dere være trygge på at faget ikke vil preges av hans virksomhet i NNPF?

– Våre medarbeidere kan selvsagt engasjere seg politisk, så lenge de utviser god rolleforståelse. Vi krever at alle skiller mellom det de gjør som fagansatt og som privatperson.

VG har gitt Jan Erik Bresil mulighet til å kommentere saken. Han viser, via sin nærmeste leder ved Politihøgskolen, til uttalelsene gitt av rektor.

NNPF-LEDER: Jan Erik Bresil skal forelese ved Politihøgskolen i narkotikafaget «Tegn og symptomer». Foto: Norsk Narkotikapolitiforening

I fagbeskrivelsen av «Tegn og symptomer» står det at NNPFs bok «Illustrert informasjonsmateriale om narkotika, alkohol og doping» er en del av pensum.

– Hva tenker du om at Politihøgskolen bruker fagstoff fra en interesseorganisasjon?

– Jeg har ikke sett på det i detalj, men har fått opplyst at det er et hefte som illustrerer hvordan ulike narkotiske stoffer ser ut, og at det ikke har et politisk budskap, sier rektor Skarpenes.

