TRIVES: Jeanett Stenersen (32) og Frank Kristian Johansen (46) har flyttet til øya der Johansen vokste opp, og synes det er et fint sted å bo for barna Helena (10) og Mathias (4). Foto: Rodrigo Freitas

Fergetilbudet kan bety slutten på fotballtrening for Helena (10): − Henger ikke på greip

NESNA (VG) Opposisjonspolitikerne kniver om kutt i fergepriser. Men på øyene utenfor Nesna er det de frykter aller mest å ikke kunne komme seg til og fra jobb og skole.

Av Martha C. S. Holmes og Rodrigo Freitas (foto)

Publisert: Nå nettopp

– Fergetilbudet her blir rasert. Det henger ikke på greip noen ting. Egentlig skulle det vært gratis – men jeg betaler heller for at det går ferger, og at de er ferger som funker, sier Frank Kristian Johansen (46) til VG.

Turen bort til øya Hugla fra Nesna fergekai i Johansens båt har ikke tatt mer enn ti minutter. På veien ut kjører vi forbi fergen MS «Røsund» som ligger på slip for dagen.

Etter et salig fergekaos i sommer, skal både denne og MS «Trondenes» – som på grunn av en feil ikke kunne legge til ved flo sjø – nå være i normal drift på sambandet, som Torghatten Nord tok over i juni.

Men følelsen av at man ikke kan stole på om fergene går, eller om man kommer med, sitter igjen etter et år med mange kanselleringer på Helgeland.

Og det familien på fire bekymrer seg mest over nå, er nye kutt i fergerutene.

IKKE LANGT: Det har som smått har begynt å regne etter flere dager med strålende sol langs Helgelandskysten, når Frank Kristian Johansen (46) kjører båten over fra Nesna. Foto: Rodrigo Freitas

Fylte båten med matvarer

Nordland er et av fylkene med flest fergesamband i Norge. Det koster - og regjeringen har krevd at gamle fartøy skal erstattes med el-ferger i alle nye anbud fra 2023. Fylket mener de har fått altfor lite penger fra staten til å kjøpe og drifte disse fergene. Derfor har de lyst ut kortere anbud mens de sparer.

Fergene som skal gå i Nesna nå har plass til flere biler - men øyboere som Johansen og familien kan samtidig miste flere avganger. Nye ruter startet opp den 15. juni, men innen den 18. sa det stopp.

– Det funka i tre dager - før den ene ferga ikke kunne legge til. Så da stod vi der i regnet, sier Johansen.

– Det kom folk som hadde kjørt fra seks om morgen sørfra. De stod på Levang i over tre timer før de kom seg til Nesna. Da hentet jeg dem her og kjørte dem tilbake til Nesna neste dagen så de kunne hente bil. Den dagen fylte vi båten til en kompis av meg full av matvarer til folk som ikke kom seg frem.

I huset på Hugla kommer Helena (10) ned fra andre etasje, og setter seg i sofaen ved siden av moren. Mathias (4) har fått en iPad å underholde seg med - men han vil heller være med på samtalen, og strekker seg over fanget til foreldrene.

– Det er ingen som vil bosette seg på disse øyene når man ikke vet om man får ungene på skolen, eller om man kommer seg på sykehuset. Det ødelegger veldig, sier Johansen.

BLIR MED: Når Mathias (4) skal i barnehagen, blir han hentet på fergekaia av en barnehage-bil. Foto: Rodrigo Freitas

For tiden gjelder midlertidige ruter. Med de nye rutene som det har vært lagt opp til, vil familien risikere å måtte vente i opptil halvannen time etter å ha levert barn i barnehage og på skolen. Siste tur fra øyene til Nesna og tilbake er allerede kuttet.

– Helena vil begynne på fotballtrening, men med de nye rutene går ikke det, sier Johansen.

Turen midt på dagen står også i fare for å forsvinne - da risikerer moren til Johansen å måtte vente i mange timer hvis hun har dratt inn til fastlandet, for eksempel til legen. Det gjør også Jeanett Stenersen (32), som har fått diagnosen MS og må til behandling i Mo i Rana.

– Det er veldig tungt. Jeg klarer ikke å gå så langt, så da er jeg avhengig av bil. Hvis vi drar en tur og blir sittende igjen på Nesna, er den dagen ødelagt, sier hun.

BARE OM SOMMEREN: Familien må ta inn sin private båt i oktober/november. Den er for liten til å takle vinterværet. Foto: Rodrigo Freitas

Det er heller ikke en egen butikk på øya der paret bor. Og hva hvis en håndverker skal komme over for å fikse noe på huset? Det kan bli dyrt, hvis det må legges inn flere timer.

Paret har snakket med noen venner om å kanskje kjøpe en bil på deling, som kan stå på Nesna-siden, i tilfelle ting skjærer seg.

– Men vi kommer oss ikke noe sted uten ferga som er forbindelse til fastlandet. Usikkerheten er der verste.

– Ikke så greit å vente i fem timer med en baby

Over på fastlandssiden, står Rebekka Ødegaard (34) nede ved fergeleiet. Hun har akkurat kommet fra en jordmortime - like etter et teams-møte med den nystartede fergeaksjonen som vil kreve både nye ferger, og nye fergeruter i Nesna.

FERGEAKSJON: Den nye fergeaksjonen på Nesna skal være tverrpolitisk med representanter fra alle øyene, og kommunen. Ødegaard leder lokalutvalget på øya, og er også nestleder i Nesna Sp. Foto: Rodrigo Freitas

Selv bor hun på den ytterste av øyene, Tomma. Der er det flere store bedrifter, som Gabbro Nor, Tomma laks og Tomma rensefisk.

Ifølge ilaks har Tomma laks i flere ganger vært nødt til å hente ansatte med egen båt på grunn av forsinkelser og og kanselleringer i vår.

– Vi krever ikke noe ekstraordinært, vi mener vi krever noe helt grunnleggende. Vi har ikke de basale behovene våre dekket nå, og det vil føre til fraflytting og at det går dårligere med næringslivet og turismen, sier Ødegaard.

Hun sier det er hinsides dyrt å reise - men at det ikke har vært like mye fokus på materiell og kvaliteten, som på billettpriser.

– Med tanke på de verdiene som skapes her ute er det absolutt samfunn som er i vekst og som er liv laga. Det hjelper ikke med gratis ferge hvis ferga ikke går.

BÅT: Ødegaard har en større båt hun bruker i jobbsammenheng som veterinær, men understreker at ikke alle har det. Foto: Rodrigo Freitas

Ifølge Ødegaard frykter også den voksende turistnæringen for omdømmet når folk ikke kommer seg frem, og næringslivet er bygget opp rundt rutetidene som eksisterte.

Mens hun snakker, holder hun hendene rundt magen. Termin er i midten av august. Hun er bekymret for hvordan det skal gå i vinter om hun må dra inn til legen på kontroll.

– Det er ikke så greit å sitte her i fem timer og vente på ferga med en baby - så vi har heldigvis båten vår. Men det er heller ikke noe greit å dra ut i mørketida med den, så vi trenger ferga vi vanlige folk og.

Har helt ut 5000 liter melk

Mads Ravdal (27) er også en del av aksjonen, fra Hannesøya. Der bor han med samboeren, og har vært gårdbruker i tre år. Moren Marit Ravdal (75) driver butikken.

– Dette skaper jo ikke bolyst. Hadde jeg visst dette, hadde jeg kanskje revurdert, sier han.

GÅRDBRUKER: Ravdal – som selv er Sp-mann – vil ikke skylde på politikerne i fylket. Men han mener administrasjonen har lyttet for dårlig til hva som er de viktigste rutene når de har måttet kutte. Foto: Rodrigo Freitas

Når VG møter familien står de og lesser inn i båten etter en tur til Mo i Rana, sammen med Ravdals tante Hege Stokka (39), som er hjemme på sommerferie.

Ravdal er melkeprodusent - og sier han har måttet helle ut rundt 5.000 liter melk på grunn av fergetrøbbel det siste året. Han frykter det vil bli mer.

– De sier de ikke har råd?

– Det skjønner jeg, men da må vi kunne spare penger i lag. Hvis jeg vet at strømregninga mi er for høy begynner jeg ikke bare å skru av lyset uten at mor er enig. Det blir jo et helvete.

Han frykter de gamle fergene vil slite spesielt i vinterværet.

– Prisene gikk ned med 25 prosent – det gir vi beng i. Vi kunne heller ha beholdt prisene som var og fått et bedre tilbud. Det er viktigere for oss at vi får ungene over, at vi kommer oss på arbeid, alle de tingene som er kritisk.

PÅ TUR: Ravdal og familien drar hjemover mot Hannesøya. Foto: Rodrigo Freitas

Skylder på hverandre

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp), vil ikke ta kuttene på sin kappe:

– Vi er pålagt krav om at alle nye anbud skal over på null- og lavutslipp. Det er bra, men vi er underfinansiert med mellom 1,5 og 2 milliarder for å klare det i Nordland. Derfor må vi ta et ventesteg for å spare inn midler til det grønne skiftet uten å måtte kutte mer i ruteproduksjon, sier han.

– Så dere kunne ikke prioritert noe annerledes - alt er statens feil?

– Selvfølgelig kunne man utsatt problemet. Men jeg tror det hadde smertet i større grad. Hvis vi ikke hadde kuttet noe nå, hadde vi møtt en vegg i 2023 og måtte kuttet enda mer og sannsynligvis også sette opp prisene. I løpet av høsten og våren vil vi legge frem en konkret plan på når sambandene skal få oppgradert materiell etter innspill fra blant annet kommunene.

Han sier han skjønner at folk er frustrerte, og at han har sagt til administrasjonen at de må ha løpende dialog med Nesna om tilpasninger for å få det til å flyte.

Ingelin Noresjø (KrF), statssekretær i samferdselsdepartementet, sier det sikkert kan være fristende å løfte hele investeringskostnaden for nødvendig fornyelse av ferjene over på regjeringen, men at fylkene har et selvstendig ansvar for ferje- og hurtigbåttilbudet.

– Regjeringen har bevilget 150 mill ekstra til ferjefylkene for å avhjelpe det store løftet med nye elferjer. Stortinget har derimot fordelt midlene annerledes en regjeringen la opp til. Da kom Nordland langt dårlige ut, og for eksempel Vestland langt bedre ut, skriver hun i en SMS

Når det gjelder de tekniske problemene i Nesna, svarer administrerende direktør Torkil Torkildsen at Torghatten Nord gjerne skulle vært foruten det i oppstarten.

– Det er nå på plass, så vi er i gang og leverer den kapasiteten som skal være. Som jeg har sagt til både politikere og andre beklager vi selvfølgelig voldsomt at vi ikke klarte å levere fra dag én, og skal gjøre vårt ytterste for at det skal gå bra fremover.