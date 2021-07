Les dagens eavis her

Sommer, sol og ferie gjør at flere tar en eller to drinker for mye. I dagens VG kan du lese om ekspertenes råd for å moderere alkoholinntaket og tegnene på at du drikker for mye.

Av Øystein David Johansen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Frp-leder Sylvi Listhaug går i strupen på Trygve Slagsvold Vedum og anklager Senterpartiet for løgn om skolenedleggelser.

Karsten Warholm topper sensasjonelt listen over verdens beste friidrettsutøvere - og i slutten av uken kan det bli supervær igjen.

Dette - og mye, mye mer - kan du lese i dagens VG!