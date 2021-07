SMITTE: Vesterålen opplever nå det høyeste smittetrykket i landet, hvor Sortland kommune er hardest rammet. Foto: Håvard Kristoffersen Hansen

Smitteutbruddet i Vesterålen: − En del har blitt provosert over tiltakene

Utbruddet som har herjet i Vesterålen de siste dagene nærmer seg 100 smittetilfeller. Kommunene i nord har måttet stramme inn, mens store deler av landet åpner opp. Det har skapt reaksjoner.

Av Thea Rosef

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Fredag forrige uke ble det kjent at Sortland kommune registrerte 27 nye smittetilfeller siste døgnet. Utbruddet spredte seg også til nabokommunene, og samme dag bestemte Hadsel, Bø, Øksnes, Sortland og Andøy seg for å innføre smitteverntiltak.

Tirsdag er det totalt 57 smittede i episenteret Sortland, og Vesterålen har nå et av landets høyeste smittetrykk, hvor det er i underkant av 100 smittede til sammen i kommunene.

Vikarierende smittevernoverlege i Sortland, Hedda Mørch, kaller situasjonen i området for uavklart.

– Vi har fortsatt et utbrudd vi prøver å få kontroll over, som vi ikke kan si sikkert hvordan vil utvikle seg ennå. Det er 235 personer i karantene, så det er en sannsynlighet for at smittetallet vil gå opp, sier Mørch.

– Følelse av at det er åpent alle andre steder

Blant tiltakene som er innført er en lokal forskrift som begrenser antall gjester i private hjem til kun to personer utover egne husstandsmedlemmer.

Dersom gjestene kommer fra samme husstand er disse unntatt fra begrensningen. Det er likevel slik at det maksimalt skal være ti personer til stede.

Det er innført forbud mot skjenking av alkohol etter klokken 24.00.

Det er også innført lokale anbefalinger: Anbefaling om bruk av munnbind på offentlig sted dersom man ikke kan overholde mer enn én meters avstand til andre.

Anbefalinger om at alle som arrangører gjør en ny risikovurdering i forhold til om arrangementet kan gjennomføres i tidsrommet forskriften gjelder. Vis mer

Den lokale forskriften gjelder til og med lørdag 31. juli.

Onsdag skal kommunene i Vesterålen i nytt møte for å vurdere om tiltakene skal forlenges, opplyser kommuneoverlege i Øksnes, Ellen B. Pedersen.

– Dere i nord har tidligere i pandemien sluppet unna mye av smitten, men opplever nå det høyeste smittetrykket mens store deler av landet åpner opp. Hvordan er det?

– Det har vært litt utfordrende. En del har blitt provosert over tiltakene vi har måttet innføre, som ikke stemmer overens med resten av landet. Det er vel en følelse av at det er åpent alle andre steder, og at man ikke får være ferdig med tiltak selv, sier Pedersen.

– Om smittetallene går ned nå, har tiltakene hatt effekt. Så får vi vurdere om det har vart lenge nok eller om vi må opprettholde de en stund til.

– Tåler kanskje en liten runde

Hittil er det registrert til sammen 33 smittede i Øksnes, og tirsdag er det foreløpig ikke kommet inn noen positive tester.

– Men det er mange PCR-tester vi ikke har fått svar på ennå, så vi forventer en del flere positive tester, men håper på det beste. Alt i alt ser det ut til at tallene går nedover, sier Pedersen.

Øksnes har foreløpig ikke fått tilbake svar på sekvenseringen, men kommuneoverlegen sier de regner med at det er deltavarianten som herjer i området.

– Så langt har ingen blitt alvorlig syke, sier Pedersen.

Smittevernoverlegen i Sortland sier hun opplever at folk er villige til å bidra og bekjempe smitten i kommunen.

UAVKLART SITUASJON: Vikarierende smittevernoverlege i Sortland, Hedda Mørch, kaller situasjonen i området for uavklart. Foto: Privat

– Er du bekymret for at resten av landet åpner opp mens dere har et pågående utbrudd?

– Man må alltid være litt avventende og se hva gjenåpning fører til av smittetall. Vi har et utbrudd her nå og må håndtere det, så vil tiden vise om smitten øker også andre steder i landet, sier Mørch, og legger til:

– Vi håper å få kontroll på situasjonen, og være med på gjenåpningen. Men andre har hatt det strengt lenge, så vi tåler kanskje en liten runde med restriksjoner her.