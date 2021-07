STORE MENGDER: Innholdet i sekkene og bagene er ble av Kripos. Analysen viste at det dreier seg om cirka 70 kilo ulike former for narkotika. Foto: Politiet

Heimevernet gjorde stort narkotikafunn – fire personer siktet

Natt til 15. april oppdaget en patrulje fra Heimevernet (HV) en mann i skogen ved Magnormoen og varslet politiet. Det førte til et narkotikabeslag på 70 kilo med en gateverdi på flere millioner.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I nærheten av mannen som ble oppdaget i skogen ble det funnet flere tursekker og bager som inneholdt en betydelig mengde narkotika.

– Mannen ble pågrepet og siktet for grov narkotikaovertredelse.

Innholdet i sekkene og bagene ble senere analysert av Kripos. Analysen viste at det dreier seg om cirka 70 kilo ulike former for narkotika, og gateverdien skal ligge på flere millioner.

Politiet opplyser videre at de har gjennomført en omfattende etterforskning for å avdekke hendelsesforløpet og de involverte.

Etterforskningen førte til ytterligere tre pågripelser.

– De fire siktede er tilhørende i østlandsområdet og er kjent for politiet fra før. Tre av dem har vært varetektsfengslet, men er nå løslatt etter at vi anser bevisforspillelsesfaren for å være svekket, skriver politiet.

Politiet mener saken bærer preg av å være organisert.

– Et beslag av en slik størrelse rammer narkotikamiljøet og sentrale aktører hardt og politiet er godt fornøyde med at denne saken ble avdekket, skriver politiet, og påpeker samtidig at saken ikke er ferdig etterforsket.

Saken oppdateres.