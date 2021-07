UTFLATING: FHI-direktør Camilla Stoltenberg varsler at utflatingen i vaksineringen i EU-land kan påvirke Norge. Foto: Terje Bringedal

Vaksineringen flater ut i flere land: Kan påvirke Norge

Flere EU-land sliter med å få vaksinert deler av befolkningen. Selv om det kan bety at Norge vil få flere doser raskere, kan det også by på problemer her.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert:

EU-land som sliter med å få satt alle vaksinedosene de er tildelt, vil gjøre dosene tilgjengelig for andre land som Norge.

– Det er fint for Norge, men en lav vaksineoppslutning i andre europeiske land vil kunne få stor negativ betydning nå som vi har åpnet grensene i større grad, sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg.

– Det er en påminnelse om at det å skape tillit til vaksiner er et internasjonalt arbeid, fortsetter hun.

Mens Norge ligger an til å kunne få en vaksinasjonsdekning på opptil 90 til 95 prosent av befolkningen over 18 år, har flere EU-land stagnert på omkring 60–70 prosent dekning – og lavere.

– Det er en enorm forskjell. Det reflekterer holdningen til vaksiner i de landene dette skjer, men det er velkjent fra før og har vært en utfordring i mange år. Det henger blant annet sammen med tillit til myndighetene, sier Stoltenberg.

Vaksineringen flater ut

Landene i EU, EØS og Schengen får i utgangspunktet samme antall doser i forhold til befolkningens størrelse.

– En stor del av Sør-Europa og Øst-Europa har ifølge statistikken vaksinert en lav andel av sine innbyggere sammenlignet med andre land. Vi vet ikke årsakene til dette og det kan endre seg over tid, men for noen av landene har kurven begynt å flate ut og det kan være et tegn på at folk ikke tar imot tilbud om vaksine, sier Stolteberg.

USA og Storbritannia har hatt en tilsvarende utflating, men på et høyere nivå, opplyser hun.

– Hvordan kan det påvirke Norge – når så mange vil ta vaksinen her?

– Vi kan få nye varianter fra andre land som ikke dekkes like godt av de vaksinene vi har. Det vil påvirke de som ikke kan vaksineres og de som har svakere effekt av vaksiner. Samtidig kan det tenkes at det vil påvirke vurderingen av vaksinasjon av barn her, sier Stoltenberg.

Med mange uvaksinerte vil det være en vedvarende risiko for nye store smitteutbrudd, ifølge Stoltenberg.

– Da må vi se på hvem som ikke er vaksinert. Man kan godt tåle smittespredning blant barn og unge, så lenge de har lav risiko for alvorlig sykdom og det ikke kommer nye varianter som er farligere for barn og unge, sier hun.

– Er det også grupper i samfunnet i Norge som ikke vil la seg vaksinere?

– Vi har noen innvandrergrupper som ser ut til å få lavere vaksinasjonsdekning. Det er litt tidlig å konkludere, men det er klare indikasjoner på det. Da vil det være grupper som er spesielt utsatt, sier Stoltenberg.

Hun understreker at noen innvandrergrupper har like høy vaksinasjonsgrad som den norskfødte befolkningen. Andre ligger på en dekningsgrad mellom 60 og 70 prosent, som er på nivå med mange andre land.

– Dersom vi plutselig får mange ekstradoser, vil det bli aktuelt med vaksinasjonssentre uten forhåndsavtaler i Norge?

– Det vil vi vurdere også uavhengig av om vi får ekstra doser, men foreløpig fortsetter vi å invitere til første og andre dose systematisk til alle innbyggere i Norge har fått et tilbud, sier Stoltenberg.