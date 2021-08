FRITT FRAM: Nå er det fritt frem for kommunene å bestemme når du skal få dose to - FHIs eneste krav er at det ikke skal gå mer enn 12 uker. Foto: Helge Mikalsen

FHI: Kommunene bør sette dose to så raskt som mulig

Nå er det fritt frem for kommunene å bestemme når du skal få dose to. Det kan føre til at flere får andre dose dobbelt så raskt.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Fra og med nå opererer vi ikke lenger med et fiksert intervall - man kan sette så mange dose to som mulig, det eneste kravet er å sørge for at ingen får et lenger intervall enn 12 uker, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG.

Akkurat hvor mye tidligere du kan få andre dose, og hva som skjer med timen din hvis du allerede har avtale om dose to, blir opp til kommunen du bor i. De må sørge for å holde oversikt og booke om avtaler.

FHI har tidligere sagt at dose to kan fremskyndes nå som flere og flere kommuner gjør seg ferdige med å tilby dose én til sine innbyggere. For flere kan det bety andre stikk to uker før.

Ingen skal måtte vente på timen sin bare fordi de automatisk har booket seg inn om 12 uker.

– De som får første dose nå, får nok dose to senest seks uker etter, sier Bukholm.

– Kan komme ned i fire uker

Intervallet mellom første og andre vaksinedose er nå tolv uker for friske personer under 65 år. Intervallet var kortere tidligere, men andre dose ble utsatt slik at flere av vaksiner kunne frigjøres for å brukes til å sette første stikk.

Men nå er det ikke lenger noen grunn til å prioritere noe annet enn å få fullvaksinert flest mulig raskest, i tillegg til å tilby dose én til etternølere eller folk som har vært på ferie.

– Hvis man ønsker det, kan man nok komme ned i fire uker helt på slutten, sett at kommunene tar dem med lengst intervall først - det kommer an på hvor systematisk kommunene gjør dette, sier Bukholm.

– Bør kommuner som Bergen, som har høy smitte nå, jobbe for å korte ned intervallet?

– Vi nærmer oss at 90 prosent av den voksne, norske befolkningen har fått én dose vaksine. I gruppen over 65 år er mer enn 90 prosent fullvaksinert. I risikogruppene under 65 år nærmer vi oss også at 90 prosent er fullvaksinert. Det betyr at risiko for alvorlige sykdomsforløp og dødsfall er svært redusert i Norge.

– Men alle kommuner bør nå jobbe for å få satt dose to så raskt som mulig for resten av befolkningen. Dette vil få en god effekt på smittespredningen i befolkningen. Det er ingen grunn til å opprettholde et langt doseintervall lenger.

Viktig for å beskytte mot delta

Å få ferdigvaksinert flest mulig raskest er viktig for å beskytte mot smitte fra delta, som nå dominerer i Norge.

Man er godt beskytte mot alvorlig sykdom med én vaksinedose. Det gjelder også delta-varianten, understreker Bukholm. Men særlig med denne varianten beskytter vaksinene dårligere mot å smitte videre hvis man bare har fått én dose.

– Den lavere beskyttelsen for å smitte videre gjelder først og fremst bare de som har fått første dose. Britene opererer fortsatt med en beskyttelse på omtrent 35 prosent for beskyttelse mot symptomer i sine rapporter som baserer seg på løpende sykdomsovervåkning, mens canadiske data indikerer høyere beskyttelse. Vi bør være forsiktige med tolkning av disse tallene, fordi de ikke er basert på data fra studier. Men etter to vaksinedoser av mRNA-vaksiner er beskyttelsen mot delta-varianten god, sier Bukholm.

Dette er også en av grunnene til at FHI har anbefalt at alle voksne skal få dose to før man gir første dose til 16- og 17-åringer, eller vurderer å gi den til de som er yngre.