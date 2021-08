STUDIESTART: Studentlederen i Econa (tidligere Siviløkonomene) Marie Rønnevik frykter de som ble ferdig med videregående skole under coronapandemien ikke får støtten de trenger i høyere utdanning. Foto: Privat

Frykter studiestedene ikke er klare for «coronakullet»

Avlyst eksamen og manglende undervisning under coronapandemien kan føre til en hard studiestart, frykter studentorganisasjon.

Av Bastian Lunde Hvitmyhr

– De fleste har hatt et amputert utdanningsløp, sier studentleder i Econa (tidligere Siviløkonomene) Marie Rønnevik.

Hun er bekymret for coronakullets første møte med høyere utdanning etter avlyste eksamener og mye hjemmeundervisning på videregående skole. Rønnevik frykter utdanningsinstitusjonene er for dårlig forberedt på å følge opp de nye studentene i høst

– Det vi frykter er at det kommer over 100.000 nye studenter hvor de fleste har hatt et amputert utdanningsløp på videregående og at studiestedene ikke er klare for å ta dem imot med de kunnskapshullene de har, sier Rønnevik til VG.

Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier han har vært tydelig på hva jeg forventer av utdanningsinstitusjonene.

– Jeg forventer at de tar godt mot de nye studentene og hjelper dem til å finne seg til rette både faglig og sosialt. Men jeg kommer ikke til å tre en løsning over hodet på dem alle, skriver Asheim i en e-post til VG.

Rønnevik representerer flere tusen økonomistudenter i studentorganisasjonen til Econa, men mener at saken har et større omfang enn kun økonomistudenter.

– For økonomiutdanninger så er det mattefag som bygger direkte på videregående-matten, har du hull derfra så kommer du til å slite med å komme deg inn i faget, sier hun.

Rønnevik mener at Kunnskapsdepartementet må forlange at alle nye studenter får et innføringskurs og at det må tas grep underveis i utdanningsløpet.

– Ikke bare er høyskolene og universitetene muligens dårlig forberedt, men de er kanskje ikke klar over omfanget av situasjonen.

Tre krav til regjeringen

For å sikre en god studiestart har studentlederen sendt tre krav til kunnskapsminister Guri Melby (V) og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i Kunnskapsdepartementet:

Ekstraundervisning for å tette kunnskapshullene hos studenter som kommer rett fra videregående skole. Sørge for at coronakullene i høyere utdanning holder samme kvalitet som tidligere utdannede. En grundig gjennomgang og evaluering av strakstiltakene og nødløsningene som ble implementert i skoleårene 2020 og 2021.

LØSNINGER: Utdanningsminister Henrik Asheim (H) sier han forventer at studiestedene tar godt imot de nye studentene, men han kommer ikke til å tre en løsning over hodet på dem alle. Han vil heller at de løser det litt ulikt sammen med sine studenter. Foto: Heiko Junge, NTB

Ikke gjort gjennomgang

Asheim har stor forståelse for at studentlederen er bekymret.

– De som starter på studier for første gang i år får en helt annen studiestart enn i fjor. Jeg forventer at institusjonene tar godt imot både de som starter i år og de som startet i fjor til høsten, både faglig og sosialt, skriver han.

VG skrev tidligere i sommer at det var flertall for ekstrastøtte til studentene i revidert nasjonalbudsjett, noe som førte til 40 millioner kroner ekstra til lavterskeltilbud for studenter i høst.

– Vi har gitt penger for å få på plass sosiale aktiviteter utover høsten og gjennom pandemien har vi forventet at de har tilbud om kollokviegrupper, seminargrupper og lignende selv om det har vært stengt, skriver Asheim.

Han forteller at det ikke er gjort en gjennomgang av hvordan 2020-kullet, det første coronakullet, har gjort det så langt i studiene, sammenlignet med tidligere kull.