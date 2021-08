Høgskulen på Vestlandet (HVL)

HVL har campus i Førde, Sogndal, Bergen, Haugesund og på Stord. De skal ha fadderuker over to uker for å spre arrangementene.

– Fadderukene starter 16. august for de aller fleste, med unntak av Bergen der vi har oppstart over tre dager 16., 17. og 18. august. Dette gjør vi for å ikke samle for mange mennesker, sier rådgiver Karoline Skare Øyerhamn.