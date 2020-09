Nye tall: Hele Danmark kan bli rødt

Ferske tall VG har hentet inn fra det danske folkehelseinstituttet viser at hele Danmark står i fare for å bli farget rødt.

Akkurat nå kan du reise karantenefritt til Nordjylland, Sjælland og Syddanmark. Men nå står også disse regionene i fare for å bli røde.

Alle de danske regionene ligger nå nemlig over norske myndigheters smittekrav: At det skal være færre enn 20 smittede per 100.000 innbygger totalt siste 14 dager.

Sjælland steg onsdag opp til 23,8 og Nordjylland opp til 22,4, viser VGs reiseråd-oversikt. FHI har allerede anbefalt at Syddanmark skal farges rødt, og de er nå helt oppe på 28,9.

Regionene Hovedstaden (som rommer København) og Midtjylland er allerede farget røde.

Når kan Danmark lukkes? FHI sender hver uke en anbefaling til regjeringen om noen land og regioner bør farges røde. Mandag anbefalte de at Syddanmark skal farges rødt. Men det regjeringen som endrer reiseråd – og de har ikke gjort sitt vedtak ennå. Det er altså uklart om alle de danske regionene blir røde, eller bare Syddanmark.

Visste du? FHI har også anbefalt at Ungarn og Slovakia skal farges røde. Også Estland ligger nå på rødt nivå, viser FHI har også anbefalt at Ungarn og Slovakia skal farges røde. Også Estland ligger nå på rødt nivå, viser VGs reiseråd-oversikt. Det gjør også to finske regioner.

Her kan du se hvordan smittenivået i Danmark har utviklet seg de siste ukene:

