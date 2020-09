MISTET LAMMET SITT: Sauen Ida hentes hjem fra en sommer på fjellet. Et av lammene ble drept av jerven forrige uke. Foto: Helge Mikalsen

Jerven tar knekken på bøndene: – Ute av kontroll

SURNADAL (VG) Solmund Solstad har mistet rekordmange sauer til jerven. Det brune, lille dyret med det kraftige bittet har blitt en hodepine for bøndene i Surnadal. De ber staten skyte dyrene sine.

– Jervebestanden er ute av kontroll, sier sauebonde Solmund Solstad.

Han lener seg inntil trucken som står parkert på nordsiden av Trollfjorden i Øvre Surnadal. I dag skal han ut igjen, det er siste innspurt av sauesankingen.

I skikkelig nordmørsk vind og pøsregn ser 30-åringen uanfektet ut, kledd i fleece og ullhatt. Dette er hverdagskost. Det han ikke er vant til, er å finne døde sauer på fjellet.

I år anslår han at han har mistet rundt ti prosent av saueflokken på 900 til jerven. Noen har blitt funnet med hodet avrevet, andre med bittskader i brystet. Vanligvis mister de rundt fire prosent av flokken.

BELASTNING: Sauebonde Solmund Solstad mister mange sauer til jerv. Hvis sauene ikke lenger kan sendes til fjells, blir det vanskelig å drive gård. Foto: Helge Mikalsen

De fleste sauene er hentet ned, men fortsatt er det ti igjen. Det gjelder å finne dem før dagene blir kortere og jerven intensiverer jakten for å hamstre opp til vinteren.

Årets høydepunkt

Jerven er som det anonyme bandmedlemmet til ulven og gaupa. Men det er den som tar klart mest sau, ifølge rovdata.no. Jerv står for 35 prosent av sauekadavrene, gaupe 19,4 og ulv 8,4 prosent.

Sauene sendes til fjells på forsommeren, der de beiter og spiser viltgress. I september hentes de hjem:

– Sauesankingen er årets høydepunkt, det er det vi gleder oss til hele året, sier Solstad.

I Møre og Romsdal står jerven for hele 90 prosent av husdyrstapene. Sauebøndene henter derfor sauene hjem tidligere enn hva som er økonomisk lønnsomt, for å unngå enda større tap.

KRAFTKAR: Jerven er liten, men har et kraftig bitt. Den har tatt rekordmange av sauene til bønder i området rundt Surnadal i år. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Unge bønder satser stort

Solmund Solstad har investert millioner i gården i Øvre Surnadal på Nordmøre. I denne kommunen er mange små gårdsbruk lagt ned, men unge bønder satser ved å ta over beiteretten til store områder. Mister de sauer, taper de penger.

Derfor sendes sauene til fjells: Husdyrholdet på Nordvestlandet er basert på beitedyr som bruker gode høyfjellsbeiter om sommeren.

Nede i bygdene er det lite areal. Dette arealet kan ikke brukes til beite på sommeren, men må høstes til vinterfôr. Derfor er utmarksbeite en verdifull ressurs i Møre og Romsdal. Kilde: Fylkesmannen i Møre og Romsdal Vis mer

BEKYMRET: Solmund Solstad og sauehunden Theo skuer utover beiteområdene i Trollheimen i Surnadal. I år har han hentet ned rekordmange sauekadavre. Foto: Helge Mikalsen

Han er redd for hva som kan skje hvis sauetapene fortsetter:

– Flere mister nok iveren etter å fortsette. Men vi er et sterkt miljø og backer hverandre opp. Det er kjøle viktig at ikke noen begynner å gi etter, da blir det tungt for sistemann.

Solmund er vant til å måtte forsvare sitt syn på denne saken, og sier uoppfordret:

– Folk spør, hvorfor sender du ut dyrene og så klager på at de blir drept? Vi slipper dem ikke ut for moro skyld. Vi slipper dem for å utnytte gressressursen som bare småfeet kan nyttegjøre seg av. Det er det eneste økonomisk mulige å gjøre. Men det blir slutt på beiting i utmark hvis det er for mye rovdyr, sier Solmund.

– Jeg tror jeg har finni en sau!

Barndomsvenn og makker Jan Henrik Moen tar med VG opp på fjellet. Lua har han brettet opp over ørene – alle sanser må spisses når jobben er å lytte etter sauebjellene.

– Se her, her ser du at noen har beitet, sier han og tar på noen rognebusker.

fullskjerm neste SANKING: Jan Henrik Moen peker på beiteområdene som er fordelt på ulike bønder. De finner sauene ved hjelp av bjeller og GPS.

Under lunsjpausen i bilen etter flere timers leting, får han øye på noe hvitt i kikkerten, og plukker opp walkietalkien:

– Jeg tror jeg har finni en sau!, sier han til Solmund.

Eller er det en hvit stein?

– Nei, steinen beveger på seg!

SAU I SIKTE: Jan Henrik får øye på et lam i fjellet. Nå gjelder det å ikke miste den av syne. Foto: Helge Mikalsen

Det blir nok en tur opp i fjellet, over bekker og sumpete grunn. Etter en stund har han mistet synet av lammet igjen.

– Det er noen dager der du går og går og føler at du får til absolutt ingenting. Kanskje i dag er en sånn dag, sier han.

Til slutt fant de Ida – sauen til en i sankelaget. Forrige uke fant de lammet til Ida, tatt av jerv.

fullskjerm neste KADAVER: Lammet til sauen Ida ble tatt av jerv forrige uke.

For mye jerv

I regionen Møre og Romsdal og Trøndelag finnes det 18 jervekull, åtte mer enn bestandsmålet på ti. I området der Solmund slipper ut sauene, skal det ikke være jerv i det hele tatt fordi det er et beiteprioritert område.

De mener myndighetene må ta grep og skyte jerven for å holde bestanden nede.

Seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet sier at lisensjakten på jerv som nå er i gang, er ment for nettopp å redusere tap av beitedyr. Samtidig erkjenner han at jervejakt er vanskelig fordi den er sky og lever i fjellet. Derfor kan det være vanskelig å regulere bestanden.

Vangen ber bønder melde ifra til Statens naturoppsyn hvis det finnes flere rovdyr i området enn man tror.

Slik tas jerven: Lisensfelling: Vanlig jakt (mellom 10. september og 15. februar) som iverksettes for å få ned bestand på ønsket nivå

Skadefelling: Tar ut det individet som gjør skade på sau og andre beitedyr

Ekstraordinære uttak: Tar ut jervetipser og valper fra hi for å forebygge skader på beitedyr. Eventuelt annen skadefelling med ekstraordinære virkemidler. I Surnadal kommune er det tatt ut fem valper fra hi i år Kilde: Miljødirektoratet Vis mer

– Hvis det er områder som skiller seg ut med store skader, kan man legge inn økt innsats når det gjelder bestandsovervåkning der. En annen mulighet er å gjennomføre ekstraordinære uttak i prioriterte beiteområder, for eksempel ved å ta ut jervetisper og valper fra hi på vinteren.

Blir sauen tatt av jerv, kan bøndene finne et avrevet hode eller andre skader. Gaupa tar ofte med seg hele dyret med en gang.

VEL HJEMME: Sauebøndene Solmund Solstad og Jan Henrik Moen er hjemme etter en lang dag uten å finne sauer. I morgen er det ut igjen. Foto: Helge Mikalsen

– Mindre sjokk å finne en ulldott

En av dem som har følt gaupa på kroppen, er Nina Torvik.

Hun er tolvte generasjons bonde på gården Torvik ytterst ute i fjorden, lenger vest i kommunen.

Det er torsdag formiddag og sauene står spredt utover beitet. Når Nina klyver over gjerdet, flokker de seg rundt henne.

I år har 14 av hennes 74 lam sannsynligvis blitt tatt av gaupe. Det er 19 prosent, langt flere enn tidligere.

forrige









fullskjerm neste SJOKKTAP: Tolvte generasjons sauebonde Nina Torvik tror hun har mistet hver femte sau til gaupe i år. Hun har hatt sauer både på inn- og utmark i år, men gaupen har vært begge steder. I forgrunnen titter Easter frem.

Den siste fant hun for to dager siden. Da var det bare en ulldott og noen bein igjen.

– Jeg er tross alt heldig som har gaupe og ikke jerv. Det er mindre sjokk å finne en ulldott enn et avrevet hode, sier hun.

I regionen er bestandsmålet 12 gaupekull, mens de i år har 15, altså tre flere enn de skal ha.

– Nå er det ikke stas lenger

Nina merker at gaupene i området har blitt flere, og de kommer nærmere. Hun mener de må få lov til å ta ut flere for å holde bestanden nede.

Torvik har flere bijobber ved siden av gården for å få det til å gå rundt. Da hjelper det ikke at store deler av inntektene blir tatt av gaupa.

– Jeg vil at det skal være sånn det var før, at det var stas å se en gaupe. Nå er det ikke stas lenger.

Disney-verden

Hun kan bli frustrert over de steile frontene i rovdyrdebatten, og mener folk som er imot jakt har misforstått.

– Det er vanskelig å kommunisere ut, men jeg gjør det lell. Vi kan ikke melde oss ut av økosystemet. Rovdyrets trussel skal være mennesker. Det er vårt ansvar å regulere bestanden. Det lærer vi jo fra barneskolen, at vi er en del av systemet.

– Hva sier du til dem som mener at rovdyrene skal fredes?

– De lever i en Disney-verden.

Publisert: 28.09.20 kl. 22:31