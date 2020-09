VETORETT: Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte Hamar Katedralskole sammen med stortingsrepresentantene Nils Kristen Sandtrøen og Anette Trettebergstuen. Foto: Vidar Ruud

Støre vil gi kommuner privatskole-veto

HAMAR (VG) Jonas Gahr Støre vil innføre en lokal vetorett, slik at kommuner og fylker selv kan bestemme omfanget av private skoler.

Fredag legger Arbeiderpartiet frem sitt nye programforslag før neste stortingsvalg. Ap-leder Jonas Gahr Støre har selv ledet arbeidet for å meisle ut den nye politikken.

Støre og Aps programkomité varsler flere innstramminger for privatskolene. I programforslaget vil Ap:

Si nei til etablering av nye, kommersielle privatskoler og stramme inn privatskoleskoleloven.

Innføre en lokal vetorett slik at kommuner og fylkeskommuner selv kan styre omfanget av private skoler og ta hensyn til det totale lokale skoletilbudet.

Støre sier at dette er nødvendig for å styrke den offentlige, norske fellesskolen.

– Privatiseringen skyter fart under denne regjeringen. Flere tusen elever går nå i private skoler som uthuler muligheten til å planlegge et godt skoletilbud for alle, sier Støre til VG og legger til:

– Vi sier ikke nei, men det må være en politisk myndighet som kan ha overblikket og styre dette, sier han.

fullskjerm neste FRISØR: Støre får en innføring av frisørelev Susanne Johansen Hestnes på Hamar Katedralskole

Vil styrke distriktene

– Hvordan uthuler disse tilbudene fellesskolen?

– Pengene følger eleven. Hvis det opprettes et smalt, privattilbud som tar elever ut av en offentlig videregående skole må pengene følge med. Så kan den offentlige, videregående skolen få så store problemer at fylkeskommunen må legge den ned, sier Støre.

Støre sier at videregående skoler som opprettes midt i en by kan føre til at videregående skoler litt utenfor byen må legge ned.

– Det er større sjanser for at elevene blir igjen og utvikler stedet de har vokst opp på der vi har videregående skoler som rekrutterer og fungerer. Ryker den videregående skolen, så flytter særlig jentene og de kommer i mindre grad tilbake. Dette er et eksempel på hvordan sentraliseringen skjer, sier han.

REGJERINGEN: Støre vil stramme til dagens privatskolelov og utfordrer regjeringen. Her ved statsminister Erna Solberg (H), kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) på Etterstad videregående skole i mai. Foto: Helge Mikalsen

– Dette har også å gjøre med private valg. Det er mange elever og foreldre som er fornøyd med privatskolen. Hva er din beskjed til de som vil ha en annen type skole eller et annet type tilbud?

– Jeg ønsker en fellesskole som er variert, som kan spesialisere seg. Som for eksempel kan satse på idrett. Vi har et eget punkt i vårt program for å tilrettelegge for at særlig dyktige elever får tilbud om å gå videre, sier Støre.

– Vi hadde en privatskolelov i vår regjeringstid som åpnet for alternativ pedagogikk og andre type skoler. Det er det lang tradisjon for i Norge, sier han.

Han sier at han også har stor forståelse for dem som kjemper for den lokale grendeskolen, men sier at lokale politikere må ha oversikt og ta gode valg lokalt.

– Dette er ikke et nei til alle type privatskoler?

– Nei, sier Støre.

UTDANNING: Støre besøkte i sommer sin barndoms skole på Slemdal i Oslo sammen med utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg. Foto: Mattis Sandblad

Vil lokke tilbake lærere

Stør vil også ha et nytt program for å hente lærere tilbake til yrket, dersom han blir statsminister.

– I dag er halvparten av dem som underviser i spesialundervisning ufaglærte. Det er et uttrykk for at noe har gått veldig feil, sier Støre til VG.

– Vi vil ha et program for å rekruttere lærere som har forlatt skolen og jobber ute i samfunnet. Vi vil ha dem tilbake i skolen. Mange av dem sier at det er lærere de vil være, de elsker jo yrket. Det samme er det innenfor helsefagene. Men veien tilbake kan være kronglete og vi må gjøre den mer åpen.

Publisert: 24.09.20 kl. 22:05

