BEKYMRET: Trysil-ordfører Erik Sletten sier utgiftene knyttet til coronapandemien har vært enorme, og at kommunen fremdeles ikke har fått tilstrekkelig støtte til å dekke tapet. Foto: Krister Sørbø

Kommuner trodde redningen kom – mangler fortsatt 18,9 millioner

Trysil og Øyer kommune trodde regjeringen skulle dekke alle deres utgifter knyttet til corona. Men etter at den første utbetalingen kom, mangler kommunene fremdeles 18,9 millioner kroner.

Nå nettopp

Regjeringen lover at alle kostnadene kommunene har hatt knyttet til corona, skal bli dekket, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H) til VG.

– Kommunene har fått tilført 20 milliarder kroner ekstra som følge av corona-krisen. Inkluderer vi lavere lønns- og prisvekst enn tidligere anslått, kommer vi opp i 30 milliarder kroner, sier Astrup.

– Det er et betydelig beløp.

VG avslørte lørdag at norske kommuner panikk-handlet smittevernutstyr for 350 millioner kroner i pandemiens to første måneder. Flere kommuner VG har snakket med, vet ikke hvordan de skal få dekket disse kostnadene.

Noen kommuner har allerede brukt oppsparte midler og fond til å betale for smittevernutstyr, får VG opplyst.

I september sa Astrup til Klassekampen at det så langt er godt samsvar mellom den støtten kommunene har fått og de utgiftene de har hatt.

Det er ikke Trysil-ordfører Erik Sletten enig i. Kommunen har akkurat regnet på hvor store utgifter reiselivskommunene Trysil og Øyer har, knyttet til corona-pandemien.

Regnestykket er nedslående, sier ordføreren.

Trysil kommune har hatt ekstra utgifter knyttet til corona på 18,8 millioner kroner så langt i år. I tillegg til dette kommer redusert skatteinntekt.

Kommunen har så langt fått 9,8 millioner fra staten.

De har fremdeles en underdekning på 8,9 millioner kroner.

Nabokommunen Øyer har en underdekning på 10 millioner.

– Det er veldig mye penger på noen få måneder. Underdekningen er opparbeidet siden mars, sier Sletten til VG.

– Regjeringen har sagt at alle merutgifter skal dekkes. Astrup sa for noen uker siden at kommunene har fått det vi skal - og det er absolutt ikke gjeldende for vår del.

FOLKETOMT: Trysil-ordføreren frykter at skibakkene i Trysil vil være nærmest folketomme i den kommende sesongen, og at det vil få store konsekvenser for kommunens økonomi. Foto: Frode Hansen

Han forteller at begge kommunen har lidd store økonomiske tap knyttet til næringslivet. Trysil og Øyer er populær vinterdestinasjoner, som huser mange tusen internasjonale turister hvert år.

Det er turister som ikke lenger kommer.

– Jeg blir skuffet når regjeringen presenterer det som om vi har fått det vi trenger. Da har vi veldig ulik virkelighetsoppfatning. Så lant har vi klart å dekke kostnadene gjennom økonomien vi har, men det vil begynne å svi fremover, dersom det ikke kommer bevilgninger fra regjeringen og Stortinget.

– Da er vi veldig uenige om virkeligheten.

Han sier kommunen kanskje må kutte i tjenestetilbudet, dersom regjeringen ikke står for det de har lovet.

STORE LOVNADER: Kommunalminister Nikolai Atrup (H) lover at kommunene skal få sine utgifter knyttet til corona dekket. Foto: Krister Sørbø

Kommunalminister Nikolai Atrup (H) forteller at den første corona-støtten fra staten ble delt ut ganske flatt, fordi det var viktig å sikre rask utbetaling.

Ettersom det er store forskjeller mellom kommunene, mener Astrup at det er viktig å målrette innsatsen bedre fremover. Støtten skal treffe de kommunene som trenger det mest, sier han.

Nå har regjeringen satt ned en arbeidsgruppe som skal gå nærmere inn på utgiftene til den enkelte kommune, slik at beregningene blir enda sikrere ved neste utbetaling. Arbeidsgruppen skal gå dypere inn i tallmaterialet, sier Astrup. Første delrapport skal leveres i oktober.

Han forstår usikkerheten i kommunene, men mener kommunene ikke har noen grunn til bekymring:

– Regjeringen har gitt kommunene smittevernutstyr til en verdi av 800 millioner kroner i tillegg til milliarder av kroner i ekstra overføring.

– Er du bekymret for kommunenes økonomi fremover?

– Jeg er ikke bekymret, fordi staten kommer til å stille opp for kommunene både under og etter denne krisen.

Publisert: 30.09.20 kl. 10:47