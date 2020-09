Oslo-byrådet strammer inn tiltakene

Helsemyndighetene har bedt Oslo innføre strengere coronatiltak. Her er hovedstadens nye innstramminger.

Oppdatert nå nettopp

– I dag føler jeg et stort ansvar for å samkjøre stat og hovedstat. En konflikt mellom Oslo og staten vil svekke folks tillit til politikerne, til myndighetene, og til den videre håndteringen av pandemien, sier byrådsleder i Oslo Raymond Johansen på pressekonferansen mandag kveld.

– Derfor har byrådet bestemt at vi innfører nye tiltak nå.

Her er tiltakene:

Oslo innfører et midlertidig forbud mot innendørs arrangementer med flere enn 50 deltakere uten faste sitteplasser.

Det innføres også påbud om bruk av munnbind på kollektivtransport nå det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Det blir også påbud om registrering av gjester på serveringssteder.

Innfører bruk av munnbind i hjemmesykepleien der det ikke er mulig å holde avstand.

Tiltakene varer i første omgang til 13. oktober, så vil byrådet gjøre en ny vurdering

I helgen ble det full klinsj mellom regjeringen og byrådet i Oslo om det bør innføres strengere tiltak i hovedstaden. Helseministeren uttalte tidligere i dag under regjeringens pressekonferanse at han forventet at kommunen skulle innføre tiltakene i kveld.

– Truet med å innføre tiltak

– Vi har fått kritikk for å være for strenge, mye tider likevel på at grepene ser ut til å virke. Forrige uke ble det registrert 333 smittede, veksten har stoppet opp. Likevel har Oslo vært under et sterkt press fra Helsedirektoratet og Høie, sier Johansen.

Fredag mottok Oslo kommune et notat med forslag til ytterligere tiltak fra Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet. I notatet foreslås det blant annet forbud mot private arrangementer med flere enn fem personer og påbud om munnbind.

Byrådet møttes lørdag, men innførte ikke de nye, anbefalte tiltakene.

– Dette er tiltak vi allerede vurderte, men som vi mente var for tidlig å innføre. Vi ville se effekten av tiltakene vi hadde satt inn, og høstferien fører til at trengselen i Oslo allerede er mindre, fortsetter byrådslederen.

– Helseministeren har gått så langt som å true med å innføre tiltak. Det forundrer meg.

Helseminister Bent Høie varslet søndag at han var forberedt på å gjøre nasjonale vedtak om byrådet ikke fulgte opp Helsedirektoratets råd om strengere tiltak. Men under dagens pressekonferanse avventet han dette.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har tidligere i dag vært i møte med alle kommunene i bo- og arbeidsmarkedsregionen. Der skulle det diskuteres om det bør innføres strengere tiltak også i disse kommunene rundt Oslo. Videre møte mellom kommunene og Helse- og omsorgsdepartementet skal foregå klokken 20.00 i kveld.

Disse kommunene er i møter: Bærum, Asker, Lillestrøm, Nordre Follo, Lørenskog, Nittedal, Nesodden, Rælingen, Ås, Lier, Frogn, Nes, Vestby, Enebakk, Aurskog-Høland, Lunner, Gjerdrum, Hole og Gran. Vis mer

Frustrert

I helgen advarte byrådet i Oslo at det ville komme strengere tiltak om ikke smitten gikk ned.

Byrådslederen var frustrert over at folk fortsatt er så tett på hverandre.

– Jeg er fortsatt bekymret for at det er for mye kontakt mellom folk i Oslo. Vi må skjønne at når vi kommer med en sterk oppfordring om å bruke munnbind på steder hvor det ikke er mulig å holde en meters avstand, så mener vi det, sa Johansen til VG lørdag.

– Du høres litt frustrert ut?

– Ja, altså. Vi får tall, noen tall er bra. Antallet som nå registrerer folk på utesteder går oppover. Det er jeg veldig godt fornøyd med. Men det vi ser og erfarer fra kollektivtrafikken, for eksempel, er ikke bra nok.

ADVARTE: I helgen advarte byrådet i Oslo at det ville komme strengere tiltak om ikke smitten gikk ned. Foto: Mattis Sandblad

– Folk må bare skjønne hele veien at hvis smittetallene ikke går ned, så vil det bli tøffere tiltak. Jeg skjønner at folk er lei av tiltak, men det finnes fortsatt ingen vaksine. Smittetallene er ikke faretruende, men vi sier ikke dette her for moros skyld, sa Johansen.

Publisert: 28.09.20 kl. 18:10 Oppdatert: 28.09.20 kl. 18:20