Listhaug vil la privatpersoner ta ansvar for flyktninger

Frp vil la engasjerte nordmenn få ansvar for å ta imot og integrere kvoteflyktninger som får komme til Norge.

Det sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug til VG. Hun leder partiets innvandringsutvalg, som er i sluttfasen av sitt arbeid.

Utvalget vil la enkeltpersoner og familier ta over mye av ansvaret for flyktningene som kommer til Norge.

I dag er det kommunene som skaffer flyktninger bosted.

– Vi vet det er mange som engasjerer seg for flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi ønsker å bruke deres engasjement for å bedre integreringen av de flyktningene som får komme til Norge, sier Listhaug til VG.

– Hvordan skal det skje?

– Ved at de melder seg for å stille opp og ta ansvar. Det kan være naboer som går sammen for å ta imot en flyktning eller en flyktningfamilie. De skal ha ansvaret for å finne bopel og skal også forplikte seg til å bidra økonomisk. Canada har et lignende system.

– Hvem skal betale?

– Staten vil ta hovedansvaret, men også de som tar ansvar for integreringen skal bidra noe. De som ønsker å påta seg integreringsoppgaven må få tillatelse fra kommunen til å kunne bosette dem. Kommunene skal ha ansvar for introduksjonsprogram og norskopplæring.

Hun sier det er mange nordmenn med brennende hjerter.

– Slipper vanlige folk til, så er vi overbevist om at flyktningene lærer språket raskere og mye lettere vil kunne sette seg inn i hvordan det norske samfunnet fungerer og de verdiene vårt samfunn er tuftet på.

Vil ikke slippe inn en eneste asylsøker

Hun fremholder at det er private folk – og ikke private organisasjoner – de vil be bidra. Og sier at de som tar på seg en slik jobb, må forplikte seg i fem år.

VG møter henne og Frps partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim. De vil ikke slippe en eneste asylsøker som tar seg til Norge inn i landet.

– Vi vil ha slutt på at asylsøkere kommer til Norge. De som likevel kommer, skal sendes rett ut igjen, til land Norge har avtale med, og få søknaden sin behandlet der, sier Listhaug.

Dersom de har krav på beskyttelse, skal de få det i landet de sendes til, mener hun.

– Har Norge avtale med noen land som vil si ja til en slik ordning?

– Ikke i dag, men dette må på plass. For å få det til må det brukes bistandsmidler, sier Listhaug.

FOR DÅRLIG INTEGRERING:– For mange samles i noen miljøer, slik vi ser på østkanten i Oslo. Det hindrer integrering når du i realiteten nesten ikke har noen å integrere deg med, sier Listhaug. Foto: Frode Hansen

Vil ha adopsjon av flyktningbarn

– Vi vil sette en stopper for at det kommer enslige mindreårige barn til Norge som er sendt av familien på en livsfarlig reise i hendene på menneskesmuglere. Vi ønsker mye heller å legge til rette for at nordmenn skal få adoptere barn fra flyktningleirer, som har mistet sine foreldre, sier hun:

– Derfor vil vi ha en liten kvote for dette også årlig. For å få til det må FNs høykommisjonær åpne opp for det. Da må Norge ta et initiativ overfor FN.

Helgheim hevder deres nye politikk vil redde liv.

– Det har dødd nok flyktninger i Middelhavet nå. Asylordningen er urettferdig og premierer de som har råd til å betale menneskesmuglere, sier Helgheim.

– De er ikke flyktninger uten grunn; de flykter ofte fra undertrykkelse og krig?

– Dagens system, som EU dessverre fortsetter med når de nå går inn for en ordning hvor de skal fordele dem som kommer, går på bekostning av dem som trenger hjelpen mest og som ikke har råd til å reise. De må få hjelp der de er.

De sier at de eneste som i fremtiden skal få komme til Norge, er en liten gruppe kvoteflyktninger.

Statsminister Erna Solberg vil legge opp til at Norge skal motta 3000 kvoteflyktninger neste år. Ifølge UDI planlegges det for å ta imot 3000 asylsøkere neste år, men det kommer en ny vurdering i oktober.

– Vil ikke bli behov for asylmottak

Frp vil ta imot langt færre – og bare flyktninger.

– Vi bør langt under 1000. Det viktigste fremover blir å integrere de som allerede har kommet til Norge. Vi sliter med høy arbeidsledighet, store sosialhjelpsutbetalinger, gjengkriminalitet og økte problemer i de større byene på grunn av og manglende integrering. Det er også en viktig grunn til økende forskjeller, sier Listhaug.

– Hvor mange av eksempelvis 1000, bør engasjerte nordmenn få ansvaret for?

– Alle, sier Listhaug.

Ap: – Ingen troverdighet

Aps innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhan, mener det er umulig å forstå hva Frp vil.

– Den ene dagen sier de nei til kvoteflyktninger, den andre dagen ja. Frp er et høyrepopulistisk parti som har styrt integreringen i Norge og sviktet totalt, de har ingen troverdighet. Altfor få av dem som har kommet til Norge som flyktninger på Frps vakt, har lyktes med å lære seg det norske språket og forsørge seg selv, sier Gharahkhan.

