GRANSKING: Her ligger MS «Roald Amundsen» til kai i Tromsø. Torsdag kom granskingsrapporten i kjølvannet av coronautbruddet. Foto: Ingun A. Mæhlum

Sjømannsforbundet: – Tabbekvoten til Skjeldam er brukt opp

Fagforbundene mener at konserndirektør Daniel Skjeldam har lite å gå på etter granskingsrapportens knusende dom.

For mindre enn 10 minutter siden

Granskingsrapporten om smitteutbruddet på Hurtigruten konkluderer med at Hurtigruten aldri skulle reist på den første seilasen den 17. juli, og mener flere i selskapet har gjort en rekke feilvurderinger.

Sjømannsforbundet mener konserndirektøren lever farlig:

– Tabbekvoten til Skjeldam er brukt opp. Han har ingenting mer å gå på, sier myndighetskontakt Stian Grøthe i Sjømannsforbundet.

Han forventer at Skjeldam nå ordner opp internt for å forbedre det Grøthe kaller en fryktkultur.

– Vi har fått melding om at det er en fryktkultur i Hurtigruten. Det stemmer overens med det som står i rapporten. Det er ingen andre enn Skjeldam som kan gjøre noe med det.

VIL REISE SKUTA: Daniel Skjeldam sier han vil jobbe for å gjenopprette tilliten fra de ansatte. Foto: Gabriel Skålevik

Skjeldam: Vi skal ha en åpenhetskultur

På spørsmål fra VG på om Skjeldam opplever at han har de ansatte i ryggen videre, svarer han:

– Det er en stor og langsiktig jobb å gjenoppbygge den tilliten vi trenger. Det er helt åpenbart at vi har feilet og jeg forstår at mange er skuffet, også blant ansatte. Vi skal ha åpenhetskultur. Det skal være mulig og lov til å si ifra.

– Hva slags kultur oppfordrer du til når de ansatte må skrive under på taushetserklæring før de mønstrer på skip?

– Jeg kjenner ikke detaljene i taushetserklæring, men våre ansatte er involvert i håndteringen av mange opplysninger rundt gjester og andre ting, så det ligger til grunn for det, vil jeg anta, sier han til VG.

Dette er hovedkonklusjonene i rapporten: Karantenereglene ble praktisert uriktig.

Mistanke om smitte underveis i seilasene ble ikke fulgt opp, og covid-19- testing ble ikke gjennomført tidsnok.

Da Hurtigruten mottok positive prøvesvar den 31. juli tok det tid før krisehåndteringssystemet ble iverksatt.

Hurtigruten iverksatte ikke tilstrekkelige risikoreduserende tiltak for testing av utenlandsk mannskap i Norge før påmønstring. Vis mer

Maskinistforbundet: Nå må de lytte

– Dette må de ta på alvor. Nå må de frem for alt lytte til de ansatte, særlig når det gjelder risikovurdering, sier Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Norsk maskinistforbund, til VG.

Hun er fornøyd med at innspill fra hennes medlemmer er tatt med i rapporten.

Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Norsk maskinistforbund, her avbildet i Stavanger i 2015. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Nå må man brette opp ermene og gjøre den jobben som er nødvendig for å sikre en sikker arbeidsplass for de ansatte og gjøre det trygt for publikum og gjester. Som arbeidsgiver mener vi de har en lang vei å gå, sier Bengtsson og håper at ledelsen i Hurtigruten skjønner at dette ikke bare handler om pandemien.

– Ikke bli for nærsynt

– Min bekymring er at man ikke må bli for nærsynt, men forstå at her er det avdekket en kultur som ikke har noe med coronautbruddet å gjøre. Dette er ikke en situasjon som plutselig har oppstått på grunn av coronaen.

les også Stordalen etter knusende Hurtigruten-dom: – Unnskyld til hele Norge

– De ansatte var slitne

Advokat Jan Fougner, som leder utvalget, trakk også frem at dette har vært en tøff situasjon for mange av de ansatte.

– De ansatte var slitne, mange av dem utslitte, de jobbet enormt mye for å få dette opp og stå i tide, det var mange permitterte. De var slitne, og det var for dårlig tid. Hurtigrutens systemer som skulle etableres og implementeres i forbindelse med covid-19-situasjonen fungerte ikke som de skulle.

Fougner sa også at Hurtigruten rett og slett ikke var klar da MS «Roald Amundssen» dro fra Tromsø i retning Svalbard.

– Man skulle ikke reist den 17. juli.

I rapporten heter det at Hurtigruten aktivt bør oppmuntre til innspill fra ansatte på alle nivåer, samt at relevante fagforeninger bør trekkes inn i et nært samarbeid. Det anbefales at man jobber med kultur- og ytringsklima på tvers av konsernet.

Publisert: 17.09.20 kl. 21:18