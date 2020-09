VARSLER PROBLEMER: Konserndirektør Morten Thorvaldsen sørger for rene hender når han går inn i seminaravdelingen. Bankettsjef Pontus Persson i bakgrunnen. Foto: Harald Henden, VG

Thon-sjef varsler økende krise: – Nå kommer oppsigelsene

Thon-hotellene corona-blør så økonomisk at de varsler kraftig vekst i permitteringer – og at det også kommer oppsigelser.

Det bekrefter sjefen for hotellene og restaurantene i Thon Hotels, konserndirektør Morten Thorvaldsen, overfor VG.

Vi møter ham på Hotel Bristol i Oslo, en av juvelene i Olav Thons hotellimperium; det første hotellet han investert i, tilbake i 1974.

Vi ba om å om få se virkeligheten.

– Den er ganske brutal, jeg må innrømme det, sier han.

– Virkeligheten er at 600 er permittert og at antallet dessverre ligger an til å stige ganske kraftig. Da Norge ble stengt ned i vår, var vi oppe i 1900 permitterte. Slik høsten og vinteren ser ut nå, uten bedriftsjulebord og større konferanser, risikerer vi å komme opp igjen mot det nivået.

3500 ansatte jobber ved Thons 70 hoteller i Norge.

Varsler oppsigelser

Han sier at de også vil måtte si opp folk fremover.

– Det er dessverre riktig. Vi jobber med å kartlegge situasjonen akkurat nå og det ser ut til at vi ikke kommer utenom oppsigelser.

– Nå kommer oppsigelsene?

– Ja, situasjonen er så alvorlig.

– Hvor mange?

– Det er for tidlig å si, men vi vil gjøre alt som står i vår makt, for å holde antallet lavest mulig. De ansatte er uten tvil den viktigste ressursen ved våre hoteller og vi vil strekke oss langt for ikke å legge ned hoteller; vi håper i det lengste å beholde flest mulig til krisen er over, forhåpentligvis en eller annen gang neste år.

– Men når hoteller nesten står tomme, da må vi permittere og i siste instans ty til oppsigelser, sier han.

– Thon-Gruppen er en gigant, som mange kanskje ikke synes så synd på?

– Det er mulig det, men er ansatte dette går ut over, fordi det ikke er noe jobb der lenger. Det er dem det er synd på og de vi kjemper for.

Verst på Gardermoen og i Oslo og Bergen

Han gir oss en markedsoversikt for de største byene, som viser at Gardermoen og Oslo er stedene de blør mest, tett fulgt av Bergen:

I Oslo har belegget ved deres 15 hoteller gått ned med over 68 prosent i september, sammenlignet med samme måned i fjor. På Gardermoen, som vanligvis er pengemaskinen i Hotell-Norge, med store konferansehoteller, har belegget falt med 72 prosent siden i fjor.

Her kan du lese om utviklingen i de store byene:

Thon-trøbbel i de store byene Oversikten viser utviklingen i belegg hittil i september, sammenlignet med tilsvarende periode i september i fjor, i de markeder der Thon Hotels har hoteller i de store byene i Norge. Oslo: 15 hoteller. Tre hoteller stengt. 68,6 prosent fall i belegg. Gardermoen: To hoteller og et kongressenter. Et hotell stengt. 71,9 prosent fall. Stavanger: To hoteller. 47,1 prosent fall. Bergen: Fire hoteller. 61,9 prosent fall. Trondheim: To hoteller. 39,6 prosent fall. Tromsø: To hoteller. 44,7 prosent fall. Kilde: Thon Hotels Vis mer

– Oslo og Gardermoen er verst. Der har det stanset opp, Bergen er også ille. I Trondheim forsøker vi å tilby utleie av et hotell til studenter. I Tromsø ser det ille ut, fordi det ikke kommer utenlandske turister for å se på Nordlyset.

Han sier de kunne tenke seg litt mer lys, både her og der.

– Vi hadde store forventninger i sommer, om at vi kunne stå foran en mer normalisert situasjon i høst, men med den nye corona-utviklingen, så har alt snudd. Nordmenn har blitt redde for å reise og gå ut. Det rammer oss kraftig. Og vi ser at det vil gjøre det fremover i høst og trolig til vinteren.

Avviser at de sutrer

Han sier de ikke sutrer.

– Nei, det gjør vi virkelig ikke. Vi beskriver bare virkeligheten slik hotellmarkedet er akkurat nå. Vi har måtte lukke syv hoteller hittil og har 15 til vurdering.

– Vil mange bli stengt for godt?

– Nei, vi forsøker å komme gjennom krisen uten å legge ned hoteller.

– Hva vil den nye krisepakken fra regjeringen bety?

– Det er veldig viktig at vi beholder halvert moms på seks prosent og støtten til de som har opplevd mer enn 30 prosent fall i omsetningen. Men det er altså slik at våre hoteller hittil har fått rundt 50 millioner i samlet støtte, i en tid da omsetningssvikten for våre hoteller har vært på 1,6 milliarder kroner.

Han sier momsen er viktig.

– Den foreslåtte momsjusteringen fra seks til 12 prosent fra 1. november vil for mange være tungen på vektskålen i vurderingen om man kan holde det gående eller å måtte stenge ned, eller for noen så dramatisk som å legge ned virksomheten.

– Lever på randen av konkurs

Han trekker frem et tiltak til.

– Kanskje enda viktigere er det å kutte momsen for servering (mat og drikke) fra 25 til 15 prosent de neste månedene, for å sikre marginer i en næring som allerede kjører på svært lav lønnsomhet – der nye regler driver kostnadene opp og det innføres begrensninger i antall gjester som kan serveres. Mange utesteder lever på randen av konkurs, sier han.

Vi sitter i vinterhaven på Bristol. Det er lunsjtid og restauranten er tilnærmet full, med corona-avstand mellom bordene.

– Til lunsj er det fortsatt bra med folk, men det er knapt folk i restauranten på kveldstid.

Og en tur gjennom gangene på hotellet, gir en sterk følelse av ensomhet.

– Bare 20–25 prosent av rommene er belagt i dag, sier hotelldirektør Lars Petter Mathisen.

– Det er der som er så trist

Vi går inn i de to store konferansesalene. Stillheten råder og alt som vanligvis debatteres på et seminar her, foregår for tiden digitalt.

– Vi har 25 store og små seminarrom, med ordinær kapasitet til nesten 1000 deltagere. Dessverre er få av dem i bruk, sier Mathisen: I dag er det vel 100 mennesker innom på noen småseminarer.

FINN EN FEIL: Det er ganske enkelt; på Bristol hotell står en rekke corona-klarerte rom klare for konferanse. Men seminaristene uteblir. Foto: Harald Henden

– Det er det som er så trist. Vi har flotte seminarrom, hvor det er god avstand mellom stolene; bedrifter kan arrangere seminarer så mye de vil innenfor corona-reglene. Men det hjelper ikke akkurat nå. Signalene fra politikerne hjelper heller ikke til, sier Thorvaldsen:

– Uttalelser mandag, hvor det blant annet kom ytterligere innstramminger i Oslo, merket vi her på hotellet, sier han og legger til:

– Frykt er primærårsak til at restauranter, hoteller og event sliter. De blir trukket frem som de store utfordringene – mens smitten spres stort sett på andre arenaer i det offentlige rom.

Publisert: 27.09.20 kl. 07:15